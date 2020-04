Legyünk elővigyázatosak, a kutyasétáltatás sem veszélytelen

Kedvezett az enyhe tél a kullancsoknak, s számíthatunk arra, hogy idén sok lesz belőlük. Erdőben, parkban, kertben, mezőn találkozhatunk velük.



Betegségeket terjeszt



Ismeretes, hogy a fertőzött kullancs terjeszti a Lyme-kórt, vagyis a borreliózist és a fertőző agyhártyagyulladást, ami halálos is lehet. Míg az utóbbi ellen van védőoltás, a Lyme-kórral szemben szemben védtelenek vagyunk. Az agyhártyagyulladás elleni védőoltás a turistáknak, az idősebb embereknek és a gyerekeknek ajánlott, de nem sokan élnek a lehetőséggel. Fontos, hogy mindenki, aki a természetbe készül, legalább megfelelő öltözékkel védekezzen: hosszú ujjú, világos színű ruhát, nadrágot, magas szárú cipőt vegyen fel, használjon rovarriasztót, kerülje a magas füvet, és hazatérés után alaposan ellenőrizze a testét. A kullancs a vérbő és a vékony bőrt kedveli, például a hónaljat, a térd alatti részt, az ágyékot, a has, a csukló, a fül környékét és a hajas fejbőrt.



A kedvencét is védje!



A kutya még az embernél is nagyobb veszélyben van, ugyanis a kullancs 150-féle betegséget terjeszt. A kutyákra különösen veszélyes a kullancsok által terjesztett egysejtű parazita, a Babesia által előidézett rettegett betegség. A babéziózis első tünetei közé tartozik a bágyadtság, a láz, a vörösesbarnás színű vizelet és a sárga szájnyálkahártya.

A legutóbbi felmérés szerint minden negyedik kullancs fertőzött, tehát a veszély nem elhanyagolható. Az a legjobb, ha az állatorvost kérdezzük meg a kutya leghatásosabb védelméről. Az elmúlt években a három hónapig ható ízesített rágógumi, továbbá az úgynevezett spoton készítmény a legnépszerűbb, aminek az a lényege, hogy az állat hátára oldatot kell cseppenteni, ami megvédi a kullancstól, a bolhától és a fonálféregtől. Nagyon eredményesen és sokáig védi az állatot a vízálló parazitaellenes nyakörv.

Hogyan távolítsuk el?



A kullancscsípés felismerése kutyák esetében nem egyszerű, hiszen az apró élősködőt az állat szőre között kezdetben alig lehet észrevenni, a késői észlelés pedig növeli az egyes betegségek kialakulásának kockázatát. Dr. Lucia Kováčová állatorvos szerint ha hazatérés után kullancsot veszünk észre a kutya bőrében, semmiképpen se tegyünk rá olajat vagy krémet, amint azt a múltban tanácsolták. Ha kedvencünkön kullancsot találunk, lehetőség szerint azonnal távolítsuk el. A legjobb, ha körkörös mozdulattal csavarjuk ki. Ha ez nem megy, jobb a feladatot állatorvosra bízni.

Lépésről lépésre! 1. Ragadja meg a kullancsot a csipesszel azon a ponton, ahol a kullancs feje a bőrbe fúródott! Ez lehetővé teszi, hogy a kullancsot a fejénél fogva távolítsa el a kutyusból. Ha a kullancsot nem azon a ponton fogja meg, ahol a feje eltűnik a bőrben, hanem a testénél fogva, a feje valószínűleg bele fog szakadni a bőrbe. Továbbá ha így tesz, az azzal a kockázattal is jár, hogy összepréseli a kullancs testét, így a nyála bekerül a kutya testébe, ezáltal pedig nő annak a veszélye, hogy az állat megfertőződik. 2. A kullancsot gyengéden, mindkét oldalra mozgatva húzza ki a kutya bőréből! 3. Fertőtlenítse a kullancscsípés helyét! Vizsgálja meg közelről, hogy nem maradt-e a bőrben a kullancs egy darabja. Ha úgy gondolja, hogy a kullancs feje mégiscsak a bőr alatt maradt, konzultáljon az állatorvossal! 4. Semmisítse meg a kullancsot! Ennek legjobb módja, ha alkoholba teszi.