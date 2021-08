Szívizomgyulladás - nem csak a vírus okozhatja...

A Covid-19 elleni oltás révén gyakran esik szó a szívizomgyulladásról, pedig ezt a betegséget akkor is bárki megkaphatja, ha az erdőben sétál. Mire is kell valójában vigyázni?

Péter azt gondolta, hogy vírusos betegségben szenved, pedig szívizomgyulladása volt. „Nálam a kiváltó ok a reuma volt, de mivel mostanában állandóan a Covid-19 elleni védőoltással hozzák összefüggésbe, kérem, írják meg, hogy az emberek erre is gondoljanak” – írta. A szívizomgyulladás – myocarditis – valóban veszélyes betegség. Van, aki következmények nélkül vészeli át, de van olyan is, akinek az életét veszélyezteti. Sérül a szívizom, ami utána már nem tud rendesen dolgozni. Az okot nem mindig sikerül kideríteni, és nemegyszer más szívbetegség kizárásának útján diagnosztizálják. Természetesen a szokásos vírusos betegség is kiválthatja. „Leggyakoribb oka a vírus, ami a légutak és az emésztőcsatorna nyálkahártyáján kívül a szívizomzatot is megtámadhatja. A bőr és a torok bakteriális fertőzése ritkábban váltja ki” – mondta dr. Ingrid Porubčinová kardiológus.

Veszélyes lehet például egy ártatlan erdei séta is. A kullancsok elszaporodásával gyakran jelentkeznek különféle gyulladások. „A szívizomgyulladás hasonló tüneteket mutathat, mint a daganatos betegeknél alkalmazott sugárkezelés után jelentkező fáradtság, gyengeség, légszomj, duzzanat. A reumásoknak is óvatosnak kell lenniük” – tette hozzá a szakember.



Figyelmeztető jelek



A szívizomgyulladásnak gyakran olyan tünetei vannak, mint a vírusos betegségnek. Fáradtság, rosszullét, hőemelkedés, izom- és ízületi, néha pedig mellkasi fájdalom is jelentkezik. Oda kell figyelni minden jelre, ami azt sejteti, hogy a szív nem működik normálisan – lépcsőzés, beszéd közben levegő után kapkodás, heves szívdobogás, magas pulzusszám nyugalomban, rosszullét, gyengeség. „A vér felgyülemlik az alsó végtagok ereiben, sok betegnek megdagad a lába” – egészítette ki a doktornő.



Mi az?



A szívizomgyulladás gyulladásos betegség, aminek leggyakoribb oka valamilyen vírus. A szív legyengül, ami szívelégtelenséghez is vezethet. Az esetek többségében gyógyulás után a szívizom ugyanúgy működik, mint a betegség előtt.



Mikor mutatkozik meg?



• köhögéskor • hőemelkedéskor • ízületi fájdalomkor • fáradtságkor A szív gyengeségét jelzi



• köhögéskor mellkasi fájdalom • szívritmuszavar • nehézlégzés, főleg megterheléskor • az alsó végtagok dagadása



Védőoltás után



Ahogyan nő a beoltottak száma, egyre hosszabb azoknak a betegségeknek a listája, amelyek összefüggésbe hozhatók a vakcinával. Egyik közülük a szívizomgyulladás. Izraelben 2020 decembere óta ez év májusáig 275 esetet regisztráltak az 5 millió, Pfizer/BioNTech-vakcinával beoltott közül. Főleg 16–30 éves fiatal férfiakról volt szó, akiknél enyhe lefolyású volt a fertőzés. Hasonló adatokat hozott nyilvánosságra az USA: itt 300, könnyű lefolyású szívizomgyulladást regisztráltak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 164 ilyen esetről tud. Őket a Pfizer és BioNTech, valamint a Moderna társaság vakcinájával oltották be.

Legfontosabb a nyugalom



Ha felmerül a szívizomgyulladás gyanúja, az orvos vérvételt, EKG-t, ultrahangos kivizsgálást és néhány esetben mágneses rezonanciás kivizsgálást rendel el. „A vértesztek alapján meghatározhatjuk a szívizom károsodását jelző anyagok szintjét.

A mágneses rezonancia kimutatja a szívizom duzzanatát és gyulladás okozta változását” – mondta a kardiológus. Amikor az orvos felállítja a diagnózist, a nyugalom a legfontosabb. A kezelés alapja a hőemelkedés megszüntetése. A gyulladáscsökkentő gyógyszerek a betegség kezdeti szakaszában nem ajánlottak. „A szívizom védelmére az orvos olyan gyógyszert ír fel, amely lassítja a szív működését, és megakadályozza a szív struktúrájának megváltozását, megvastagodását és megnagyobbodását, mindig figyelembe véve a vérnyomást és a pulzust.” Gyakran vízhajtót is kell a betegnek szednie, mert ez csökkenti a folyadék mennyiségét, amit a szívnek meg kell mozgatnia. „A szívritmuszavarok és vérrögképződés ellen speciális gyógyszert ír fel az orvos” – mondta a doktornő. A reuma okozta szívizomgyulladást kortikoidokkal kezelik. A gyógyult betegnek legalább fél évig vis?sza kell fognia a tempót, kerülnie kell a testi megterhelést, az alkoholt, a dohányzást. Természetesen szükséges a rendszeres kardiológiai ellenőrzés.



Súlyos betegség



„A kezelés nem egész életen át tart, mert a szívizom az esetek többségében teljesen felépül, következmények nélkül, de a diagnózist nem szabad lebecsülni. Ha nem ismerik fel időben a szívizomgyulladást, szívnagyobbodás alakulhat ki és romlik a szív pumpa szerepe, csökken a teljesítménye. Az agy rossz vérellátása zavarodottsággal mutatkozik meg, a vese kevés vért és tápanyagot kap” – tette hozzá. A gyulladás a szív nagyobb részét érintheti, ami szívelégtelenséggel vagy szívritmuszavarral jelentkezik. Mivel a szív nem működik tökéletesen, vérrögök képződhetnek a szívüregben, ami leszakadhat és lezárhatja az agyba vagy a szívbe vezető eret, így agyi vagy szívinfarktus alakulhat ki” – figyelmeztetett a kardiológus.



A megelőzés mindenek felett



Bár sokszor nem világos, milyen körülmények között alakul ki szívizomgyulladás, a vírusos betegség elkerülése mindig ajánlott. Ha mégis megbetegszik, igyekezzen meggyógyulni. Megelőzést jelent az influenza vagy a kullancs elleni védőoltás. Ha gyanús tüneteket tapasztal, ne habozzon, menjen orvoshoz.

Anna Balážková, Zdravie