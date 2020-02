Ne adjunk esélyt a vesekőnek!

A vesekő szerves vagy szervetlen anyagokból képződik, melyek kristályok formájában kicsapódnak, kicsinyenként összetapadnak és kővé formálódnak. Ezt a folyamatot nagymértékben elősegíti, ha elhanyagoljuk a javasolt napi folyadékpótlást, ha szokatlanul sok folyadékot veszítettünk, például akkor, amikor lázasak vagyunk, ha hosszú ideig tartózkodtunk a napon, ha sokáig hasmenés és hányás gyötör. Ezek az állapotok vezetnek ahhoz, hogy a vizelet besűrűsödik, ez pedig kedvez a vesekövek kialakulásának. Más tényezők – például a vese és vesevezetékek fejlődési rendellenességei, a hegesedés, a prosztatanagyobbodás – akadályozhatják a vizelet elfolyását, és ezzel elősegítik a kristályok folyamatosan lerakódását. Íme a vesekőtípusok és megelőzésük szabályai.



Kalcium-oxalát kő



Az ilyen kő a leggyakoribb. Oxalátot nagy mennyiségben tartalmaznak az egyes zöldségfélék – spenót, brokkoli, zöldbab, borsó, sóska, cékla –, továbbá a csokoládé, a földimogyoró és a kólafélék. Nagy mennyiségű C- és D-vitamin is kiválthatja a vizelet kalcium-oxalát szintjének megemelkedését, ami kőképződéssel járhat. Ajánlom a narancs-, illetve citromlé fogyasztását, mert sok citromsav van benne. Ez a sav képes meggátolni az oxalátok képződését, és így a vesekő kialakulását. Ezenkívül az áfonya is nagymértékben fékezi az ilyen típusú kő kialakulását.

A só növeli a vizelet kalciumszintjét, és ezzel elősegíti a kőképződést. Ne sózzuk hát túl az ételt...

Kalcium-foszfát kő



Gyakran előfordul a mellékpajzsmirigy túlműködésében, valamint a renális tubuláris acidózisban (a vesecsatornák nem tudnak megfelelően savat kiválasztani a vérből a vizeletbe) szenvedő betegeknél.

Ilyen kőtípus esetében fontos e betegségek irányába vizsgálni a pácienst.

Kialakulhatnak bakteriális húgyúti fertőzéskor is. A foszfátköves betegeknél a hús és húskészítmények, valamint pékáru fogyasztásával a vizelet savasítása ajánlott.

A lúgosító ételeket (tömény gyümölcslé, zöldség, tejtermékek) ilyenkor jobb mellőzni.



Húgysavkő



Alkotóeleme a húgysav, ami főleg a hús lebomlásakor keletkezik. Ez a kőtípus gyakori a köszvényben szenvedő betegeknél, akiknél a húgysav anyagcseréjével van gond. Nekik főleg a belsőségeknek, a marhahúsnak, illetve a tenger gyümölcseinek túlzott fogyasztása árthat. Helyette a vizeletet lúgosító élelmiszereket – tej, tejtermékek, gyümölcslé – fogyasszanak. Az alkoholtartalmú italok közül a vörösbor válthatja ki a húgysavkő kialakulását.



Cisztinkő



Azoknál alakul ki, akiknek a veséje nagy mennyiségben választ ki a vizeletbe cisztin aminosavat. Ilyen esetben fontos a vizelet pH-értékének emelése, más néven lúgosítása. Kerülni kell a halat, a tojást, a tejtermékeket, vagyis szigorú fehérjeszegény diétát kell tartani. Emellett napi 4-5 liter víz fogyasztása ajánlott. A legfontosabb, amit a vesekövek megelőzéséért tehetünk, hogy naponta 2-3 liter, főleg szénsavmentes italt és gyümölcslevet fogyasztunk (narancslé, citromlé, áfonya). Szeretném felhívni a figyelmet a magnézium jótékony hatására. Ez az ásványi anyag képes meggátolni a kalcium-oxalát és a kalcium-foszfát kő képződését és növekedését. Az ajánlott napi mennyiség 300 mg. Természetes forrása a leveles zöldségek, a banán, a zabpehely, a mák. Szeretném hangsúlyozni a sós ételek káros hatását. A só növeli a vizelet kalciumszintjét, és ezzel elősegíti a kőképződést. Ne sózzuk hát túl az ételt, és napi 5 g sónál ne fogyasszunk többet. Ez nemcsak a szív- és érrendszer védelme, hanem a vesekő kialakulásának szempontjából is fontos.

Szándékosan nem írtam a gyógyszeres kezelésről, mert célom a természetes táplálkozás és az abban rejlő lehetőségek népszerűsítése.

Struvit kő



Húgyúti fertőzésekből a fertőzött vizeletben struvit kő (fertőzéses köveknek is nevezik) is kialakulhat, ami a vizeletben található szerves anyagok baktériumok általi lebomlasztása folyamán keletkeznek. A baktériumok gyakran magában a kőben bújnak meg, ezért először a követ kell eltávolítani, majd célzott antibiotikum-kezelést alkalmazni.



Dr. Holop Zoltán, az Érsekújvári Egyetemi Kórház urológiai klinikájának rezidens orvosa