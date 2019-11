Bugár: Úgy döntöttem, Érsek lesz a listavezető

Miért döntött úgy, hogy nem ön vezeti a Híd jelöltlistáját?

Elsősorban azért, mert én vagyok a célkeresztben. Az elmúlt időszakban olyan dolgokkal vádoltak, ami soha nem volt igaz. Én nagyon nem szeretném, ha a választási kampány mondjuk arról szólna, hogy esetleg Bugár Béla kivel volt nyaralni. Vagy arról, ahogy azt 2016-ban egy Magyarország által támogatott internetes újságban állították, hogy én Győrben arról győzködöm a migránsokat, jöjjenek át. Valószínűleg ugyanez történne most is. A választási kampánynak azonban a programokról kell szólnia és arról, hogy eddig mit csináltunk. Annyi anyagi és törvényi támogatást, mint most, a szlovákiai magyarság még soha nem kapott.

Miért pont Érsek Árpád közlekedési miniszter lett a listavezető?

Azért, mert így döntöttem. Vannak okok, amelyek nem a sajtóra tartoznak. Biztos sokat fognak találgatni, de ez nem is baj. Érsek Árpád miniszterként a maximumot tette meg. Óriási különbség van a között, amit az elődjétől örökölt és a között, amit most át fog adni. Ezt az is látja, aki nem akarja. A másik dolog, hogy ő úgy érvel, hogy azt az egyszerű ember is megérti.

A magyar pártok többségével folytatott koalíciós tárgyalások a Smerrel való együttműködés kérdésén buktak el, a Šanca viszont szintén nem akar a Smerrel koalícióra lépni. A Pátria rádió feltette önnek azt a kérdést, hogy nem tartja-e ezt ellentmondásnak.

Nézze, ezért mondom azt, hogy az MKP-nak a saját dolga, ha saját magával fog össze. Az azonban, hogy hazudnak, már az én dolgom is. Meg lehet nézni az összes nyilatkozatot Ravasz Ábeltől, Sólymos Lászlótól, vagy akár tőlem, ugyanazt mondtuk: azok a pártok, legyenek akárhányan, akik egy listán indulnak, a választás után közösen, konszenzusos alapon fogják eldönteni, kivel lépnek kormányra, vagy kivel nem. Ezt mondtuk egyebek mellett az Összefogással való tárgyaláson vagy az ötpárti egyeztetésen is. Tehát ha az öt pártból csak az egyik azt mondta volna, hogy a Smerrel nem szövetkezik, akkor a Robert Fico pártjával nem lépünk kormányra. De mi azt is mondtuk, hogy Matovičcsal nem megyünk közös koalícióba. Ez aztán az MKP-nak jelentett problémát. Valószínűleg így nem a Smer elutasításának kérdése miatt nem született velük megállapodás, hanem azért, mert ők elkötelezték magukat Matovič felé, aki eddig kisebbségi ügyeket soha nem támogatott.

A jelöltlistájukon lévő első 10 név között helyet kapott Bastrnák Tibor, aki felvállalta a felelősséget a himnusztörvényért és Jakab Elemér is, akinek a diplomájával kapcsolatban merültek fel kérdések. Ugyancsak a Pátria rádió kérdezte öntől, hogy mindez hátrányosan hathat-e a Hídnak a választáson elért eredményére?

Csak sajnálkozni tudok azon, hogy egyesek miként tudják egyetlenegy dolog miatt rossz fénybe helyezni valakinek a teljes tevékenységét. Aki dolgozik, az hibát is véthet. Populista butaság volt azt állítani, hogy a törvény az eredeti formájában nem engedi meg a himnuszéneklést. Eszerint államünnepen nem lehetett volna egy idegen ország himnuszát énekelni, ha nincs jelen az adott ország hivatalos küldöttsége. Bastrnák és a többi kolléga nem tudta megmagyarázni, hogy itt nem arról van szó, amit az MKP és mások állítottak és hazudtak. Bastrnák Tibort egy hiba miatt kellett volna leírnom? Mindezt azért, mert olyanok, akik soha nem választottak minket ezt várják, vagy így szeretnék befolyásolni a mi választóinkat? Én a munka alapján ítélem meg az embereket és eszerint ott a helyük a listán, ahol vannak.