Vérvétellel kideríthető, van-e gyulladás a szervezetben

Gyulladás szinte bárhol felbukkanhat a szervezetben. Egy egyszerű vérvizsgálat segít felismerni, hogy zajlik-e bennünk gyulladás, és amellyel a szervezet kezelésre adott válasza is nyomon követhetővé válik.

Biztosan sokaknak feltűnt már a laborlelet eredményeit tanulmányozva a CRP megjelölés. A CRP jelentése C-reaktív protein. Egy fehérjéről van szó, amelynek értéke a szervezetben jelen lévő gyulladás (és más okok) esetén megemelkedik. A CRP ugyanis folyamatosan termelődik a májban, és az a feladata, hogy támogassa a nagy falósejtek munkáját a testidegen és károsodott sejtek bekebelezésében. Gyulladás esetén akár tízszeresére, akár százszorosára is emelkedhet a CRPszint, és amilyen gyorsan zajlik ez a folyamat a gyulladás jelenlétekor, olyan gyorsan végbemegy akkor is, ha megszűnik a probléma.

A laborleletet áttekintve tudni kell, hogy a CRP normál tartomány a nőknél kevesebb, mint 4,6 mg/l, férfiaknál kevesebb, mint 5,2 mg/l. Azzal is tisztában kell lennie, hogy az ettől való eltérést a különböző laborokban használt tesztek magyarázzák. Mindig az adott labor referenciaértékei az irányadók, a leleteken minden esetben feltüntetik az ott használt normál tartományt és jelzik az attól való eltérést.

Az emelkedett CRP-értékből mindenféle gyulladásra lehet következtetni, akár külső tényezők okozták (például vírusok, baktériumok, gombák), akár ún. rendszerbetegségről (például reumatoid arthritis, gyulladásos bélbetegségek stb.) van szó. Ugyanakkor mivel más tényezők miatt – például tumor jelenléte miatt – is megemelkedhet a CRPszint, fontos, hogy bizonyos körülmények között további, kiegészítő vizsgálatokra is szükség van. Éppen ezért nagyon hasznos, ha már a laborvizsgálat előtt, de legkésőbb az eredmények birtokában a tünetektől függően szakorvoshoz vagy akár egy teljes kivizsgálásra jelentkezzünk be.

Ma már senki sem vitatja a megelőzés jelentőségét, amely elsősorban rendszeres orvosi kontrollt és a megfelelő életmód kialakítását jelenti. De mára az is bebizonyosodott, hogy a már kialakult betegségek kezelésében is döntő szerepe van – az orvosi kezelésen túl – az életmódnak. Erre épül a ma már egyre népszerűbb életmód orvoslás is.

„Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a rendszeres mozgás jelentősen csökkenti a trigliceridszint mellett a CRP-szintet is. Nőknél és férfiaknák egyaránt igaz az, hogy minél magasabb az edzettségi szint, annál alacsonyabb a CRP. Ugyanilyen kapcsolat figyelhető meg más értékekkel kapcsolatban is: mindenképpen érdemes 26 alá csökkenteni az úgynevezett BMI-t, normál értékre a haskörfogatot, amely önálló rizikófaktornak minősül. Ezen célok mellett igen hangsúlyos még a dohányzásról való leszokás, az egészséges táplálkozás elsajátítása, az omega-3 zsírsavak bevitele, illetve a visszafogott alkoholfogyasztás, melyek feltétlenül szükségesek a szívérrendszeri betegségek kialakulásának megelőzéséhez.

(napidoktor)