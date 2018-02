Ezt tartsa szem előtt, ha vállalkozást indítana Szlovákiában

Vállalkozást indítani, céget alapítani Szlovákiában napjainkban már viszonylag egyszerű , de mi éri meg jobban: az egyéni vállalkozás vagy a kft.?

Mielőtt belevágunk, alaposan mérlegeljük a lehetőségeket, majd tanácsos tervet készíteni, felmérni a piacot és a konkurenciát.

Noha Szlovákiában a korrupció komoly problémának számít, és a járulékokat, az adókat vagy a munkajogot szabályozó normák esetleges módosítása időről időre borsot törhet a vállalkozók orra alá, a vállalkozói környezet még mindig kedvezőbb nálunk, mint sok más európai országban. Előny például az olcsóbb munkaerő és az alkalmazottak viszonylag magas képesítése.

Vállalkozást indítani manapság nem nehéz , kft. esetében ezt elvégezhetik helyettünk a külön erre szakosodott társaságok is. Az ár 400 euróig terjed, és a bejegyzés két hét alatt elintézhető. Vállalkozói engedély esetében az ügyintézés egyszerűbb és olcsóbb, az engedélyért 5 eurós okmánybélyeget kell fizetni, és az összes adminisztratív feladatot elvégzik helyettünk a lakhelyünk szerint illetékes járási hivatal vállalkozói részlegén az egyablakos ügyintézés alkalmazottai.

Első lépések

A vállalkozás elindítása előtt a legfontosabb dolog a pontos cél meghatározása. Például az, hogy egymillió eurót szeretnénk-e keresni, vagy egy kisebb kávézót szeretnénk nyitni a környékbeli 20 ismerősünk számára, és rövid időn belül szeretnénk kiszolgálni az első 50 vendéget? „Az első cél a haszonra összpontosít, a második esetében konkrét, mérhető, időben meghatározható feltételekről van szó. Az elején nagyon fontos a célokat papírra vetni, s konkrét feladatokat írni melléjük” – részletezte Hulitka Gábor gazdasági szakértő az ekonoom.sk honlapnak. Miután tisztáztuk, milyen téren, ágazatban szeretnénk vállalkozni, s kitűztünk valamilyen célt is, még ki kell dolgozni a vállalkozói tervet. Vagyis tisztázni kell, hogy pontosan mi lesz a vállalkozás tárgya, formája, hol fogunk tevékenykedni, s a kitűzött célt milyen eszközökkel próbáljuk megvalósítani, hogyan oldjuk meg a marketinget. Ezenkívül fel kell mérni a konkurenciát, a költségeket is ki kell számolni, szükség van árszabásra, teljes pénzügyi kalkulációra.

A legjobb forma

Fontos döntés, hogy milyen formában szeretnénk vállalkozni. A vállalkozói engedély kiváltása viszonylag egyszerű dolog. „A kezdő vállalkozóknak általában azt tanácsoljuk, hogy kezdetként a vállalkozói engedélyt váltsák ki. Hogy miért? Mert az egyéni vállalkozó a vállalkozás első évében nem fizet szociális járulékokat, csak az egészségbiztosítást kell térítenie. Ha pedig az egyéni vállalkozó alkalmazott is egyben, akkor semmilyen járulékot nem kell fizetnie” – mutatott rá Hulitka.

Mivel azonban minden vállalkozás bizonyos fokú kockázatvállalást jelent, sokan nem mernek egyedül belevágni, ezért inkább korlátolt felelősségű társaságot hoznak létre. Noha bonyolultabb elindítani, jelenleg az egyik legelterjedtebb vállalkozási forma Szlovákiában.

Miben vállalkozzunk?

Sokan szeretnének vállalkozni, ám hiányzik az „ötlet”, fogalmuk sincs, milyen téren éri meg vállalkozást indítani. Szakemberek szerint erre a kérdésre a legegyszerűbb válasz az, hogy abban az ágazatban, amelyikben eddig dolgoztunk. Vagyis ezentúl vállalkozásszerűen űzhetjük azt, amit eddig is csináltunk, mert feltehetően ezen a téren rendelkezünk a legtöbb tapasztalattal és gyakorlattal, kapcsolatokkal, hírnévvel. A hátrány az lehet, hogy a jelenlegi munkaadó konkurenciaként fog kezelni, ezért alkalmazottként nagy valószínűség szerint nem vállalkozhatunk ugyanazon a területen. Egyes cégek azt is beleépítik a munkaszerződésbe, hogy a munkaviszony megszűnése után a volt alkalmazott bizonyos ideig nem vállalkozhat az adott területen.

