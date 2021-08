Egy nő visszautasította a koronavírus miatt hozott előírásokat azzal, hogy ő egy független állam

Bíróság elé került egy nő Cranberrában, miután visszautasította a koronavírus miatt hozott előírásokat. Elvira Shagabuddinovát – aki szerint nem is ez a neve, hanem Useinova – múlt héten tartóztatták le, mert nem volt hajlandó bejelentkezni egy boltba, hiába kérték az üzlet munkatársai majd a rendőrök is. Cranberrában az az előírás, hogy ha valaki felkeres egy boltot, benzinkutat, vendéglátóhelyet, akkor egy applikáción keresztül be kell jelentkeznie. Ha nincs telefonja, a barátai készülékéről is megteheti ezt.

Azt mondta, ő azért nem tesz ennek eleget, mert egy „szuverén állam”.

A nőnek végül bírósági ügye lett a mulasztásból. A tárgyalása előtt felmérték a mentális állapotát is, de nem találtak problémát – írta az ABC News.

Az oroszul beszélő Elvirával a bírónak is meggyűlt a baja, mivel nem volt hajlandó előremenni a padhoz vagy a mikrofonba beszélni. Aztán kérdéseket tett fel, például, hogy „a bíró egy élő személyt vagy egy államot képvisel?, illetve hogy a bíróság „korlátlan pénzügyi felelősséggel” tartozik, vagy sem?

Végül kérték a nőtől, hogy fogadja el egy közvetítő közreműködését, de azt elutasította. Így két lehetősége maradt, vagy ártatlannak vallja magát, vagy további mentális egészségügyi vizsgálatokat engedélyez, de utóbbit szintén elutasította. Egyelőre szabadon engedték, jövő januárban folytatódik az ügye.

(br, 24.hu)