Távolságtartás, kézmosás, szájmaszk

Nem csoda, hogy lassan alig akad valaki, aki nem bizonytalanodott el az arra a kérdésre adandó választ illetően, hogy: mikor érdemes hordani?

Az idei nyár sajnálatos módon rosszul végződött: egyre több országban súlyosbodik a koronavírusjárvány.

A józan paraszti ész egyértelműen azt diktálja, hogy aki kimozdul otthonról, és közösségbe megy, az – önmaga és mások védelme érdekében – hordjon maszkot. Egy új tanulmány szerint is az cselekszik jól, aki az otthonát elhagyva mindig eltakarja a száját és az orrát. Az arcmaszk viselésének fontosságára hívják fel a figyelmet a Texasi A&M Egyetem kutatói is, akik az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában (PNAS) még júniusban közölték kutatási eredményeiket. Most, amikor több országban ismét romlik a helyzet, ez egyre inkább fontos. A tanulmányban azt írják: az arcmaszk viselésével lehet a legeredményesebben elkerülni, hogy tovább terjedjen a fertőzés. Ha valaki nem visel maszkot, azzal drasztikusan megnöveli a fertőzés esélyét. Azt vizsgálták, hogy a vírus miként kerül át emberről emberre. A Kínára, Olaszországra és New Yorkra vonatkozó tendenciák és védekezési módok alapján arra jöttek rá, hogy a maszk viselésének hatására Olaszországban április 6-tól május 9-ig bő 78 000-rel, New Yorkban pedig április 17-től május 9-ig több mint 66 000-rel csökkent a fertőzések száma. Renyi Zhang kutatásvezető, a légkörtudományok neves professzora szerint az „eredmények egyértelműen azt jelzik, hogy a Covid-19 a levegőben aeroszollal terjed a legjobban. Az arc eltakarása nélküli védekezést elemezték, statisztikai módszereket alkalmaztak és az előrejelzésekkel dolgoztak – így jöttek ki ezek az eredmények.

Renyi Zhang szerint „ez az olcsó megoldás, továbbá a távolságtartás és más módszerek együttesen valószínűleg megfelelő mód arra, hogy megfékezzük a Covid-19 világjárványt.” Arra is rámutatott, hogy Kínában sokan már évek óta maszkot viselnek, s elsősorban a levegő rossz minősége miatt hozzászoktak. Így aztán Kínában a kötelező arceltakarás sokat segített a járvány visszaszorításában. Az új ismeretnek világos az üzenete, mondja Renyi Zhang. Mindenkinek meg kellene értenie, hogy „az arcmaszk elengedhetetlen a vírus elleni küzdelemben.” A kutatásban részt vett Mario Molina, a kaliforniai San Diegó-i Egyetem professzora is. Róla érdemes tudni, hogy 1995-ben megosztva kémiai Nobel-díjat kapott a légkör kémiájára, az ózon keletkezésére és lebomlására vonatkozó munkásságáért. Mario Molina is hangsúlyozta, hogy egyértelműen hasznos az arcmaszk viselése. Meggátolja, hogy a beteg egy másik embert fertőzzön meg. A levegőben lévő aeroszolok, parányi cseppecskék belélegzését is megakadályozza a maszk viselése. Márpedig ezek, amelyek beszélgetés közben is elhagyják az emberek száját, szintén veszélyesek, ha fertőzött embertől származnak. Akár tíz percig is a levegőben maradhatnak, és a professzor szerint bő 3 métert is meg tudnak tenni a levegőben.

A kutatók figyelmeztetnek: Noha a távolságtartás és a kézmosás igen fontos, és továbbra sem szabad megfeledkezni róluk, de ha meg akarjuk fékezni a világjárványt, akkor ezek nem elegendők. Ugyanilyen fontos az, hogy ha elhagyjuk otthonunkat, viseljünk arcmaszkot. Amíg nincs a vírus ellen védőoltás, önmagunk és embertársaink védelme érdekében mindhárom védekezési módot használjuk.