Nyáron a főzés sem veszélytelen

Tudta, hogy a szalmonella baktérium könnyen életképes marad még a hűtőszekrényben is? Hogy a nyarat ne hasmenéssel, hőemelkedéssel, legyengülve fejezze be, feltétlenül tartsa be az alábbi három szabályt: csak biztonságos élelmiszert vásároljon, ételkészítéskor tartsa be a higiéniai szabályokat, és ügyeljen az étel helyes tárolására.