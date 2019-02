A sapkaszezon végén próbálja ki az aloe verát

Télen természetesen jobban hullik a haj, de amíg csak 80-100 szálat veszítünk el, addig nincs baj. Viszont ha ennél jóval többet, akkor már ajánlatos bőrorvoshoz fordulni, aki a helyzettől függően gyógyszert ír fel. Függetlenül a gyógykezeléstől, hasznos, ha az ember ilyenkor több vasat, cinket és persze C-vitamint fogyaszt.

A hidegen kívül mi okozhat még erősebb hajhullást?

Bizonyos betegségek – például cukorbetegség – után két hónappal ritkulni kezdhet a haj, de kemoterápia után azonnal. A stressz is nagymértékben kiválthatja ezt a kellemetlenséget. Közismert, hogy amint helyreáll az egészségi állapot, a hajhullás is enyhül. Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is hajhullás jelentkezhet. Ez ellen nincs orvosság. Ha megengedi az orvos, hogy valaki abbahagyja a gyógyszer szedését, akkor rendeződik a probléma, különben nem.

A hajmosással kapcsolatban elég sok tévhit él a köztudatban, az egyik az, hogy a gyakori mosás árt a hajnak, esetleg zsírosodik tőle...

Az tévhit, hogy minél gyakrabban mosunk hajat, annál jobban zsírosodik. Ez nem igaz. Ma már számos olyan sampon kapható, amivel mindennap moshatjuk a hajunkat, ha szükség van rá. Mivel a legtöbb nő festi a haját, jó, ha a károsodás elkerülése miatt kondicionálót vagy olajat használunk, de belülről is jó táplálni a hajat, például vitaminokkal. Az viszont igaz, hogy télen gyorsabban zsírosodik, de ezért, mert fejfedőt viselünk, nem kap a haj levegőt. Ha van kedvünk hozzá, ilyenkor akár mindennap moshatjuk, utána öblítsük le gyógynövénykivonattal, főleg télen, például a kamilla, a zsálya, a bojtorján, a rozmaring főzetét keverjük az utolsó öblítővízhez. Ez jót tesz a hajnak, a vegyi alapú készítményeknél is jobbat.

A festés okozta hajkárosodás nem kimondottan a tél számlájára írható, hanem egész évben gondot jelent. Miért?

Rengeteg hajfesték közül választhat az, aki változtatni szeretne a hajszínén. Azt tudnia kell, hogy akkor legalább havonta festenie kell, de nem mindegy, hogy milyen készítménnyel. Az, ami az üzletekben kapható, igaz, hogy csak 2-3 euróba kerül, és befesti az ősz hajat is, de nincs benne sem vitamin, sem tápanyag. Amit a fodrászok használnak, abban sok olyan adalékanyag, vitamin van, amitől más minőségű lesz a haj. A fodrász a mosás után pótolja a keratint is. Ha ezt nem kapja meg, sprőd, száraz, kezelhetetlen lesz. Aki mindenképpen egyedül szeretné befesteni a haját, annyit megtehet, hogy a festékbe néhány csepp olajat tesz, például argánolajat, és rögtön megváltozik a festék összetétele, a haj pedig puha lesz tőle.

Milyen a kímélő hajszárítás?

A folyamatot úgy kezdjük, hogy már az utolsó öblítő víz se legyen forró, hanem csak langyos, és persze a hajszárító levegője is csak enyhén meleg legyen. Nyáron pontosan ezért megy tönkre a hajunk, mert meleg van. Ez károsítja a hajat. Az öblítővízbe tehetünk almaecetet vagy citromlevet, amitől szép fényes lesz. Mosás után sokan becsavarják a hajukat, sőt így is alszanak. Amellett, hogy kényelmetlen, a hajnak és a fejbőrnek is árthat.

Bár az utóbbi időben mintha kevesebb bőrpikkelyes kabát lenne, mégis sokaknak nagy gondot jelent a haj túlzott korpásodása. Erre mi az orvosság?

A korpásodás valójában a gombás bőrbetegség tünete. Vannak samponok, hajszeszek, de olyan készítmények is, amelyekben kondicionáló is van. Ez utóbbi nem jó a korpás fejbőrre. Inkább a ként tartalmazó sampont válasszuk. Igaz a korpásodást nem lehet teljesen megszüntetni. Általában kiújul, amikor a sapkaszezonnak vége.

Mely gyógynövények azok, amelyek segítségünkre lehetnek a hajápolásban?

Télen egy kissé több időt kell fordítani a hajra, mert a sapka alatt nem szellőzik a fejbőr, gyorsabban bezsírosodik. Ilyenkor a csalán, a kamilla, a citromfű segíthet, korpásodás ellen a csalán és a kakukkfű, hajhullás ellen pedig a csalán, a rozmaring, az apróbojtorján és a zsálya. És persze belülről a cink és a vas. Van még egy növény, amely rendkívül hasznos a hajnak, s ez az aloe vera. Többféle formában is meg lehet vásárolni, de ki lehet próbálni úgy is, hogy az otthon nevelt növényből levágunk egy levelet, és vagy bedörzsöljük vele a fejbőrt, vagy a levét vízbe tesszük és azzal öblítjük le a hajunkat. A hatást mindenki rövid időn belül látni fogja. (kovács)