A páciens lelkét is roncsolja a krónikus betegség

A beteg gyakran teszi fel a kérdést: hogyan lehet fájdalommal járó krónikus autoimmun betegséggel élni? Az eredményes kezelés komplex hozzáállást követel meg orvostól, betegtől egyaránt. Ennek a gondolatnak a jegyében született meg cseh és szlovák szakemberek – Laura Janáčková, Želmíra Macejková, Mária Šimaljaková és Ladislav Kužela – közös munkája Chronická onemocnění léčba změní címmel.

Nemcsak azért veszélyesek ezek a betegségek, mert az elváltozások lassan alakulnak ki, hanem azért is, mert hatásukra bizonyos testfunkciók teljesen eltűnnek. A krónikus autoimmun betegségek még mindig a súlyos, gyógyíthatatlan diagnózisok kategóriájába tartoznak

– mondta Laura Janáčková, aki évek óta figyeli, hogyan hatnak a krónikus betegségek az emberi kapcsolatokra.



Az elfogadás pszichológiája



A betegek többsége természetesen azt várja az orvostól, hogy gyógyítsa őt meg. Amikor azt hallja, hogy a krónikus betegség élete végéig elkíséri, hogy meg kell tanulnia együtt élni kellemetlen tüneteivel, mint amilyen például a fájdalom, a kínzó viszketés, a fáradtság, a hasmenés, a bőrgyulladás, a végtagok fokozatos deformációja, mérhetetlen csalódást, stresszt, szorongást érez, s megpróbál minél többet megtudni a betegségről.

Sokan ilyenkor orvost váltanak, esetleg önjelölt gyógyítóktól várnak segítséget. A szüntelen keresés kimeríti, lelkileg is kizökkenti és labilissá teszi őket.

Az a legjobb, ha a páciens minél gyorsabban elfogadja helyzetét, megbékél azzal, hogy az orvosi ellenőrzés, a különböző kivizsgálások és a mozgáskorlátozottság ezután már örökre élete része lesz

– pontosított Jana Dobšovičová Černáková, a Reumaellenes Liga betegszervezet elnöke.

A fájdalom enyhítése Csaknem minden, krónikus gyulladásos betegségben szenvedő ember élete folyamán találkozik a fájdalommal, ami kétféle lehet heveny – amikor megszűnik az ok, megszűnik a fájdalom is krónikus – hónapokig, sőt évekig tart. Az ember erre ingerlékenységgel, szomorúsággal, depresszióval, alvászavarokkal, kedvtelenséggel stb. reagál. A fájdalom enyhítése az orvostudomány fő feladata. Gyógyszerekkel és fizioterápiás módszerekkel csökkenteni lehet a szenvedést, sőt ma már pszichoterápiával is ki lehet egészíteni. Az említett kiadvány első helyen a jógalégzés elsajátítását ajánlja. Segít oldani a fájdalom okozta feszültséget, elernyeszti az izmokat. Elsősorban a has- és hátfájás első fázisában hoz enyhülést. Így végezze: Feküdjön hanyatt vagy üljön székre.

Egyik kezét tegye a hasára, a másikat a mellkasára. Győződjön meg róla, hogy belélegzéskor megemelkedik-e a hasa. Ha behorpad, akkor rosszul lélegzett, ezt helyre kell hozni. Hasi légzéskor a rekeszizom lesüllyed, kilégzéskor megemelkedik.

Mindkét tenyerét helyezze a hasára, egyiket a köldök fölé, másikat alá. Lélegezzen lassan, belégzéskor igyekezzen hasba lélegezni úgy, hogy a kéz megemelkedjen. A levegőt szájon át fújja ki.

Mindkét kezét helyezze oldalról a bordáira. Igyekezzen úgy levegőt venni, hogy a keze belélegzéskor megemelkedjen.

Kezét helyezze a kulcscsontra, belélegzéskor emelkedjen meg a váll, kilégzéskor essen vissza.

