A mozis toplista élére sprintelt a világ leggyorsabb sündisznója, Sonic

Mivel az Egyesült Államokban háromnapos ünnep van, várhatóan hétfő estére 68 millió dollárra fog rúgni az észak-amerikai jegybevétel – adta hírül a Variety filmes hírportál.

A vártnál jobb kezdés azért is figyelemre méltó, mivel a videojátékokra épülő filmek nem igazán jönnek be a mozilátogatóknak. Igaz ez Sonic esetében is, amelynek első előzetesét tavaly annyira lehúzták a rajongók, hogy Jeff Fowler rendezőnek vissza kellett térnie a rajzasztalhoz, hogy átdolgozza a kék sündisznó alakját, jobban visszaformálja őt a SEGA játékkonzolok sündisznójává. Emiatt a 87 millió dolláros költségvetéssel készült film őszre tervezett bemutatóját el is kellett halasztani három hónappal.

A címszereplő átformálása bölcs döntés volt, Sonicot a mozis toplista élére repítette, amivel a második helyre szorította le a múlt heti listavezetőt, a Ragadazó madarak című filmet, amely 17,1 millió dollárt forgalmazott ezen a hétvégén.

A kasszasikerlista harmadik helyére A vágyak szigete című misztikus horrorfilm került 12,4 millió dollárral.