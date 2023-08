Fergeteges gála, arany, ezüst és bronz fakanállal díjazottak az ország legnagyobb nemzetközi főzőfesztiválján (VIDEÓ)

Ötletesen díszített táborhelyeken kondérokban rotyogott a sokféle gulyás és a pörkölt, de helyet kapott a reformkonyha is, több vegán étellel kedveskedtek a vendégeknek.

Lelkesítők és támogatók

A versenyező csapatok többsége jelmezben, vagy egyforma trikóban, dallal és tánccal tette teljessé a fesztiváli hangulatot. Az időjárás az előrejelzés ellenére végül kegyes volt a résztvevőkhöz, talán a gazdagon fűszerezett húsfélék és a grillezett zöldségek illatával sikerült szétkergetni a táborhely felett gyülekező esőfelhőket. Lukács Tibor, a fesztivál ötletadója és főszervezője az ünnepélyes díjátadón hangsúlyozta, hogy utoljára 2019-ben tudták teljes egészében, versennyel és kísérőrendezvényekkel megtartani a nagyszabású gasztronómiai fesztivált. Köszönetet mondott valamennyi résztvevőnek és vendégnek, hogy a koronavírus helyzet elmúltával a jelenlétükkel és a versenyben való részvételükkel támogatták az újraindulást.

„Hálás köszönet jár mindenkinek, hogy itt a Vág völgyében Kamocsán egy gigászi konyhát sikerült létrehozni, több mint félszáz csapattal. Ahogy egy régi jó barátom mondta, a konyha egy szakrális hely, ahol barátságok születnek és maradnak meg egy életre. A gasztronómia maga a barátság. Mert mit hívnak gasztronómiának? Egy adott országban, egy adott területen élő emberek kultúrájának, étkezési szokásainak csodálatos szintézisét. Itt nagyon sok kultúra és barát találkozott, és ez megmutatkozott a tányérokon is. Nem bírtam ellenállni a jó falatoknak, és nagyon sok finom étket sikerült fogyasztanom”

– hangzott el Bede Róbert mesterszakács értékelésében.

Ú jra itt van a nagy csapat!

A humorral fűszerezett fergeteges díjkiosztó gálán Kis Péter műsorvezető sorra hívta a győztes csapatokat a színpadra, és DJ Čeku rendre lejátszotta tiszteletükre az Illés együttes jól ismert dalát: Újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy csapat. A legszebb főzőhelyért járó díjat az érsekújvári Badi team kapta, valamint a cseh Sokolíci Žlutava és a Koloni csibészek, mindhárom csapat állandó fesztiváli résztvevőnek számít. A legjobb öltözetért járó díjat az Every day, a Sokolíci Žlutava és Csípős Laci csapata kapta. A legjobb csapathangulatért járó elismerést a Baywatch fiataljai, a Badi team és ismét a cseh Sokolíci Žlutava vehette át. A legkreatívabb főzőtársaságként a zsűri a Badi team, az udvardi Stav-Mat és Zalaba község csapatát értékelte. A lévai járásbeli Zalaba odavarázsolta a táborba a kis községüket és apró üvegcsékbe zárva kínálta a vendégeknek a szülőfalujukra jellemző minőségi csendet, békét, nyugalmat. A hagyományok tiszteletét is értékelték a fesztiválon, ezen a téren a Kamocsai nyugdíjasklub csapata és a Busóföldi babfőzők bizonyultak a legjobbnak, az utóbbiak hamuba helyezett, három-négy órán át rotyogó ételeiket agyagkorsóban készítették. Külön élményt jelentett a felvonuló csapatok ötletes megnevezése. Aranyfakanál díjat vehetett át idén a Garden party, Stav-Mat, Every day, Athapheela, továbbá Keszegfalva 1-es és Szímő 3-as csapata. A legjobbak közé tartozott grillezett ételeivel a Csombor 3, a Baywatch, a Kamocsai nyugdíjasklub, a Fa Latka Team 2. Megérdemelten kaptak arany minősítést a következő csapatok is: Komgasztro, Nagyölved 2-es és 3-as csapata, a Sokolíci Žlutava két csapata, az Every day 2 és a Werwolf. A gasztronómiai fesztivál mesterszakács díját Nagyölved 1-es számú csapata és Szímő község 2-es számú csapata kapta. Közönségdíjas lett a Komgasztro, rendezői különdíjat kapott Zalaba község csapata. Benke László mesterszakácsra is emlékeztek a díjátadón, a fesztivál egykori állandó szakmai tekintélyének vándorkupáját tavaly a Badi team kapta, és idén is a csapatnál maradhatott a rangos elismerés. A fesztivál abszolút győzteseként a csehországi Sokolíci Žlutava 1-es számú csapatát hirdették ki. Szímő községi díját a legtávolabbról érkező két csapat vehette át, az erdélyi Csíkpálfalva és Csombord képviselői, akik több mint 800 kilométert tettek meg, hogy részt vegyenek a főzőfesztiválon. Számos kísérőrendezvénnyel kényeztették idén a közönséget a Régiók Íze gazadg programsorozatnak köszönhetően. A nyitónapon és a főnapon Jövőépítés a covid és a háború után címmel rendeztek két fórumot, hazai és nemzetközi részvétellel. A Régiók ízei sátornak nagy sikere volt, és a kóstolópontokon kamocsai és szímői szervezetek kínáltak jobbnál jobb ételeket. A vendégek, hasonlóan mint az olvasóink, tetszőleges összeggel támogathatták a kis Dorina gyógykezelését. A kamocsai hatalmas kondérokban 1450 lakodalmas takartot, azaz töltött káposztát készítettek az asszonyok. A falu turizmus fellendítésén munkálkodó önkormányzati képviselőket, az akadályokat sikeresen leküzdő vállalkozókat, programszervezőket, projekt menedzsereket, életvezetési tanácsadókat bemutató fórumokat is nagy érdeklődés kísérte, a tartalmas beszélgetésekből külön készült összefoglalót hamarosan olvashatják.

Ezüst fakanál díj

Ezüst fakanál díjban részesültek a következő csapatok: Radebeul is Cooking1, Alkohollók, Szímő Község 1, Hasas pasasok, Buffalo bill, Lábatlani főzőcsapat, Zalaba község, PPS-Posledné pivo sľubujem (Utolsó sör, ígérem), Kamocsai óvoda, Nyakas csapat, Fraňo team, Ipolypásztó 2, Csombor 2, Kaposszekcső1, Fa Latka Team1, Mucsicskásak2, Csipet csapat, Gastrobi, Szetei kenusok.

Bronz fakanál díj

Koloni csibészek, Kamosok, Badi team, Vöröskereszt Kamocsa, Kamocsa község, Kőgulyás?, Osi team, U troch čertov (A három ördögnél), Székelyhíd város, Futóbabok, Csombor1, Kaposzszekcső2, Másnapos vaddisznók, Mucsicskásak1, Guľaté brušká2 (Gömbölyű pocakok), Ipolypásztó1, Victory, Csípős Laci csapata, Busóföldi babfőzők.