Ha elsajátította ezeket a légzéstípusokat, kösse össze egyetlen légzésciklusba. A belélegzett levegő első része a hasba, a második a mellkasba, a harmadik pedig a tüdőcsúcsba vezessen.

Betegnek, orvosnak megterhelő



A gyulladásos autoimmun betegségek esetében is fontos szerepet játszik az idő. „Gyakran tapasztaljuk, hogy az orvosok a kezdeti tünetek láttán – fájdalom, allergiához hasonló tünetek, ismétlődő bélproblémák – nem krónikus betegségre gondolnak. Rendszerint gyulladáscsökkentő gyógyszert – kortikoidot, immunszuppresszívumot, antibiotikumot, antihisztaminikumot – írnak fel a betegnek. Jelenleg a biológiai kezelés a leghatásosabb. Lényege, hogy célirányosan visszaszorítja az immunrendszert, és a minimumra csökkenti az egészséges sejtek károsodásának esélyét” – vázolta a kezelés lehetőségeit Želmíra Macejová, a Szlovák Reumatológiai Társaság elnöke.

A biológiai kezelés olyan anyagok alkalmazását jelenti, amelyeket az emberi szervezet maga is termel. „A biológiai gyógyszerek gyártása nagyon bonyolult folyamat. Nagy előnyük, hogy képesek visszaszorítani a gyulladást, és a szervezet egészséges folyamatainak serkentésével ki tudják javítani a hibás immunreakciót” – tette hozzá. Ám ennek a kezelésnek is megvannak a sajátosságai, amit az orvosnak figyelembe kell vennie.



Placebo és nocebo



A kezelés sikere nagymértékben függ az orvos-beteg kapcsolattól, kettejük bizalmától, valamint a megfelelő kommunikációtól. Működik az úgynevezett placebo hatás, ami beindítja a szervezet öngyógyító mechanizmusait. „Ha a beteg megbízik orvosában, a kezelésben és annak sikerében, javulhat egészségi állapota. Ebben a felírt gyógyszer alkalmazási módja, színe, külseje, ára, a pozitív hatásával kapcsolatos információk és az is szerepet játszik, hogy az orvos maga men?nyire hisz a kezelés sikerében” – vázolta a gyógymód lelki vonatkozásait Laura Janáčková.

