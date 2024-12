Torokgyulladás – EZT TEHETI, ha nem jut el a patikáig

Sós víz: Segíthet a gyulladás csökkentésében és a felgyülemlett váladék kiürülésében. Egy csapott teáskanálnyi sót keverjen el egy nagy pohár vízben, és amikor a só feloldódott, gargarizáljon a folyadékkal, de semmiképp se nyelje le! Ezt ismételje meg napi 3-4 alkalommal!

Méz és citrom: A méz köhögéscsillapító, fogyaszthatja teába, limonádéba keverve, de magában is ízletes, ha szereti az édes ízt. Ha egy kanál mézet elkever egy fél citrom vagy lime levével, még hatásosabb.

Sok folyadék: Folyamatos folyadékpótlással megőrizheti a nyálkahártyák nedvességét, így segítheti szervezetét a gyógyulásban. Legnagyobbrészt vizet igyon, de jót tehet néhány pohár 100 százalékos gyümölcslé vagy pár csésze tea is. Egy csésze meleg gyógy-, fekete, fehér vagy zöld tea ráadásul gyorsan enyhítheti a fájó torkot.

Erőleves, tyúkhúsleves: A húslevesben található sónak gyulladáscsökkentő, nyálkahártya-nyugtató hatása van, de rendkívül gazdag különféle tápanyagokban is, amik segítenek a fertőzés legyőzésében.

Fokhagyma: A fokhagyma az ősi gyógymódok egyik alapja, a benne található allicin ugyanis baktériumölő. Ha nem szeretné lenyelni, hosszában kettévágva szopogatva is nagyon hatékony.

Fagylalt: Régen megvonták a beteg gyerekektől a fagylaltot, ez a szabály azonban mára megdőlt. A hideg ugyanis kellemesen enyhítheti a torok fájdalmát, jó viszont, ha olyat választ, amiben nincs sok cukor, inkább gyümölcs alapú.

Torma: Egy evőkanál reszelt tormát, egy evőkanál mézet és néhány szegfűszeget öntsön le egy pohár meleg vízzel, és ezt kortyolgassa!

Almaecet: Egy fél csésze almaecetet, egy teáskanál sót és egy nagy pohár meleg vizet keverjen össze és várja meg, míg a só feloldódik! Ezzel a folyadékkal gargarizáljon félóránként, de ne nyelje le!

Gyógynövények: Bizonyos gyógynövények tea, csepp vagy illóolaj formájában is hatásosak a felső légúti betegségek tüneteinek enyhítésében. A kamilla, a borsmenta, a hársfavirág, a görögszéna, az orvosi ziliz, az édesgyökér és a bodza is hatékony lehet ilyenkor. Jó választás még a gyömbér, a zsálya és a kasvirág is.

