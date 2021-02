Függőséget a vény nélkül vásárolható gyógyszerek is okozhatnak

A betegek negyede tudja, hogy a gyógyszertárban vásárolt vagy az orvos által felírt gyógyszerekhez hozzá lehet szokni – ezt mutatta ki a 2muse ügynökség felmérése, amit a múlt év decemberében 1004 ember részvételével a Lieky s rozumom projekt számára végzett. A Betegek Jogvédelmi Szövetsége ezzel a projekttel próbálja megtanítani az embereket a gyógyszerek helyes és biztonságos használatára. A rendszeresen gyógyszert szedők tartanak a gyógyszerfüggőségtől. A felmérés azt mutatta, hogy ezt a kockázatot elsősorban a vényköteles gyógyszerek esetében érzik (42 százalék). A szlovákiai lakosság egyharmada hiszi, hogy függőséget a vény nélkül vásárolható gyógyszerek is kiválthatnak, s 13 százalék ezt a veszélyt a táplálékkiegészítők esetében is érzékeli.



A természetes alapanyagú készítmények is árthatnak



Az elvonási tünetek formájában megmutatkozó függőséget, például amikor valaki ideges lesz, ha kihagy egy adag gyógyszert, a valóságban csak néhány gyógyszercsoport vált ki.

„Elsősorban a hangulatot vagy a viselkedést befolyásoló gyógyszerekről van szó. Ilyenek az opioid analgetikumok, a hipnotikumok, a szedatívumok, az anxiolitikumok és az idegrendszer serkentésére szolgáló preparátumok” – sorolta a veszélyes készítményeket dr. Miroslava Snopková, a Szlovák Gyógyszerészeti Kamara 2. alelnöke. Hozzátette: bizonyos mértékű függőséget akkor is érezhet a beteg, ha helytelenül használ néhány vény nélküli gyógyszert, beleértve a természetes alapanyagút is. „Nagyon kockázatosak a hashajtók, még a növényi eredetűek is. Például a szennatea gyakori és hosszú távú fogyasztásának az lehet az oka, hogy az ember nélküle már képtelen üríteni” – figyelmeztetett a szakember.

Viszonylag gyakran szoknak hozzá az emberek az orrsrayhez vagy – orrcseppekhez. Ez azzal végződhet, hogy sérül az orr nyálkahártyája, az orrsövény, és a szaglás is gyengülhet.



A fájdalomcsillapító csak elfedi a bajt



A betegség, például az ízületi fájdalmak eltussolása azzal, hogy fájdalomcsillapítót szedünk, kön?nyen függőséget válthat ki. Ez nagymértékben attól függ, hogy a beteg ellenőrzése alatt tudja-e tartani a gyógyszer szedését, és be tudja-e tartani az előírt és ajánlott adagolást. A megkérdezettek 73 százaléka abban látja a függőség legnagyobb kockázatát, hogy bizonyos gyógyszert hosszú ideig és gyakran szed (68 százalék). 41 százalék szerint a veszély még nagyobb, ha a beteg az orvos vagy a gyógyszerész jóváhagyása nélkül szed vényköteles gyógyszert, 33 százalék szerint pedig akkor fenyeget a függőség, ha saját szakállára szed vény nélkül kapható gyógyszert. A betegek 37 százaléka problémának tartja, ha az ember nem tartja be a gyógykezelés orvos által ajánlott módját, például amikor önkényesen megváltoztatja az adagolást vagy a két alkalmazás közötti időt.

A betegek többsége az orvosra és a gyógyszerészre hagyatkozik. „Gyakorlatból tudjuk, hogy nem mindig tájékoztatják megfelelően a beteget, miközben mindkét részről adódhat probléma” – mondta Mária Lévyová, a Betegek Jogvédelmi Szövetségének elnöke. „Tanítsuk meg a beteget, hogy kérdezzen, és kapjon minden kérdésre érthető választ. Mindenekelőtt az ő érdeke, hogy ne legyen a kezelés passzív elfogadója. Mert az orvos vagy a gyógyszerész a túlterheltség miatt elfelejtheti a fontos információkat” – mondta Lévyová. Szerinte a kezelés megkezdése előtt fontos, hogy a páciens elolvassa a betegtájékoztatót, az esetleges kérdéseket megbeszélje a szakemberrel, és önkényesen ne változtassa meg, ne szakítsa meg vagy ne fejezze be a kezelést.



Mit szednek leggyakrabban?



Amint az az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának adataiból kiderül, Szlovákiában leggyakrabban a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére írnak fel gyógyszert, s így volt ez 2019-ben is. Ezeket követik az idegrendszeri, az emésztőrendszeri és az anyagcserebetegségek gyógyszerei. 2019-ben Szlovákiában több mint 80 millió gyógyszert adtak ki vényre. Leggyakrabban Novalin fájdalomcsillapítót (1,2 millió csomagolás), Agent a szív- és érrendszeri betegségekre (869,3 ezer csomagolás) és Concort (844,8 ezer csomagolás). Gyakran használnak Nebiletet, Pamycont, Flectort, Dorsiflexet vagy Enelbint is.

Vény nélkül legtöbben légzőszervi, emésztőrendszeri és idegrendszeri betegségek ellen vásároltak valamilyen készítményt. Legnagyobb mennyiség Paralenből, Muconasal plusból fogyott. Gyakran vásárolnak Calcium Chloratumot, Dorithricint, Acylpyrint, Ibalgint, Olynthot vagy TheraFlut is. A statisztikai adatok szerint enyhén csökken az antibiotikum-fogyasztás, ellenben megnőtt a cukorbetegség kezeléséhez szükséges gyógyszerek iránti kereslet.