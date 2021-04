Az internetes vásárlás és a hamis biztonságérzet

A világ neves egészségügyi szervezetei, köztük az amerikai Országos Allergia és Fertőző Betegségek Intézete (NIAID) is foglalkozott azzal, hogy mekkora az esélye a különféle felületekkel való érintkezéskor a fertőződésnek. Minden eddigi hasonló vizsgálatkor arra jutottak, hogy viszonylag csekély. Ugyanakkor senki nem állítja, hogy lehetetlen megfertőződni úgy, hogy a munkahelyen, a boltban, a hivatalban ezt-azt megérintünk. Nem árt tehát az óvatosság! Az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet és számos más egyetem is vizsgálta, hogy az új típusú koronavírus különböző felületeken mennyire stabil. Porózus felületen bírja kevésbé, míg sima műanyagon sokáig életképes marad. Van tehát bőven veszélyforrás, hiszen éppen műanyagból van körülöttünk egyre több. A Journal of Clinical and Experimental Hepatology című szaklapban tavaly májusban megjelent tanulmány rámutat: rézen 4 óra elteltével már nem, ám kartonpapíron 24 óráig életképes marad a koronavírus, rozsdamentes acélon pedig 48 óráig, műanyagon akár 72 óráig is kibírja. Ez az idő azonban lerövidül, ha a felületeket, tárgyakat levegő éri.

A nyomtatás is csökkenti a vírusok életben maradásának esélyét, fertőzőképességét. Tehát ha valaki napilapot vásárol, kicsi az esélye annak, hogy fertőző. Csakhogy az újságárus a kezünkbe adja a lapot, s nem minden alkalommal fertőtleníti a kezét. De térjünk vissza a kartonpapírhoz. Egy nap elteltével már kicsi az esélye, hogy az ember megfertőződik, amikor meghozzák a kartondobozba csomagolt árut. Ám a dobozt nemcsak az fogta meg, aki becsomagolta, hanem a futár is, amikor átadja a küldeményt. Miután ritka az olyan futár, aki a szemünk láttára fertőtleníti a kezét a csomag átadása előtt, így hát itt sem zárható ki teljesen a fertőződés lehetősége, hiszen naponta sok emberrel kerül kapcsolatba. Ugyanez érvényes a postásra, őt sem látjuk gyakran, amint fertőtleníti a kezét, mielőtt átnyújtja az ajánlott levelet.

Már a nyomdaipar is próbál újítani. Hogy a fertőzés esélye a minimálisra csökkenjen, hatásos eszköz lehet az antimikrobiális papír használata. Léteznek is olyan papírfajták, amelyek mikrobaölő bevonatának többnyire az ezüst az összetevője, de egyelőre például csak a Staphylococcus aureus és az Escherichia coli ellen bizonyulnak rendkívül hatásosnak, az új típusú koronavírus ellen nem. Amíg nem készül el a százszázalékosan hatásos bevonat, addig kicsomagolás előtt a kartonpapírdobozokat is érdemes alkoholos készítménnyel fertőtleníteni.

Védekezni kell, mert ez a vírus ott lehet a kezünkön, a ruhánkon, a tárgyakon és a levegőben. Gondoljunk arra, hogy egyetlen köhintéssel 3000 csepp kerül a levegőbe, egy tüsszentéssel pedig akár 40 000. A magas alkoholtartalmú fertőtlenítőszerek jelentősen csökkentik a vírus túlélési esélyeit, akárcsak a szappanos, meleg vizes kézmosás.