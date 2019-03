Ne hagyja, hogy a sérülés gátolja a mozgását

Tavasszal többen határozzák el, hogy új életet kezdenek, naponta futni, kerékpározni fognak. Mozgásrendszerünkre ilyenkor sok veszély leselkedik, ami nagyon megzavarhatja a mozgást. A legnagyobb veszélyben a térd van, ahol meniszkusz- és ízületi sérülés is előfordulhat. A boka szintén a nagyon érzékeny testrészek közé tartozik. Elég egy rossz mozdulat, és máris kificamodik a boka. Az ilyenkor szokásos erős fájdalmat talán mindenki ismeri, akárcsak a hátfájdalmat. Az utóbbi a második leggyakoribb panasz, amiért az ortopédot felkeressük.

A jó minőségű bandázs kényelmes és jól rögzít, s viszonylag gyorsan megszünteti a fájdalmat.

A rögzítő bandázs gyakran a felépülést is hatékonyan segíti. Ám ez a segédeszköz akkor is jó szolgálatot tesz, ha el akarjuk kerülni a sérülést. A sízés például nagyon megterheli a térdet. Akinek például érzékeny a térde, viseljen rögzítő bandázst, mert feszesen tartja a lábat. Kár lenne emiatt abbahagyni a sportot. Ugyanez vonatkozik a futásra, a kerékpározásra és a konditeremben végzett edzésre is. A jó minőségű bandázs kényelmes és jól rögzít, s viszonylag gyorsan megszünteti a fájdalmat. Az ízületek stabilitása megvéd a túlterheléstől, és csökkenti a sérülés veszélyét. A tartós és enyhe nyomás stimulálja a bőrben és a szövetekben lévő receptorokat, s ezzel gyorsabban felszívódik a sérült ízület duzzadása. A szövetek vérellátása is javul, így több tápanyaggal töltődnek fel. A kötés kiváltotta meleg serkenti az erek vérellátását.

A jól megválasztott bandázs hatásos és többször is lehet használni. Már néhány perc múlva megszűnhet a fájdalom. A kiválasztásnál fontos, hogy olyat válas?szunk, amely megfelelő nagyságú, viselése pedig kényelmes. Az a jó bandázs, amely nyomást gyakorol az érintett helyre, de szorosnak nem szabad lennie, mert ilyen esetben az ellenkező hatást váltja ki.

A kor előrehaladtával az ízületek fokozatosan elhasználódnak, és hajlamosabbakká válnak a sérülésekre és a szövődményekre: a térdsérülésre, a ficamra és a hátfájásra.

(lp-ki)