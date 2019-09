Az ingatlanpiacon sem csak a húszéveseké a világ

A munkapiacon egyre több a nyugdíjas korú, az aktív évek kitolódásával párhuzamosan pedig az idősebb generációkhoz tartozók bevételei is nőnek, így közülük is egyre többen döntenek úgy, hogy új lakásba, családi házba költöznek, sokan pedig új családi ház építésétől sem riadnak vissza.

A munkapiacon egyre több a nyugdíjas korú, az aktív évek kitolódásával párhuzamosan pedig az idősebb generációkhoz tartozók bevételei is nőnek, így közülük is egyre többen döntenek úgy, hogy új lakásba, családi házba költöznek, sokan pedig új családi ház építésétől sem riadnak vissza.

A lakosság fogyasztói szokásai az elmúlt években látványos változáson mentek át, és ez már nem csupán a fiatalabb családokra, hanem az idősebb generációkra is érvényes. Míg pár évtizeddel ezelőtt az 55 év felettieket már „öregnek” tekintették, manapság ez súlyos sértésnek számít, hiszen a munkával eltöltött, aktív évek látványosan kitolódtak, és az elmúlt évek munkapiaci fellendülésének köszönhetően egyre több nyugdíjas is állást vállal.

„Ezt a trendet a statisztikai adatok is alátámasztják. Az 55 év felettiek táborában az elmúlt tíz évben a teljes munkaidőben dolgozók aránya 22-ről 32 százalékra nőtt, míg a nyugdíjasok aránya 72-ről 64 százalékra esett vissza”

– nyilatkozta Július Filo, a Go4insight piackutató társaság ügyvezető üzlettársa.

Az aktív évek kitolódásával párhuzamosan az idősebb generációhoz tartozók bevételei is nőttek, így közülük is egyre többen döntenek úgy, hogy új lakásba, családi házba költöznek, sokan pedig új családi ház építésétől sem riadnak vissza. „Rendkívül gyakran fordulnak hozzánk olyan idősebb emberek, akik a városi lakásukat eladva kisebb vidéki házat szeretnének vásárolni, és ehhez jelzáloghitelt vennének fel. Sokan fordulnak hozzánk azonban a lakásuk, házuk felújítása miatt is” – nyilatkozta Ondrej Broska, a Tower Finance pénzügyi tanácsadó társaság partnere. Ez utóbbit megerősítette Kamil Timura, az Első Lakás-takarékpénztár (PSS) értékesítési igazgatója is. „Az idősebb ügyfeleink tetemes része öregebb ingatlanban él, márpedig a 20-30 éves lakóingatlanok már nem csupán a komfortérzet, hanem a biztonság miatt is rászorulnak a felújításra” – mondta Timura. Az idősebb generáció növekvő ingatlanpiaci aktivitását a felmérések is megerősítik.

„Manapság már az 55 év felettiek is egyre gyakrabban igényelnek lakáshitelt a felújítás vagy építkezés finanszírozásához. Míg tíz évvel ezelőtt az ehhez a korcsoporthoz tartozók csupán 3,5 százaléka törlesztett valamilyen lakáshitelt, manapság már csaknem a 15 százalékuk”

– árulta el Július Filo.

Erre a trendre fokozatosan már a pénzintézetek is elkezdtek reagálni. Kamil Timura szerint az Első Lakás-takarékpénztár ügyfeleinek jelenleg nagyjából a 10 százaléka 55 év feletti. „Az idősebbek leggyakrabban a lakás-takarékoskodással és a lakásfelújítási hiteleinkkel kapcsolatos szolgáltatásainkat veszik igénybe. Ezek a hitelek elérhetik akár az 50 ezer eurót is, miközben nem követeljük meg az ingatlanfedezetet" – tette hozzá Timura.