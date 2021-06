Vérzékenység - Az 5 leggyakoribb tévhit

1. Legfőbb tünet a hosszú vérzési idő



Nem igaz. Való igaz, sokaknak az tűnik fel, hogy a sebeik hosszan véreznek, nehezen áll el, de a vérzékenységnek egyéb tünetei is lehetnek, például gyakori orrvérzés, erős menstruáció, fogmosáskor gyakran vérző fogíny, valamint figyelemfelhívó jel az is, ha kék-zöld foltok tarkítják a bőrt, anélkül, hogy előzőleg beütöttük volna magunkat valamibe.



2. Mindig észrevehető tüneteket okoz



Nem. Bár sok esetben vannak a vérzékenységnek tünetei, ám ha igen enyhe a probléma, még az is lehet, hogy az illetőnek fel sem tűnik az állapot.



3. Vérzékenység = hemofília



Nagy tévedés, amikor a vérzékenységet a hemofíliával azonosítják. A hemofília a vérzékenység egy típusa, aminek több súlyossági fokozata is van. Enyhébb esetben csak igen ritkán vérzik a beteg, míg súlyos formájában a spontán vérzés is igen gyakori (ez az izmokban, ízületekben is előfordulhat). Szintén vérzékenységet jelent az úgynevezett Von-Willebrand betegség, melyről bár kevesebbet hallani, ám igen sok embert érint. Enyhe esetben a beteg akár úgy is leélheti az életét, hogy nem is tud az állapotáról.



4. Csak férfiak lehetnek betegek



A tévhit onnan származik, hogy férfiaknál lépnek fel tünetek, ám a nőknél is fennállhat hemofília, viszont rendszerint ők csupán hordozók, mivel van még egy egészséges X kromoszómájuk. (A hemofíliásoknál a hibás gén az X kromoszómán helyezkedik el).



5. Nem sportolhatnak



Nem igaz. Mivel a vérzékenységnek több súlyossági formája is létezik, ezért nem lehet kijelenteni, hogy nem sportolhatnak. A kérdés inkább a hemofíliások esetében érdekes, főleg azoknál, akiknél súlyos formában van jelen. Általánosságban azonban elmondható, hogy a megfelelő kezelésben részesült hemofíliások nemcsak hogy mozoghatnak, de javasolt is számukra a mozgás, ugyanis a jól felépített izomzat még védelmi funkciót is ellát, így csökkenti a bevérzések kockázatát. Előtte ajánlott szakorvossal egyeztetni. A balesetveszélyes sportok és a küzdősportokviszont kerülendők. (napidoktor)

Amit a betegségről tudni kell A vérzékenység nagyon régóta ismert betegség. Tökéletesen meggyógyítani nem, viszont kezelni lehet.

A vérzékenység kórleírására már több ezer éves zsidó szövegekben találni példát, melyek pontosan megmutatták azt is, hogy jellemzően öröklött problémáról van szó.

A hemofília az X kromoszómához köthető betegség, de van egy olyan 30 százalék, amikor nem mutatható ki családi előfordulás, így, látjuk, mutációként is megjelenhet. Recesszív módon öröklődik, azaz ha egy nő a két X kromoszómájának valamelyikén hordozza a vérzékenységet okozó gént, akkor 50%-os valószínűséggel adja át gyermekének. Ha egy fiú hordozza a gént, akkor az betegséget is jelent nála, ha pedig egy lány, akkor ott az egészséges X kromoszóma általában ellensúlyozza a beteg gén hatását. Egy hemofíliás férfi lánygyermekei egészséges anyától is hordozók lesznek, míg fiai egészségesek.

A vérzékenység lényege tulajdonképpen az, hogy egy-egy véralvadási faktor működőképes szintje a szervezetben a normálisnak csupán nagyon kicsi hányada. Megkülönböztetünk A és B típusú hemofíliát, melyeknél az A esetében a VIII:C faktor, a B esetében pedig a IX. faktor hiányzik vagy működésképtelen.

A betegség egyes tünetei már az újszülötteknél megjelenhetnek, intő jel például az, ha a köldökzsinór vérzése sokáig tart és nehezen csillapítható. De előfordulhatnak vérömlenyek például a csecsemőkorban beadott védőoltások után is. Ezek mellett az első tünetek akkor tapasztalhatók, amikor a baba járni kezd és ennek következtében sokszor elesik, megbotlik. És jellemző jelenség a szálnyálkahártya-vérzés is.

Hemofília esetén a vérzések látványosan a bőrt és az ízületeket, a vázizomzatot érintik, leggyakoribb előfordulási helyük a nagy ízületeknél van. Egy ilyen bevérzett ízület megdagad, nagyon érzékeny, és újra meg újra bevérezhet. A súlyosabb esetekben egy-egy kisebb trauma is elég lehet ahhoz, hogy vérömleny alakuljon ki. (benu)