Szlovákiának van még pótolnivalója

A vér daganatos betegségei több ezer európai embert érintenek, az összes rákfajta 7 százalékát teszik ki. Leggyakrabban a leukémia, a limfóma és a mielóma fordul elő. Az európai onológiai adatbázis, az EUCAN szerint Szlovákiában 5 év alatt 3 616 hematológiai daganatos betegséget regisztráltak. Arról a szakterületről van szó, amely az elmúlt 10 évben óriási fejlődést mutatott, s ez a túlélés hosszában is megmutatkozott. A mielóma kezelésének közvetlen és közvetett kiadásai kiszámításának modelljét Robert Babeľa professzor dolgozta ki és végezte el. „A Leplezzük le a vérrákot nevű projekt akkor indult el, amikor Szlovákia az EU elnöke volt. A számítások 99 százalékra pontosak” – mondta a professzor. Az elemzésből kiderült, hogy a betegség diagnosztizálásától a beteg haláláig a közvetlen kiadás eléri a 261 475 eurót. Mivel a beteg élete meghosszabbodik, minden tétel megnő, főleg a kórházi és a gyógyszeres kezelés költsége. Az állam közvetett kiadásai elérik a 147 596 eurót. Első alkalommal mérték fel azt is, milyen költségek keletkeznek, ha produktív korban hal meg a beteg. „Jó, ha az állam tudja, milyen kiadásokkal jár a súlyos onkológiai betegségek kezelése. Csak így lehet hosszú távra tervezni – magyarázta Babeľa, majd hozzátette: – Az államnak komplex módon kellene tekintenie az egyes diagnózisokra: nemcsak az egészségi, hanem a szociális szempontot is figyelembe kellene vennie. Egy-egy új egészségi innováció bevezetésekor ezt a két szempontot is szem előtt kell tartani. Egy közép-európai elemzés, amit az Ideas&Solutions magyar ügynökség végzett, szintén azt javasolja, hogy a közvetlen és közvetett kiadások monitorozásakor hozzák összhangba az egészségi és a szociális gondoskodást.

„Az elemzés célja az volt, hogy felmérjék a vérrák kezelésének elérhetőségét Közép-Európában” – mondta Molnár Márk, a tanulmány egyik résztvevője. Az elemzés értékelte a klinikai ajánlások időszerűségét, a kezeléshez való hozzáfizetés lehetőségét, a betegszervezetek szerepét, a megbízható klinikai adatok elérhetőségét. Szlovákián kívül Lengyelország, Csehország, Magyarország Szlovénia, Horvátország, Bulgária és Románia is részt vett a tanulmányban, de az összehasonlítás kedvéért Ausztriát, Franciaországot és Németországot is meghívták. Szlovákia a 11 ország között a 8. helyen végzett a plazmasejtes mielóma kezelésének tekintetében. Bár az elmúlt évben javult a helyzet Szlovákiában is, a betegek még mindig nehezen jutnak hozzá a legmodernebb gyógyszerekhez. A külfölddel összehasonlítva ezek későn kerülnek Szlovákiába, és csak a betegség bizonyos stádiumában kaphatja meg a páciens. Ezekről a problémákról a szakemberek tájékoztatni fogják az illetékes szerveket.

(kovács)