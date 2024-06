Megható FOTÓ: III. Károly unokája, Lilibet a 3. születésnapját ünnepelte! Őt nem hívták meg, és... EZT küldte neki

A minimálbér kérdését már tárcaközi egyeztetésre bocsátottuk, szerepel a kormányprogramban, amit az SNS is megszavazott – jelentette ki Erik Tomáš (Hlas) munka-, szociális és családügyi miniszter Andrej Danko SNS-elnök kijelentéseire reagálva. Kiemelte, hogy a parlament működik, a kormány javaslatait rendre megszavazza, ez bizonyítja a koalíció működőképességét is. Bízik benne, hogy a minimálbérrel kapcsolatos módosítást is elfogadja.