A másik lehetőség, hogy a hobbinkat alakítjuk át vállalkozássá. Előnye, hogy olyasmiből próbálunk pénzt csinálni, amit szeretünk, és feltehetően jól is csináljuk. Ugyanakkor a dolog visszafelé is elsülhet: ha a hobbiból munka lesz, egy idő után elmehet tőle a kedvünk, megutálhatjuk. Feltétel, hogy a termék eladható legyen. Összeírhatjuk, hogy miben jeleskedünk, s utána gondolkodjunk el, hogy a listán lévő tevékenységekből mi jöhet számításba. Például aki szeret fényképezni, felmérheti, a környezetében nincs-e szükség fényképészre. Aki szeret sütni-főzni, megvizsgálhatja, milyen messze van a legközelebbi cukrászda vagy lángossütő, s hogy lenne-e igény házi süteményekre.

A vállalkozási területet piackutatás alapján is kiválaszthatjuk. Meg kell vizsgálni, mi hiányzik a környezetünkből, s mire van igény. Feltehetjük a kérdést saját magunknak is: nekünk milyen termék vagy szolgáltatás hiányzik? Az utóbbi időben előfordult, hogy valamit nem tudtunk beszerezni, és messziről kellett megrendelni? Ugyanezt a kérdést feltehetjük az ismerőseinknek és a rokonainknak is.

A következő lehetőség, hogy olyan téren fogunk vállalkozni, ami már létezik, de van ötletünk, hogy lehetne jobban, hatékonyabban csinálni.

Mi a jobb, egyéni vállalkozás vagy kft.?

Az egyéni vállalkozások és a korlátolt felelősségű társaságok között a legnagyobb eltérések a saját vagyonnal való kezeskedés, a számlázás és a könyvelés terén vannak. Adminisztratív szempontból egyaránt nehezebb feladat a kft.-nél, mint az egyéni vállalkozás esetében.

Egyéni vállalkozó az lehet, aki betöltötte 18. életévét, nem korlátozták jogi cselekvőképességében, büntetlen előéletű, és kifizeti a megfelelő illetéket. A vállalkozói engedélyt igénylő kérvény benyújtható hagyományos formában, ez esetben minden szabad vállalkozásért (voľná živnosť) 5 eurót és minden kötött vagy iparengedélyért (viazaná alebo remeselná živnosť) 15 eurót kérnek. A dolog elektronikus úton is intézhető, ez esetben a kötetlen vállalkozói engedély díjmentes, az iparszerű pedig 7,50 euróba kerül. Vagyis az elektronikus ügyintézés olcsóbb, viszont kell hozzá hiteles elektronikus aláírás.

A kft. alapítása 10–14 napot vesz igénybe. A vállalkozói engedély kiváltása mellett kérni kell az adóhivatal beleegyezését, el kell készíteni egy társasági szerződést és még pár további dokumentumot, majd az új céget be kell jelenteni a cégjegyzékbe. Aki ezt hagyományos, nyomtatott formában teszi meg, 300 eurót fizet, az elektronikus ügyintézés 150 euróba kerül.

A döntésnél az egyik legfontosabb szempont a feltételezhető haszon lehet, vagyis hogy a következő évben vélhetően mennyi bevételre lesz képes szert tenni. Ha valószínűsíthető, hogy évente 20 ezer eurónál több lesz a bevétel, feltehetően jobban megéri kft.-t működtetni. A kft. egyik legnagyobb előnye, hogy több lehetőség van az egyes adókiadások érvényesítésére, s ebből kifolyólag az adóalap csökkentésére, de csak a tényleges kiadásokat lehet elkönyvelni. Az egyéni vállalkozó viszont élhet az átalánykiadásokkal.

Az egyéni vállalkozók a vállalkozásukért az egész vagyonukkal felelnek, beleértve a magánvagyonukat is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy végrehajtás esetén a végrehajtó a családi vagyonhoz is nyúlhat. Ezzel szemben a kft. tulajdonosa a cég vagyonáért csak a kifizetetlen alaptőke összegéig kezeskedik.

További lényeges különbség az adózási kötelesség. A kft. esetében hamarább, már a számla kiállítása pillanatában létrejön. Ezzel szemben, ha egy vállalkozó állított ki számlát ugyancsak 2017 végén, ebből az összegből csak a számla kiegyenlítése után kell adózni – ha az összeget 2018-ban térítik, akkor adózni csak jövőre kell belőle. Az egyéni vállalkozó a jövedelem nagyságától függően 19 vagy 25 százalékos adót fizet, a kft.-re pedig 21%-os társasági adó vonatkozik.