Melyik masszázst válasszuk?

A Kelet-Kínában, Japánban és Thaiföldön kialakult maszszázstechnikák a testen átáramló, életadó energiákat helyezik a középpontba. Filozófiájuk szerint a szabadon áramló energia biztosítja a jó egészséget, valamint a szervek megfelelő működését. Ha az energia áramlása valamilyen okból akadályba ütközik, a felborult egyensúly betegséghez vezet.

Az alábbiakban a maszszázsterápiák néhány közös vonását ismertetjük.



SVÉD MASSZÁZS



A közvetlenül a bőrre alkalmazott svéd masszázsnál a felszíni izomréteget érintő alkalmazása során oxigén áramlik az izmokba és szövetekbe. Kiváló nyugtató és lazító hatása van, a megerőltetett vagy sérült izmok helyreállítására is alkalmas.

Fontos, hogy ezt a maszszázsformát csak erre kiképzett szakember alkalmazza.



MÉLY SZÖVETI MASSZÁZS



A mélyebben fekvő izomrostok elsimítására alkalmazott, meglehetősen intenzív masszázs, elsősorban az erősen kötött izmok lazítására. Sikerrel végeznek vele testtartáskorrekciót is, mert a hátizmokat meg lehet tanítani, hogy ne húzódjanak össze. A masszázs után pár napig érzékenyek lehetnek az izmok. Egyik formája a sportmasszázs, ez elsősorban a sérült vagy erősítést igénylő területre összpontosít, megelőzésre is alkalmas.



MELEG KÖVES MASSZÁZS



A masszázs finom, kímélő formája, a nem túl forró köveket a kezelő a test megfelelő pontjaira vagy az akupresszúrás pontokra helyezi. Igen relaxáló maszszázsforma.



REFLEXOLÓGIA



Bár valójában nem maszszázs, sok gyógyfürdő és spa ennél a szolgáltatásnál kínálja. A reflexológia valójában talp- és tenyérmasszázs, a tan szerint valamennyi belső szervnek megvan a megfelelő pontja a tenyéren és a talpon, így diagnosztikai célra is alkalmazzák.



SIACU MASSZÁZS



Szó szerint ujjmasszázst jelent, és vegyülnek benne a hagyományos kínai és japán medicina elemei. A beteg felöltözve, a földön fekszik, és a masszőr az ujjával nyomást gyakorol bizonyos akupresszúrás pontokra. Érzelmek levezetésére is alkalmazzák, a kezelést gyakran követi nevetés vagy sírás.



THAI MASSZÁZS



Hasonló a siacuhoz, ha a beteg itt is felöltözve, egy szőnyegen fekszik. A hagyományos kínai orvoslás alapelvére épül, amennyiben az energiák egyensúlya a cél, de nem ugyanazokat az energiavonalakat követi, hanem saját térképet használ, továbbá ötvözi az akupresszúra, a reflexológia és a hatha jóga elemeit.

Sok kezelés többre képes, mint a stressz csökkentése. Ezek a módszerek enyhíthetnek a hát- és fejfájáson, az ízületi gyulladáson, daganatos betegségek tünetein és a kezelés mellékhatásain, a depresszión és a szorongáson. A megfelelő módszer kiválasztásához azonban mindig kérje szakember tanácsát is.

