Kiderült, hogy szlovák állampolgár a Horvátországban talált rejtélyes nő

A jelek szerint a nő több éjszakát is kint töltött a szabadban a környéken, ahova csak vaddisznók és medvék látogatnak el néha, egyébként gyakorlatilag teljesen lakatlan. A nőt jelenleg egy rijekai kórházban kezelik, mikor megtalálták, annyira le volt gyengülve, hogy inni sem tudott egyedül.

Csütörtökön a hatóságok közölték, hogy a nő egy szlovák állampolgár – írja a Guardian. A hatóságok szerint az 57 éves Daniela Adamcovát találták meg a vadonban.

Adamcová 19 évesen valóban Amerikába költözött a szülővárosából, Trencsénből, hogy Santa Monicában divattervezést tanuljon. Ezek után randizni kezdett, majd össze is házasodott egy producerrel (akitől 2000-ben el is vált), aki révén több híreséggel is kapcsolatba kerül, így például elvileg Brigitte Bardot és Barbra Streisand is vett tőle ékszert. 2015-ben egy hajléktalanokat segítő nonprofit szervezet segítségével kapott munkát Los Angelesben, de valamikor 2015 és 2018 között már Írországban épített otthont a hajléktalanoknak. 2018 után visszaköltözött Trencsénbe.

A rendőrség később a nőtől nagyjából 500 méterre talált egy hátizsákot, amelyben csak személyes higiéniai cikkek voltak, iratokat azonban sem a táskában, sem a nőnél nem találtak. A táskában találtak egy pénztárcát is, ami teljesen üres volt, pénz és bankkártya sem volt benne.

A hatóságok szerint az állapota stabil, és jól reagál a kezelésekre. Amint kikerül a kórházból, szociális munkások segítik majd a felépülésben.

(telex)