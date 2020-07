Öt év múlva mindenki allergiás lehet

Az elmúlt napokban volt az allergia világnapja. Ebből az alkalomból több szakember is arra hívta fel a figyelmet, hogy aki betegségre utaló tüneteket tapasztal, ne halogassa a kivizsgálást, s ha szükséges, vegye igénybe a legmodernebb gyógymódot, az allergénspecifikus immunterápiát.



A virágpor, a poratka, a különféle vegyi anyagok, az állatszőr önmagában ártalmatlan. Ám ha nehézlégzést, netán asztmás rohamot, náthát, szemviszketést vagy bőrproblémákat vált ki, akkor csaknem biztos, hogy allergiáról van szó, amikor a szervezet ellenségnek hiszi azt, ami valójában nem az, és védekezik.

„Amikor öt évvel ezelőtt Párizsban voltam egy szakmai konferencián, ott hangzott el, hogy 2025ben minden ember túlérzékeny lesz valamire” – mondta dr. Michaela Blaško bőrgyógyász. Több tényező játszik ebben szerepet. Az öröklött hajlamon és a szennyezett környezeten kívül a túlzott higiénia is elősegítheti az allergia kialakulását. Ha a terhes nő dohányzik, nagy a valószínűsége annak, hogy gyermeke allergiás lesz.



A kor nem véd



„Az allergia olyan, mint a szerelem, kortalan. Sokan azt hiszik, hogy 60 évesen már nincsenek veszélyben. A valóság azonban más” – mondta a szakember. Megjegyezte: Van egy gyógymód – az allergénspecifikus immunterápia –, amely több évre megszabadítja a beteget a gyógyszertől, így a tünetektől is.



A kezelés csökkenti a kiadásokat



Európában 150 millió ember szenved ilyen-olyan allergiában. Leggyakrabban a virágporra és a poratkára érzékenyek. Dr. Róbert Babeľa professzor tanulmányt készített arról, hogy mennyi pénzt emészt fel az allergia és az asztma kezelése. „El kell mondanom, hogy kellemesen csalódtam. Az egészségbiztosítók adatai azt mutatják, hogy ha a beteg megfelelő kezelést kap, beleértve a célirányos immunterápiát is, ez a közvetlen kiadások csökkentését eredményezi. Például ha valakit három évig allergénspecifikus immunterápiával kezelnek, a kiadások több mint 40 százalékát takarítjuk meg” – mondta a professzor.

Az immunterápia menete Az allergénspecifikus immunterápia megkezdésének alapfeltétele a tüneteket kiváltó allergén pontos azonosítása. Ez történhet az alkaron végzett bőrteszttel vagy laboratóriumi úton. Immunterápiát injekciós és szájon át – nyelv alatt – alkalmazható készítményekkel végeznek. Hogy melyik készítményt alkalmazzák, minden esetben a beteg és a kezelőorvos közötti megbeszélés során dől el.

Két lehetőség



Bár az egészséges életmód, a kevesebb stressz, a rendszeres mozgás segít enyhíteni a tüneteket, néha ez sem elég. A betegnek két lehetősége van: vagy antihisztaminikumot szed és lokális készítményeket használ, vagy az allergén-specifikus immunterápiát választja. Igaz, nem újdonságról van szó, mégis kevesen tudnak róla. Lényege, hogy a beteget azzal az allergénnel kezelik, ami tüneteket okoz. Célja pedig az, hogy ne kelljen a betegnek gyógyszert szednie és ne legyenek tünetei.

Az allergénspecifikus immunterápiát dr. Veronika Pružincová allergológus is ajánlja, de csak azoknak, akik pontosan tudják, hogy mire allergiásak. „Nem kaphat immunterápiát az, aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy bizonyos gyógyszereket szed.” Általában három évig tart a kezelés, de meg lehet hosszabbítani. „Természetesen az immunterápia hatása nem tart örökké. Ha ismét megjelennek a tünetek, a kezelést – amit az egészségbiztosítók részben fizetnek –, meg kell ismételni.