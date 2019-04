A márciusi árvágta még az elemzőket is meglepte

„A márciusi infláció bennünket is meglepett, nem számítottunk ilyen gyors árugrásra” – nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. A februári 2,3 után márciusban 2,7 százalékkal nőtt az átlagos árszint Szlovákiában az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből.

„Az infláció megugrásához elsősorban az élelmiszerek, az üzemanyagok és a dohánytermékek drágulása járult hozzá”

– mondta Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

A legnagyobb drágulást az alkohol és a cigaretta esetében mérték, ezekhez 4,4 százalékkal drágábban juthatunk hozzá, mint egy évvel korábban. Több mint 4 százalékkal nőttek azonban a rezsiköltségek, és majd 4 százalékkal fizetünk többet a szállodai és éttermi szolgáltatásokért is. A lakosság az élelmiszerek drágulását érzi meg a leginkább. Ezek ára szintén több mint 3 százalékkal nőtt, többet fizetünk azonban az egészségügyi szolgáltatásokért, a közlekedésért, a postai szolgáltatásokért és az üdülésért is. „A kőolaj világpiaci ára az elmúlt két hónapban tovább nőtt, amit a szlovákiai autósok is megéreztek. Márciusban 2,4 százalékkal drágultak az üzemanyagok a hazai töltőállomásokon” – nyilatkozta Koršňák.

Több élelmiszer februárhoz képest is látványos árugrást produkált. A gyümölcsök például több mint 4 százalékkal kerültek többe az elmúlt hónapban, mint februárban. A banán 10, a mandarin csaknem 7 százalékkal drágult. A zöldségek közül a paprika ára több mint 8, a burgonyáé csaknem 6 százalékkal nőtt, míg a paradicsomé csaknem az ötödével csökkent. A cigaretta esetében egy hónap alatt majd 2,5 százalékos drágulást mértek.



Nem számíthatunk az infláció enyhülésére az elkövetkező hónapokban sem.

„A drágulás üteme az előttünk álló időszakban nagyjából a márciusban mérthez közeli szinten ingadozik majd. A nagy kérdés persze, hogy az üzletláncok hogyan reagálnak a tervezett különadó lefújására” – mondta Koršňák. Szerinte az idei év vége felé már érezhető lesz a gazdasági növekedés ütemének a várható csökkenése, jövőre így visszafogottabb, 2 százalék alatti drágulásban bízhatunk. „Idén azonban éves szinten még nagyjából 2,5 százalékos infláció várható” – mondta Muchová. (mi, TASR)