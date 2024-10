Fejezetek Dániából: A apenrade-i lakosok háromnegyede az egyházközösség tagja

A templomok közösek a dánokkal, megosztják őket, istentiszteleteiket külön-külön időpontokban, közvetlenül egymás után tartják. A padokban találunk dán, német, sőt, kétnyelvű imakönyveket is, melyek szépen sorakoznak egymás mellett. A apenrade-i Szent Miklós templomot éppen renoválják. Nemrégiben új fűtést szereltek be, most pedig az épületről még júniusban leemelt tornyot újítják fel, ami csaknem olyan magas, mint maga a templom épülete. Az emelőrúddal eltávolított tornyot az épület mellé helyezték, és felállványozták. Fa szerkezetét újra cserélik és a külső borítását is felújítják, aminek költsége 18,5 millió dán korona, ami közel 2,5 millió euró lesz. A templom renoválásának teljes összege a toronnyal együtt 27 millió dán korona, mintegy 3,6 millió euró, amit a település egyházi adójából fedeznek. Előreláthatóan még idén, advent első vasárnapjáig elkészülnek vele.