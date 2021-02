Egy háztartásban a fertőzöttel...

Ha a család egyik tagjának koronavírustesztje pozitív lett, minden családtagnak karanténba kell vonulnia még akkor is, ha antigéntesztjük negatív eredményt mutatott. Mit kell tenni, hogy másokat ne fertőzzön meg?

A fertőzésről tájékoztatnia kell az ismerőseit, akikkel két nappal a tesztelés előtt találkozott. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozza: 10 napig minden ismerősének karanténban kell maradnia attól fogva, hogy a fertőzöttel találkoztak. Szoros kapcsolatnak számít, ha zárt helyiségben kétméteres távolságban 15 percnél tovább vagyunk az érintettel. A pozitívan tesztelt személynek a mintavételtől számított 10 napig karanténban kell maradnia, ha az utolsó 3 napban semmilyen klinikai tünet – láz, köhögés, légszomj, a szaglás vagy az ízlelés elvesztése – nem jelentkezik. A karantén befejezésének időpontjáról a kezelőorvos dönt. A családtagoknak ugyanilyen hosszan kell a karanténban maradniuk. Sem a pozitív személy, sem a vele egy háztartásban lévő személy a karantén alatt nem hagyhatja el a lakást, esetleg csak orvosi ellátás miatt. Tömegközlekedési eszközzel vagy taxival sem utazhatnak, nem fogadhatnak látogatókat, és ők sem mehetnek látogatóba.

A kertbe vagy a balkonra

A lakásba csak azok mehetnek be, akik egy háztartásban élnek a fertőzöttel. Ha családi házban lakik, kimehet a kertbe, az udvarra vagy a balkonra. Ha élelmiszerre, gyógyszerre van szüksége, meg kell valakit kérnie, aki nincs karanténban, hogy vásároljon be és tegye az ajtó elé az árut. Telefonon vagy e-mailben is rendelhet élelmiszert. Mindig szóljon, hogy karanténban van. Szükség esetén a fertőzött – FFP2 reszpirátorral és alapos kézmosás után – elhagyhatja a lakást.

Jelentkezzen az orvosnál!

Feltétlenül tájékoztatni kell az orvost, ha a teszt pozitív lett. Ő mondja meg, mi a további teendő. A Covid-19-ben szenvedő állapota változhat, esetleg tünetmentes lehet. Minden családtag egészségi állapotát is figyelni kell. Ha szükséges, a tüneteket a gyógyszertárban vásárolható készítményekkel lehet enyhíteni. A 38 C-fok feletti láz ellen paracetamol és ibuprofén ajánlott, köhögés ellen szirup. A náthára jók a cseppek, a spray vagy az orr sós vizes kiöblítése. Fontos az ágynyugalom, továbbá hogy eleget aludjunk és elég folyadékot igyunk, vitamint fogyasszunk.

Mikor hívjuk a 155-öt?

Ez a telefonszám azoké, akik életveszélyben vannak vagy súlyos egészségkárosodás fenyegeti őket. Ha igazolt a víruspozitivitás, és nincsenek súlyos egészségi panaszai, elég a házi kezelés. Nem szükséges mindenáron a kórházi kezelés. A 155-ös számot akkor hívja, ha mellkasi fájdalmakat, légzési zavart érez, amikor például nem tud rendesen levegőt venni, esetleg nem tudja a mondatot befejezni, mert levegő után kapkod. A diszpécsernek mindent mondjon el, hogy megfelelően értékelni tudja az egészségi állapotát és segíteni tudjon.

Tanácsok A betegnek legyen saját szobája. A család egészséges tagjai ide ne lépjenek be. Ha két fertőzött van, ők lehetnek egy szobában.

A beteg gyakran szellőztesse a szobát, és csak ott tartózkodjon.

Ha nincs lehetőség arra, hogy önálló szobája legyen, legalább azt intézzük el, hogy szeniorral, veszélyeztetettel ne legyen egy helyiségben.

Ha egy fürdőszoba van a lakásban, a fertőzött mindig az utolsó legyen, aki használja, s utána alaposan fertőtlenítse.

Vécéhasználat után a fertőzött minden alkalommal tisztítsa meg és fertőtlenítse az illemhelyet. A közös mosdóba maszkkal menjen, és a fertőzött után közvetlenül ne használja.

Minden családtagnak legyen saját törülközője, és mindenki gyakran és alaposan mosson kezet szappannal és legalább 20 C-fokos vízben.

A fertőzött személy fehérneműjét nem kell külön mosni. Mosás előtt azonban egyszer használatos kesztyűben osztályozzuk a ruhát, majd vasaljuk ki.

A pozitív személy kizárólag saját szobájában étkezzen. Saját tányért, evőeszközt és poharat, esetleg egyszer használatos ökológiai evőeszközt használjon, amit a szobájában lévő műanyag tasakba dobjon.

Az ételt az ajtó elé tegyük, innen is vigyük el a maradékot. Ne lépjünk be a szobába.

Az edényt kesztyűben forró vízzel mossuk el.

A fertőzött hulladékát gumikesztyűben tegyük műanyag zsákba. Utána szappannal mossunk kezet és fertőtlenítsük a kezünket.

Ha nem lehet elkerülni az érintkezést a fertőzöttel, másfél méternél közelebb ne menjünk hozzá, s mindkettőjükön legyen maszk.

A találkozást igyekezzen a minimumra csökkenteni. Gyakran szellőztessünk, hogy mozogjon a levegő. A gyakori kézmosásról ekkor se feledkezzünk meg.

Rendszeresen fertőtlenítsük azokat a tárgyakat és felületeket, amelyeket a családtagok leggyakrabban megérintenek: kilincsek, korlátok, mosdó, vízcsap, asztal, elektronika. A tisztításhoz egyszer használatos törlőkendőt használjunk.

Forrás: Közegészségügyi Hivatal, egészségügyi minisztérium