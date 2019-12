Látogatóban az AGROMAČAJ vállalatnál

Aki fejlett zöldségtermesztést akar látni, annak nem kell feltétlenül Hollandiába mennie, elég, ha a szenckirályfai AGROMAČAJ vállalathoz látogat. A családi vállalkozás már 1991-től foglalkozik mezőgazdasági termeléssel, bár a burgonyatermesztés a Mačaj családnál még ennél is régebbi időkre nyúlik vissza.

A családi vállalkozás folyamatosan fejlődött, mígnem mostanra elérte a 4600 hektáros területet, amelyet a leányvállalataival közösen művel. Nem azon cégek közé tartozik, akik csak a főbb mezőgazdasági növényeket vetik, mert az a „legegyszerűbb” megoldás. Annak ellenére, hogy a zöldségtermesztésnek Szlovákiában néhány évvel ezelőtt nem nagy jövőt jósoltak, mostanra a vállalatnak sikerült egy stabil pozíciót kialakítani, amelynek köszönhetően bebiztosította a zöldségtermesztés értékesítését a hazai piacon. Ebben természetesen a legfőbb partnernek az üzletláncok bizonyultak, amelyek ugyan kemény feltételeket diktálnak nemcsak a minőségi, hanem a mennyiségi paramétereket illetően is, de a vállalat állja a sarat.

Az üzletláncok egyik fő követelménye ugyanis az, hogy nagy mennyiségben tudja az adott vállalat biztosítani a folyamatos zöldségellátást. Ennek érdekében az AGROMAČAJ úgy választja össze például a gyökérzöldségből is a fajtákat, hogy ennek a követelmények eleget tudjon tenni. Kell ehhez a korszerű technika is, így nem meglepő, hogy nemrégiben egy új betakarítógéppel bővült a géppark, amely a vállalat földjein idén debütált a gyökérzöldséges parcellákon. A zöldségtermesztés nem működhet korszerű öntözőberendezés nélkül, ebből sincs itt hiány, Marek Mačaj főagronómus elmondása szerint a területük 90%-át öntözni tudják. Erre szükség is van, hiszen bár a területen nagyon jó minőségű a talaj, azonban a Kis-Kárpátok árnyékában kevés csapadék hull.

Mivel az áruházláncok elvárják az egész éves beszállítást, a megtermett zöldséget természetesen raktározni is kell, ennek érdekében óriási raktárakat építettek. Raktárhelyiségeik három lokalitáson is vannak (Kostolná pri Dunaji, Lúčny Dvor, Pavlice). Az AGROMAČAJ összesen 32 500 tonna zöldségféle tárolására képes, ebből 20 000 tonnát hűteni is tud.

Az AGROMAČAJ legnagyobb területen termesztett mezőgazdasági terménye a burgonya. Amint azt Marek Mačaj mérnöktől megtudtuk, jövőre 1200 hektáron tervezik azt vetni. A területet gondosan választják meg, odafigyelve arra, hogy mi volt az előtermény, de néhány órás előkészületet vesz igénybe az is, hogy megtervezzék a trágyázást és a növényvédelmet is. A cég folyamatosan keresi az új fajtákat, hogy a fogyasztóknak a legjobbat tudja nyújtani. Nem kevés figyelmet fordítanak a betakarítási technológiára és a helyes tárolásra sem.

Nagyon fontos részét képezi a mezőgazdasági termelésnek a hagyma. Ebből jövőre úgy 200 hektáron terveznek vetni, de a környékbeli termelőknek köszönhetően, akikkel a cég együtt dolgozik, több mint 500 hektárról tudják begyűjteni a terményt, így a legnagyobb beszállítónak számít a lokális piacon. Őszi hagymát is vetnek, aminek köszönhetően már júniusban piacra dobhatják a friss hagymát. Augusztusban pedig ezt felváltja a tavasszal vetett hagyma, amelyet szárítanak, majd hűtött raktárban tárolni tudnak egészen következő év júniusáig. Így képesek egész évben vöröshagymával ellátni a vásárlókat. Érdekesség, hogy termesztenek lila, fehér és salotta, vagyis vörösbarna páncélzatú hagymát is.

A fokhagyma termesztése a kínai behozatalnak köszönhetően az utóbbi években jelentősen visszaesett, de akik keresik a minőségi hazai termékeket, azok számára a vállalat jövőre akár 70 hektárról is biztosítani tudja a hazai terméket. A cél viszont az, hogy 2021-re elérjék a 700 tonna hazai termesztésű fokhagymát.

Amikor a vállalatnál jártunk látogatóban, épp az óriási fejes káposztát takarították be a munkások, kérdésünkre a főagronómus elmondta, ezt feldolgozásra szánják. Jövőre ezt is 70 hektáron vetik.

Fontos részét képezi a zöldségtermesztésnek a sárgarépa, jövőre ennek termőterületét megnövelik 250 hektárra. Nem véletlen, hiszen akkorra már teljes gőzerővel működhet az egyházfai telepükön a feldolgozó üzem. Petrezselyemből szintén növelik a termőterületet, 150 hektáron vetik majd.

A zeller nagyon igényes a tápanyagra, csapadékra és a melegre, ez a növény illata, íze, vitamintartalma miatt közkedvelt, a vállalatnál tett látogatásunk alkalmával még szépen virított a földeken. Jövőre zellerből 10 hektárt vetnek majd.

A paprikát nemrégiben választották be a vetésforgóba, és gondosan válogatják össze a legjobb fajtákat. Jövőre 10 hektáron vetik, de ugyanennyi céklát és dinnyét is vetnek. Ennél ugyan sokkal kevesebbet, de vetnek majd karfiolt és kelt is.

De hogy ne feledkezzünk el a legfőbb mezőgazdasági növényekről, jövőre 800 hektáron vetnek majd búzát, 500 hektáron vetőmag-kukoricát, 400 hektáron silókukoricát (amelyet a biogáz előállítására használnak), 200 hektáron szóját és 500 hektáron mákot.

Az AGROMAČAJ vállalatnál nem azon sajnálkoznak, hogy a multiknak nem kell a hazai, azon dolgoznak, hogy kielégítsék az áruházláncok igényeit, és azok szolvens partnereivé váljanak. Ezért alakították ki hatalmas területen korszerű csomagolóüzemüket Egyházfán. A vállalat a termesztésben az „arany középutat” választotta, vagyis nem a haszonra törekszik minden áron, de nem is ragaszkodik a bio- illetve a „vaskalapos” ökológiai termesztéshez. Az ő filozófiájuk az „integrált termesztés”. Ez azt jelenti, hogy olyan módszereket alkalmaznak, amelyek a hosszú évtizedek során beváltak, kezdve a vetésforgó betartásától a kártevők monitorozásán keresztül a kellő tápanyagellátásig. Vegyszereket csak legvégső esetben alkalmaznak, miközben szigorúan ellenőrzik a nehézfémek jelenlétét a talajban, illetve a terményben is, csakúgy, mint a vegyszerek rezídiumait. Ennek köszönhetően egészséges termékeket tudnak letenni az asztalra, miközben haszonnal képesek termelni.

Czigler Mónika