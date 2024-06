EURO-2024 – Rossi magára vállalta a felelősséget a vereségért

„Az első félidőben taktikai nehézséget okozott a játékosoknak, hogy Svájc 3-4-3 helyett 3-5-2-es szisztémában futballozott, mert így Aebischer túl szabadon játszott, a rivális a széleket is jobban tudta kihasználni, erre pedig nem tudtunk megfelelően reagálni, hiába hívtam ki több játékost is az oldalvonalhoz" – mondta Rossi az MTI védelem hibáit firtató kérdésére. "A szünetben elmagyaráztam, mit kell tenni, meg is változott a játék képe. Az első hét-nyolc percet leszámítva nem volt baj az attitűddel, de utána is túl passzívak maradtunk".

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető szerint nagyon nehéz megmagyarázni az eredményt és a játékot, amiért mint edző, ő az elsőszámú felelős. Úgy vélte, az elszántságon és kemény munkán kívül hiányoztak a jó egyéni teljesítmények, ugyanis szerinte nehéz lenne két-három játékosnál többet kiemelni.

„A svájci nagyon magas színvonalat képviselő csapat, szinte egyetlen rossz passza sem volt az első félidőben. A másodikban pedig kihasználta a tapasztalatát, mert a szépítés után nyomtunk, közel álltunk az egyenlítéshez, de az ellenfél a rutinjával folyton meg tudta törni a játékot és a lendületünket" – mondta az 59 éves szakember.

Rossi frusztrálónak nevezte, hogy óriási védelmi hibákból fakadtak a gólok, kiváltképpen az utolsó. Szerinte az ilyen hibákat nehéz kijavítani és megtalálni az okát, mert lehet mentális probléma vagy fizikai fáradtság is az előidézője, főleg az utolsó percekben. Hozzátette, a hibák a játékhoz tartoznak, de most meg kell kérnie a játékosokat, hogy a lehető legegyszerűbb megoldást válasszák.

„Ha megnézzük a jelenlegi állást, és hogy Németországgal játszunk négy nap múlva, valószínűleg nem sokan fogadnának ránk. De az előző Eb-n megmutattuk, hogy fel tudunk állni 3-0-s vereség után, elvégre 1-1-et játszottunk a világbajnok franciákkal, majd hat percre voltunk a továbbjutástól Münchenben a németek ellen. Persze ez egy másik német csapat, amely ezt meg is mutatta a nyitómeccsen. Ahogy korábban is elmondtam, a házigazdát tartom a torna legnagyobb favoritjának" – beszélt a soron következő meccsről Rossi.

Kollégája, Murat Yakin szintén úgy látta, hogy meglepte a hadrendjével a magyar csapatot és ezt sikerült kétgólos előnyre váltani. Ettől függetlenül Rossit taktikailag remek edzőnek nevezte, aki Bolla Bendegúz beállításával nyomást is tudott helyezni a svájci együttesre.

„Nem a pókert, a sakkot szeretem. Tegnap is kétszer győztem az edzőtáborban. Pókerben nem tudod, milyen lapot kapsz, én a futball stratégiáját ezért inkább a sakkhoz hasonlítom" – mondta Yakin, aki azt elismerte, hogy a második félidő nem feltétlen úgy zajlott, ahogy azt ők akarták.

A svájci mester kifejtette, hosszú felkészülés eredménye, hogy az első gólt szerző Kwadwo Duah kezdő volt, szerinte talán maga a játékos sem számított rá, de a szakmai stáb tudta, hogy fontos szerepe lehet, mert labda nélkül is nagyszerűen mozog. Kiemelte még a második találat szerzőjét, Michel Aebischer, akinek kiváló szezonja volt Bolognában, a meccs emberének választott Granit Xhakával pedig nagyon „sűrűvé" tették a középpályát.

„Jó döntés volt Embolo behívása úgy is, hogy az első két hétben még nem tudott még edzeni. De nemcsak a gólját emelném ki, hanem azt, hogy a labdatartásával megnyugtatott minket, amikor az ellenfél nyomást gyakorolt ránk" – mondta Yakin, aki elárulta, az AS Monaco sérüléssel bajlódó csatára még nem volt kész arra, hogy kezdő legyen.

A Bayer Leverkusent erősítő Xhaka többek között arról beszélt, hogy az első félidőben dominálták a meccset, a másodikban ugyan bizonyos periódusokban szenvedtek, de ezt csapatként sikerült átvészelniük. Külön kiemelte, hogy a selejtezősorozattal ellentétben, ezúttal nem kaptak, hanem rúgtak egy gólt a hosszabbításban.

A svájciaktól elszenvedett 3-1-es vereséget követően a magyarok szerdán a házigazda és a pénteki nyitányon Skóciát 5-1-re legyőző németekkel csapnak össze Stuttgartban.