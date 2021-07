Sandero Stepway: Sorozatban a második Dacia, ami meggyőzött

Ez a márka már régen nem számít olcsó kényszermegoldásnak, amit legutóbb a Sandero modell is igazolt.



Az elmúlt években a Dacia modelljei valóban egy szürke átlagot képviseltek, a sorból viszont nagyon is kilógott a Duster második generációja, amely minőség terén óriási előrelépést hozott. Ettől az évtől, legalábbis a szlovákiai piacon, már a Sandero Stepway is büszkén melléállhat. A francia kézben levő román márka dizájnerei és fejlesztői megtanulták, hogyan lehet minimális kiadással teljesen vállalható és főleg megfizethető autót gyártani.





Elfogadható váltó



A Sanderót már az első szlovákiai menetpróbák során is vezettem, most az egyhetes tesztelésre kaptam meg a modellt. A motorházban háromhengeres 1,0 TCe erőforrás volt, 67 kW (91 LE) teljesítménnyel, amely egy CVT automata sebességváltóval együttműködött. Kicsit tartottam ettől a váltótól, de végül kellemes meglepetést szerzett. Városban sem párosul a gyakori gyorsuláshoz a motor kellemetlen búgó hangja, a CVT váltó ügyesen dolgozik a képzeletbeli sebességfokozatokkal. Az automatával felszerelt Sandero forgatónyomatéka ráadásul 142 Nm, ami ugyancsak hozzájárul a könnyű autó fürgeségéhez. A korrektség jegyében azért le kell írnom: erőteljesebb gyorsulásnál megérezni, hogy az autóban fokozatmentes CVT-váltó van, az esetek többségében viszont nagyon kellemes társa a háromhengeres motornak. Ami viszont zavart, hogy a váltókart a D helyett akaratlanul nagyon gyakran L (low gear) fokozatba állítottam, mivel ez az utolsó a sorban, és a sofőr hajlamos a váltókart az utolsó pozícióba állítani. Nos az L, azaz „lassú menet” fokozatban a váltó úgymond egyesben marad. Ez akkor lehet hasznos, amikor meredek emelkedőre akarunk felhajtani, vagy épp egy meredekebb úton haladunk lefelé, és a motorral akarunk fékezni. Ebben a fokozatban a sebességváltó nem fog felváltani, ha a motor eléri azt a fordulatszámot, amelyen egyébként váltani szokott. A Sandero esetében a CVT-váltó 1200 eurós többletkiadást jelent. Ez nem kevés, de ami engem illet, mivel főként városban autózom és gyakran kerülök dugóba, igazán díjazni tudok minden automatát.





Magasabb fogyasztás



Ami a fogyasztást illeti, meg kell barátkozni a 7,2–7,6 literes átlaggal. Városban irreális elérni a hét litert, itt a fogyasztás inkább a nyolc litert közelíti meg, autópályán pedig a 6,5 literes fogyasztás a reális. A klasszikus Sandero fogyasztási mutatói jobbak lesznek, a Stepway esetében ugyanis a megemelt futómű és a moduláris tetőrudak értelemszerűen megnövelik a légellenállást s ezzel együtt a fogyasztást is.



Alap is elég



Mint ahogy arról korábban írtam, a Sandero Stepway a médiarendszer három szintjét kínálja: Media Control, Media Display és Media Nav. Az első nem más, mint az autóba ügyesen integrált okostelefontartó. A mobilba telepített Dacia Media Control alkalmazásnak köszönhetően aztán elérhetővé válik a navigáció vagy a vezetésről szóló adatok.

Aki nem tudná mellőzni a modern kor vívmányait, annak a két magasabb fokozat valamelyikét ajánlom. A Media Display egy alapfunkciókat tartalmazó érintőképernyő, amelyhez az Apple CarPlay-, illetve az Android Autoalkalmazások is elérhetők.

Az USB-csatlakozás rögtön a képernyő mellett van, így az okostelefon-tartóból nem kell hosszú kábelt húzni a csatlakoztatásig. A Media Nav már beépített navigációt is tartalmaz, és vezeték nélkül is csatlakoztatja az Apple CarPlay- vagy Android Autoalkalmazásokat. Mivel az autóban a legfontosabb vezérlési funkciókat úgy is klasszikus gombokon keresztül lehet kezelni, én személy szerint a lehető legolcsóbb, okostelefonos megoldással is megelégednék – tény, hogy ebben az esetben a tolatókamera értelemszerűen már nem elérhető.





Korszerű rendszerek



A Sandero utasterének minőségi kivitelezéséről már korábban írtam, most inkább térjünk ki a biztonságra, a Sandero aktuális generációja ugyanis ezen a téren is jelentős előrelépéssel dicsekedhet. Példának okáért a Sandero az első Dacia, amely megkapta a vészfékező rendszert.

Magasabb felszereltségi szintnél rendelhetünk a Sanderóhoz holttérfigyelő rendszert, elülső és hátsó parkolóradarokat és tolatókamerát. Nem szabad megfeledkezni a LEDes tompított fényszórókról, amelyek egészen jó megvilágítják az utat, bár kicsit viccesen hatott, amikor átkapcsoltam a halogén távolsági fényekre. A járgányhoz pedig már tempomat sebességszabályozó is rendelhető.

Nagyon jó hír, hogy a Sanderóban a hátul utazóknak is meglepően sok hely áll a rendelkezésükre, a csomagtér pedig 328 literes rakodóteret kínál, amely alatt egy pótkerék, az LPG-változat esetében pedig a gáztartály is elfér.

A Sandero Stepway engem abszolút meggyőzött. A Duster után számomra ez a második Dacia, amit szemrebbenés nélkül megvennék. Az aránylag gazdagon felszerelt alap már 11 600 eurótól elérhető, a tesztelt modell ára valamivel több mint 15 ezer euró volt.