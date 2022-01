Veszélyes a visszértágulat a babára vagy a kismamára nézve?

Visszerességgel az emberek egy jelentős hányada küszködik, de a kismamák között ez a jelenség gyakoribb, még akkor is, ha előtte ez nem jelentett problémát. Ártalmas lehet a babára? Mit tehetünk ellene?

Visszerességgel az emberek egy jelentős hányada küszködik, de a kismamák között ez a jelenség gyakoribb, még akkor is, ha előtte ez nem jelentett problémát. Ártalmas lehet a babára? Mit tehetünk ellene?

A visszértágulatok sajnos igen gyakran a várandósság alatt jelennek meg. Ennek több oka van. Egyrészt a terhesség során a testben több vér kering, hogy az anya és a baba igényeit is kielégítse. Visszértágulat bárhol kialakulhat, de jellemzően a lábon, illetve a várandósság alatt a végbél környékén (aranyér) figyelhető meg. A méh egyre nagyobb, így nyomást gyakorol a medence ereire. Ezenfelül még a gravitáció ellen is kell dolgoznia az ereknek.

A visszértágulatok rendszerint a babára és a kismamára nézve sem jelentenek kockázatot. A problémát sokkal inkább az okozza, hogy jelentősen ronthatja az önértékelést. A visszerek kidudorodnak, fájhatnak, viszkethetnek, és valóban nem nyújtanak kifejezetten szép látványt. Ez azzal együtt, hogy a várandósság során a női test óriási változáson megy keresztül, komoly lelki problémát is jelenthet.

A visszértágulatok éppen ezért kezelést igényelnek, vagy sokkal inkább meg kell őket előzni. Ezzel elkerülhető a lelki sérülés, emellett pedig annak az esélye is kisebb, hogy a tágulatok tartósan megmaradnak. Ez a gond ugyanis néhány hónappal a szülés után magától is eltűnhet, ám minden további terhességgel nő a kialakulás és a tartós jelenlét valószínűsége is.

A visszértágulatok kialakulását házilag is meg lehet előzni, a kialakult tágulatokkal azonban már szakember kezébe való. Ahhoz, hogy elkerülhessük a gondot, meg kell erősíteni az erek állapotát. Ezt rendszeres mozgással és kiegyensúlyozott táplálkozással érhetjük el. A várandósság alatt is fontos, hogy a lábakat tornáztassuk. A boka körkörös mozgatása és a séta erre tökéletesen alkalmas. Ha ülünk, akkor polcoljuk fel a lábat, és ne tegyük keresztbe a lábat.

Fontos az is, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint fogyasszunk. A C-vitamin segít megőrizni az erek rugalmasságát. Természetesen magas dózisban vitaminokra, nyomelemekre és ásványi anyagokra is szüksége van a szervezetnek ebben az időszakban. A szakemberek jelentős hányada szerint megfelelő terhességi vitaminkészítményt ajánlott fogyasztani. A készítmények kiválasztásakor fontos szempont, hogy szerves kötéssel rendelkező anyagokat tartalmazzanak, valamint hogy a várandósság szakaszainak megfelelően mindig a megfelelő anyagokat juttassák a szervezetbe.

(napidoktor)