A leggyakoribb gyógyíthatatlan krónikus diagnózisok Crohn-betegség: Az emésztőrendszer ismeretlen eredetű krónikus gyulladásos betegsége. Többnyire a vékonybél és a vastagbél érintett, de bizonyos esetekben a tápcsatornára, a nyelőcsőre és a gyomorra is kiterjedhet. Nem gyógyítható, a kezeléseknek köszönhetően azonban a tünetek enyhíthetők, egyes esetekben pedig huzamos ideig tartó panaszmentesség is elérhető. Tekintve, hogy a gyulladás a teljes bélfalat érinti, gyakran a bél perforációjához (kilyukadásához), fekélyekhez, gyulladásos tályogokhoz vagy sipolyképződéshez vezet. Colitis ulcerosa: Fekélyes vastagbélgyulladás, ami a végbelet csaknem mindig érinti, a vastagbél-nyálkahártyát megbetegíti és véres hasmenéssel jár. Pontos kiváltó oka mai napig ismeretlen, a legáltalánosabban elfogadott álláspont szerint hátterében az immunrendszer kóros működése áll. Ez abban nyilvánul meg, hogy az immunrendszer betolakodó kórokozónak tekinti a bélfalban élő, az emésztést segítő ártalmatlan baktériumokat is, és igyekszik elpusztítani őket. Reumatoid arthritis (sokízületi gyulladás): Általában teljesen általános tünetekkel indul, mint levertség, fáradtság, étvágytalanság, fogyás, majd hónapokkal később jelenik meg az ízületi gyulladás. A reumatoid arthritisre jellemző a kézujjak ízületeinek mozgatásra erősödő fájdalmas gyulladása, mely sokszor a kézfogás során jelentkezik először. Az ízületi gyulladás átterjedhet a kéztő ízületeire, a bokaízületre, az állkapocsízületre. A kórfolyamat előrehaladtával a gyulladt ízületek deformálódnak, az izmok elsorvadnak. Juvenilis idiopátiás arthritis (gyermek- és fiatalkori krónikus sokízületi gyulladás): A kórkép jellemzően krónikus és váltakozó lefolyású, tünetmentes periódusokat újabb fellángolások követnek. Noha korábban fiatalkori reumatoid artritisznek nevezték, a betegség sokban különbözik a felnőttkori sokízületi gyulladástól. Hidradenitis suppurativa (szőrtüsző-gyulladás): Általában azon szőrtüszőkben alakul ki, ahol sok a verejtékmirigy is (hónalj, ágyék és anális terület), vagy ott, ahol a bőr gyűrődik vagy egymáshoz dörzsölődik (belső comb, mell alatt, farpofák között). Bechterev-kór: A gerincet alkotó ízületeknek és a keresztcsonti ízületnek olyan gyulladásos megbetegedése, mely hónapok, évek alatt egyre súlyosabb tünetekhez, mozgáskorlátozottsághoz vezet. A gerinccsigolyák közötti ízületek és szalagok fokozatosan elmeszesednek, emiatt 10-15 évvel az első tünetek felléptét követően úgynevezett bambusznádgerinc, más néven botmerev gerinc alakul ki. Pikkelysömör (psoriasis): Igen gyakori, krónikus lefolyású, nem fertőző, immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegség, melynek legfőbb jellemzője a bőrfelszínen megjelenő vörös színű, fehéren hámló, több centiméter nagyságú bőrtünetek (papulák és plakkok) kialakulása. Nevét is hámló jellegéről kapta a betegség. A psora görög szó jelentése pikkely. A kórkép nem fertőző, egymástól elkapni nem lehet. A tünetek kezelések hatására elmúlhatnak, de a kezelés megszűnte után szinte mindig újból vis?szatérnek. A betegek egy részénél fájdalmas ízületi gyulladás is társul a bőrgyulladáshoz.

A placebo hatás képes megváltoztatni az agy vegyi és neurofiziológiai folyamatait. Végeredményben pedig a gyógyszer hatásosságát a pszichoszociális és farmakológiai hatás összessége jelenti.

Ugyanúgy, ahogy létezik placebo, van nocebo hatás is. Például amikor valamely gyógyszer mellékhatásait kezdjük olvasni, tudat alatt várjuk is őket, és azok rendszerint meg is jelennek. Épp a biológiai kezelés esetében figyelhető meg ez a hatás. A biológiai kezelés megváltozására a betegek – például a hozzáférhetőség vagy a magas ár miatt – általában elutasítóan reagálnak

– árulta el Laura Janáčková.

Ezért fontos, hogy ezt a modern kezelést ne anyagi, hanem orvosi okok miatt változtassák csak meg, mégpedig az orvos döntése és a beteg beleegyezése alapján.

A krónikus betegségek elviselésére új alternatív módszerek vannak, amelyek Szlovákiában még nem mindenütt vehetők igénybe. Jó, ha a beteg kezelőorvosánál vagy a betegszervezetnél érdeklődik. Ezek a módszerek a lazító technikákat, az autogén tréningek különböző formáit foglalják magukba. „Nagy előnyük, hogy képesek a minimumra csökkenteni a fájdalmat, megszüntetik az álmatlanságot, a szorongást, enyhítik a depresszió tüneteit és a félelmet. Sajnos ezek az érzések természetesek, és a beteg életminőségének romlásából fakadnak. A speciális technikák – amelyeket az említett kiadvány részletesen taglal -, nemcsak a betegnek, hanem családjának is segítenek abban, hogy könnyebben viseljék el a betegséggel járó sokszor nehéz helyzeteket.

(kovács)