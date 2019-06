Miért viszket a fejbőr?

A viszketés önmagában nem betegség, hanem egy igen fontos figyelmeztető tünet, mely általában valamilyen bőrirritációval kapcsolatos. Az emberek többsége találkozik vele élete során. Okozhatja fertőzés, allergiás reakció, sőt súlyosabb krónikus betegség is. A fejbőr vakargatása lelki problémákra is visszavezethető, előfordulhat, hogy ugyanolyan kényszeres pótcselekvéssé válik, mint például a körömrágás. A leggyakoribb kiváltó okok között találhatjuk a jól ismert korpásodást. A korpásodást okozhatja a túlságosan száraz fejbőr, a rosszul megválasztott hajápoló szerek, a túl gyakori hajmosás, de a fejbőrön elszaporodó gombák is. Szintén viszkető, korpás fejbőrként jelenhet meg az úgynevezett szeborreás dermatitisz, melyet részben a gombás fertőzés, részben pedig egyéb tényezők (pl. környezeti hatások, stressz, vitaminhiány, tartós betegség stb.) váltanak ki.

A legtöbb esetben a korpásodás ellen igen hatékonyak lehetnek azok a samponok, amelyek teafaolajat tartalmaznak. A nem megfelelő kozmetikumok nemcsak korpásodást, de bőrirritációt is okozhatnak. Az arra érzékenyek szervezete viszketéssel reagálhat bizonyos összetevőkre, illatanyagokra vagy éppen a hajfestékekben található kemikáliákra. Előfordulhat, hogy fejtetű okozza a viszketést. Ez a parazita igen gyakori lehet az óvodás, iskolás gyermekeknél, akikről a család többi tagjára is átkerülhetnek az élősködők. Bár sokan úgy gondolják, nem a tetvek „mászkálása” okozza a viszketést, hanem a csípésükre adott allergiás reakció. Fontos megjegyezni, hogy a viszketés általában a tetűfertőzés előrehaladottabb stádiumában jelentkezik. A visszatérő fertőzésnél a viszketés hamarabb jelentkezhet, mert a szervezet gyorsabban reagál az allergénekre. Autoimmun betegségek, elsősorban a pikkelysömör is okozhatja a fejbőr viszketését.

A viszketés és a korpásodásra hasonlító tünetek mellett vöröses, fájdalmasan hámló foltokat is felfedezhetünk a fejbőrön, de a tarkón, a homlokon, sőt szinte a test bármely részén, még a körmökön is. A pszoriázis jelenlegi tudásunk szerint nem gyógyítható, de jól kezelhető, például krémek, gyógyszerek vagy fényterápia segítségével. A legtöbb esetben a fejbőr viszketését viszonylag egyszerű megszüntetni: elég lehet egy másik sampon, hajbalzsam. Esetenként azonban szükséges a bőrgyógyász segítsége is, nemcsak a pontos diagnózis felállításában, hanem a megfelelő terápia meghatározásában is.

Mindenképpen forduljunk bőrgyógyászhoz, ha a viszketés (esetleg korpásodás) egy-két hónapon belül nem csökken, vagy éppen romlik az állapotunk; ha a viszketés mellett mást is tapasztalunk, például fájdalmat, váladékozást vagy hajhullást. Akkor is haladéktalanul keressük fel az orvosunkat, ha a viszketés annyira erős, hogy nem tudunk tőle aludni, pihenni, vagy zavarja a munkánkat, esetleg az iskolai teljesítményt.