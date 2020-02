Valóban megőszülhetünk tőle

Egy embernek átlagosan 100 000 hajhagymája van, amelyekben hajfestéket termelő melanociták vannak. Ya Csien Hsu, a Harvard Egyetem biológusa szerint a stressz hatására az emberi test olyan hormonokat termel, amelyek visszafordíthatatlanul tönkreteszik a pigmentsejteket.

Amikor az erős stressz aktiválja a szimpatikus idegrendszert, a hormonok károsítják a hajfesték regenerálódásáért felelős őssejteket. Ha a tartalékok kimerülnek, őszülni kezdünk

– magyarázta a szakember.

... felcsillant a remény, hogy meg tudjuk majd fékezni vagy le is tudjuk állítani az idő előtti őszülést.

A Nature folyóirat honlapján közzétett tanulmány azt is hangsúlyozza, hogy a stressz hatására az akarattal befolyásolhatatlan szimpatikus idegrendszer noradrenalin hormont küld a hajhagymákba. Ez a hirtelen folyamat az őssejtek pusztulásához vezet. Amikor a hajhagyma új hajszálat termel, már nincs elég sejtje a pigmentált hajszál képződéséhez.

A szakemberek általában úgy vélekednek, hogy az öregedés felgyorsulásának fő tényezője a stressz. Az újabb kutatásoknak köszönhetően felcsillant a remény, hogy meg tudjuk majd fékezni vagy le is tudjuk állítani az idő előtti őszülést. A tudósok bíznak benne, hogy az ilyen ismeret arra is rá tudna világítani, hogy milyen más sejtek pusztulnak még el az öregedési folyamatban. Ennek alapján remélhetőleg olyan új eljárások is születnek majd, amelyek megmutatják, hogyan lehetne az öregedéssel kapcsolatos problémákat enyhíteni. Az ősz hajat leggyakrabban a korral hozzák összefüggésbe, amire a több tapasztalat és a bölcsesség jellemző. Az új kutatás azt is bizonyította, hogy az erős stressz az immunrendszer számára fontos őssejteket is károsítja. Ezért fordul elő elég gyakran, hogy hosszabb ideig tartó stressz után megbetegszünk.