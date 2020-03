Légúti betegségek kezelése – vegyszer nélkül

A betegségek elkerülésének egyik módja az inhalációs terápia lehet. Lényege, hogy a készülék mikroszemcsékre porítja a gyógyhatású anyagot, melynek mérete általában 0,1 és 5 millimikron között változik. A légcső, a gége és a fő tüdőhörgők kezeléséhez a nagyobb szemcseméret az ideális, míg a kisebb tüdőhörgőkhöz a 3-5 millimikron közötti szemcseméret. Mivel a hatóanyag közvetlenül az érintett területre jut, kevesebb gyógyszerrel jobb hatás érhető el. Inhalálással megelőzhető a légúti váladék besűrűsödése, de az egyszerű nátha, megfázás kezelésére is igen hatékony. Eredményesen kezelhető az asztma, a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), a tüdőgyulladás. Jótékony hatású arcüreg-, vagy gégegyulladásban, hörghurutban is. A légutak nedvessé válnak, ezáltal a nyák hígabb lesz, könnyebb felköhögni, fertőtleníti a nyelőcsövet és a szájüreget, és könnyebbé válik a légzés. Az inhalálás nem csak a megelőzés szempontjából fontos, mert az allergiásoknak és asztmásoknak, a szennyezett környezetben, a dohányossal egy háztartásban élőknek is segít. Meggyorsítja a gyógyulást a fül-orr-gégészeti beavatkozások után, és akkor is javára válik az embernek, ha a nyálkahártya száraz. Jó hír az orrcsepp-függőségben szenvedőknek: az inhalálás az egyik módja annak, hogyan szabadulhatunk meg ettől a függőségtől.

A gőzölés nem ugyanaz

A gőzölést még Hippokratész idején fedezték fel. Akkor eukaliptuszt vagy borsmentát használtak. Az amerikai indiánok szintén rájöttek a gőzölés varázsára, ők szintén gyógynövényeket használtak, ami a légúti betegségek legjobb kezelési módjának bizonyult. Ám az inhalálás ennél sokkal hatásosabb. A mai modern inhalátorok az oldatot mikroszemcsékké változtatják. Általában ásványvizet, fiziológiai oldatot vagy más hatóanyagot használnak. A kis részecskék mélyen behatnak a légutakba, ott tisztítanak, csökkentik a gyulladást, enyhítik a nyálkahártya duzzanatát.

Naponta háromszor

Használata egyszerű, elég leülni, bekapcsolni a készüléket és lélegezni. Naponta háromszor, betegség esetén gyakrabban, optimális esetben három percig kell inhalálni. „Nagy előnye, hogy vegyszert nem kell a kezeléshez használni. Ha sziruppal, vagy tablettával kezelnénk a betegséget, az az egész szervezetet befolyásolná, nem beszélve arról, hogy a gyógyszernek lehetnek mellékhatásai. A kezelés célirányos, mellékhatások nélkül. Az oldat pontosan a kívánt helyre kerül” – mondta dr. Katarína Šimovičová gyermekgyógyász.

Az inhalátor kitűnő segédeszköz, de mielőtt használná, kérje ki orvosa véleményét.

Hogyan tartsuk tisztán?

A higiéniai szabályok betartása ebben az esetben is rendkívül fontos. Ha az inhalátort a család több tagja használja, minden részét alaposan fertőtleníteni kell, még az arcmaszkot is. Elég folyó vízzel lemosni és puha ronggyal szárazra törülni.



Naponta háromszor, betegség esetén gyakrabban, optimális esetben három percig kell inhalálni.