Enyhítheti a kollagén az ízületi fájdalmakat?

Termelődése a korral fokozatosan csökken, majd fokozatosan hiány alakul ki, aminek az a következménye, hogy nem tudja betölteni szerepét. Ezt a folyamatot degeneratív és gyulladásos mozgásszervi betegségek kísérik, amelyek akut és krónikus fájdalmat váltanak ki.



MI OKOZZA?



Végtag- és gerincízületi fájdalmak gyakran nehezítik meg – akár már fiatalkorban is – az emberek életét baleset után vagy mozgáshiány miatt bekövetkezett izomernyedtség miatt. Degeneratív betegségről van szó, amit az ízületek túlterheltsége (intenzív sport, nehéz munka) és a természetes öregedés vált ki. Az ízületi fájdalmakkal küszködő emberek utolsó csoportját a gyulladásos ízületi betegségben, az úgynevezett reumatoid artritiszben szenvedők alkotják.



HOGYAN PÓTOLJUK?



A szervezetbe kétféleképpen juttathatjuk be a kollagént: szájon át szedhető készítményekkel vagy injekcióval. Tekintettel arra, hogy a kollagén nehezen szívódik fel az emésztőrendszerben, injekció formájában történő lokális alkalmazásával gyorsabb és jobb eredményeket lehet elérni. A kollagéntartalmú MD injekcióban tropokollagén (módosított kollagén) van, ami gyorsan be tud épülni az emberi szervezetbe. A tanulmányok azt mutatják, hogy a tropokollagén három napon belül megduplázza a kötőszövetek (porcok, inak, szalagok) azon sejtjeinek számát, amelyek maguk is termelnek kollagént. Ráadásul csökkenti azoknak az enzimeknek a termelődését, amelyek lebontják a kollagént. A kollagéntartalmú GUNA MD injekció javítja a sérült vagy gyenge kollagénrostok struktúráját, erősíti a porcokat, inakat, szalagokat, vagyis az egész ízületet. Ugyanakkor a növényi és ásványi segédanyagoknak köszönhetően az MD injekció visszaszorítja a helyi gyulladásos folyamatokat, meggyorsítja a gyógyulást, csökkenti a fájdalmat, és javítja az ízületek mozgékonyságát.



ORVOSI VÉLEMÉNYEK



A GUNA MD kollagéninjekcióval jó tapasztalatai vannak a szakorvosoknak: az ortopédusoknak, a neurológusoknak, a sebészeknek, a rehabilitációs és sportorvosoknak, az algeziológusoknak. Leggyakrabban a csípő- és térdízület kopásakor, a vállízület sérülésekor, bokaficamkor, valamint a kéz és láb kis ízületeinek károsodásakor alkalmazzák. Az orvosok szerint bevált a különféle gerinc-, főleg a keresztcsonti és nyaki fájdalmak esetén. Amint azt Dr. Ivan Buran ortopéd szakorvos mondta, a kezelés a balesetkor jelentkező izom-ín szindróma ellen is hatásos.

A Guna MD injekcióval végzett lokális kezelés után jelentős javulást látunk. Más kezeléshez hasonlítható eredmény születik, de mellékhatások nélkül, nem úgy, mint ahogyan gyakran a hagyományos (nem szteroid antireumatikumok vagy kortikoidok) preparátumok alkalmazásakor megtörténik.

Dr. Pavol Patro ortopéd szakorvos elmondta, horizontális sérülés után a belső meniszkusz a kollagéninjekció alkalmazása után teljesen begyógyult (mágneses rezonanciával ellenőrizték), és nem volt szükség műtétre. A beteg nagyon örült, hogy nem kellett megműteni. Dr. Roman Fano sportorvos nagyra értékelte, hogy a Guna MD injekciókkal a kezelés 100 százalékos sikert hozott. Az Achilles-ín gyulladása és a gerinc eredetű panaszok esetében az elégedettség 85 százalékos volt. Hangsúlyozta: ez a kezelés az élsportolóknak is alkalmas, akiknél a doppingfeltételek miatt szerényebbek a gyógyszeres kezelés lehetőségei.

Azok az orvosok, akik kipróbálták ezt a gyógymódot, a hagyományos kezelések közé sorolták be. Értékelik nagyfokú biztonságosságukat, jó kezelési eredményeiket és azt, hogy más gyógymóddal is kombinálhatók.

A cikket az Edukafarm szakszerkesztőség készítette.

