Valóban szuperélelmiszerek?

Olyan korban élünk, amikor rengeteg információt kapunk arról, mit kellene ennünk, innunk, milyen sportot kellene űznünk, hogy egészségesek legyünk. Előtérbe kerülnek a hús nélküli, a sikérmentes és a zsírszegény termékek. Ám gyakran túl sok egészségtelen összetevőt tartalmaznak, így aztán megemelik a cukorszintet, s könnyen meghízik tőlük az ember. Nézzük a legismertebbeket.



Almaecet



Bár még mindig viták folynak arról, hogy valóban segíti-e a fogyást vagy nem, sokan mégis ezzel kezdik a napot. Tudni kell, hogy az almaecet savas, így irritálhatja a gyomrot, és felfúvódást, továbbá rosszullétet, gyomorégést, fogkárosodást okozhat, és a csonttömeg csökkenését válthatja ki.



Felszeletelt sárgarépa



A sárgarépa egészséges zöldség, de meg kellene őrizni eredeti formáját. Ha túl apróra szeleteljük, kevesebb vitamint tartalmaz. Probléma akkor adódhat, ha az üzletben szeletelt sárgarépát vásárolunk, amit nem hűvös helyen tároltak. Ilyenkor nem szép a színe, ráadásul fon?nyadt, s tápanyagtartalma is kisebb.



Instant zabpehely



Csaknem semmi rost nincs az instant zabpehelyben. A gyártók lisztet és cukrot kevernek hozzá, aminek hatására hirtelen megemelkedhet a cukorszint, és más egészségi probléma kialakulhat. Ha szeretné a zabpehely összes előnyét hasznosítani, vásároljon teljes kiőrlésűt, amit csak le kell önteni forró vízzel, és bogyós gyümölccsel ízesíteni.



Zsírszegény mogyoróvaj



A zsírszegény mogyoróvajban körülbelül ugyanannyi kalória van, mint a hagyományosban. Az úgynevezett sovány vajban a zsírt adalékanyagokkal és cukorral pótolják. Az a legjobb, ha a normális zsíros mogyoróvajat fogyasztja, de mértékkel.



Sikérmentes termékek



Ha nem allergiás rá, ne kerülje el a sikért. A jó marketingnek köszönhetően napjainkban a sikérmentes termékeket egészségesebbeknek tartják. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy több bennük a cukor, a só és a telített zsír. Kevésbé táplálók, mert kevesebb bennük a fehérje. Ezenkívül drágábbak is.



Vegetáriánus hamburger



Ha a csomagoláson azt látja valaki, hogy „vegetáriánus”, azt hiszi, hogy a termék egészségesebb, mint a többi. A húsmentes hamburger feldolgozott élelmiszer, és néhány üzletben vásárolt változata sok sót, olajat és vajat tartalmazhat. Gyakori fogyasztásával több kalóriát fogyasztunk, és ez egészségi problémákat okozhat.



Ha lazacra van gusztusa



Ha sült lazacra van gusztusa, kerülje a különféle mártásokat, amelyeket általában a halhoz kínálnak. Ezeknek rendszerint magas a cukorés olajtartalmuk, sok felesleges kalória van bennük, s ez csökkenti az étel egészségre gyakorolt előnyeit.



Teljes kiőrlésű kenyér



A fehér kenyér látszólag egészségesebb alternatívája 20 adalékanyagot, tartósítószert, sok sót és cukrot tartalmazhat. Az üzletben vásárolt teljes kiőrlésű termékben finomított liszt is lehet. Ha a gabonafélék minden előnyét hasznosítani szeretné, próbáljon meg otthon kenyeret sütni.



Népszerű „szuperélelmiszerek”



Bár az áfonyát, a kelkáposztát, a zsíros halat vagy a diót szuperélelmiszernek tartják, feldolgozott változatát inkább felejtse el. A smoothiet vagy a fehérjeport gyakran cukor hozzáadásával készítik, és csaknem semmilyen előnye nincs a szervezetre.



Hummusz



Ez a csicseriborsó-kása egészséges ételnek számít, de az üzletben vásároltban sok adalékanyag lehet. Mielőtt a kosárba teszi, alaposan tanulmányozza át összetételét. Előfordulhat ugyanis, hogy feleslegesen sok cukrot, feldolgozott zsírt, keményítőt és sok sót tartalmazhat.



Barna rizsszirup



A cukornak ez az alternatívája magas glikémiás indexének köszönhetően nagyon gyorsan megemelheti a vér cukorszintjét. Összetevői között alig találunk hasznos tápanyagot. Ha ezzel édesíti az ételt, üres kalóriát fogyaszt. A sztévia, az eritritol, a xilitol biztosan jobb alternatíva.

(zdavie-ki)