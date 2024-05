A Markíza műsorvezetője kétgyermekes apuka, sikeresen eltitkolta felesége második terhességét

Varinský arról ismert, hogy mindig is vigyázott a magánéletére, ahogyan a felesége és kolléganője, Lenka Perželová is. 2021 áprilisában derült ki, hogy egy kislány, Lyrianna szülei lettek. Azt, hogy kislányuk született, akkoriban több hónapig sikerült titokban tartaniuk. A nyilvánosságnak fogalma sem volt arról, hogy a szerkesztőnő terhes.



Titokban tartották a 2022 nyarán tartott esküvőjüket is, amelyre augusztusban került sor. Az, hogy összeházasodtak, a sporthírekből derült ki, ahol az egyik rovatban szerepelt a nagy napjuk. Nos, a legfrissebb információk szerint újabb csemetével bővült a Varinský család. A műsorvezető a elárulta, hogy második gyermekét várta - egy kisfiút.

"Petikéről van szó, és minden a legnagyobb rendben van" - árulta el.

(pluska)