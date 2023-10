Ha a szomszéd traktora mindig zöldebb…

Nem véletlen tehát, hogy a komáromi mezőgazdasági gépforgalmazó vállalat is erre fókuszált a Nyitrán megtartott Zöld napok keretében, amelyre szeptember 6-án került sor. De vajon mit nyer a gazda, ha „zöldre” vált?

Amint azt már szinte mindenki tudja, az Agroservis a John Deere márkával kezdett harminc évvel ezelőtt, így nem véletlen, hogy a rendezvény helyszínére vezető úton kronológiai sorrendben sorakoztak a zöld-sárga színű traktorok. A sort egy 4755-ös John Deere kezdte, amely 1991-ben érkezett meg Szlovákiába az elsők közt. Majd a márka további vívmányai álltak a sorba, amíg el nem értünk a napjaink legmodernebb gépéhez.

Az Agrokomplex helyszínén óriási területet foglaltak el a kiállított gépek, ezek szolgáltatták a látnivalót a specialistáknak és a kevésbé jártasoknak is a témában, a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A legkisebb gépektől a legnagyobb monstrumig megcsodálhatták a résztvevők az élvonalban jelen lévő márkák egyes darabjait.

Régi-új téma

Tóth István, az Agroservis marketingmenedzsere lapunknak elmondta, hogy a Zöld napok megrendezésének története a kétezres évek elejére nyúlik vissza, de 2012-ben kénytelenek voltak megszakítani ezt a rendezvénysorozatot, amely korábban három helyszínen zajlott. „Idén felélesztettük a hagyományt, de most egy helyszínre összpontosítottuk a rendezvényt, Nyitrára, és itt szerettük volna bemutatni azokat a modern megoldásokat, amelyeket a vállalatunk kínál a téma keretében” – vázolta lapunknak a rendezvény kezdetén Tóth István.

Az egész napos program előadásokkal kezdődött, amelyek sorát az Agroservis ügyvezető igazgatója, dipl. Ing. Radoslav Jurča nyitott meg. Tömören fogalmazva elmondta, a precíziós gazdaság lényege, hogy minél több, pontosabb, összefogó információt gyűjtsön be a gazda a növényeket, területet, tápanyagellátást stb. illetően, és ezeket fel is tudja dolgozni. Az információval és pontossággal ugyanis sokat spórolhat a gazda.

Az első előadó Peter Miháľ, az Agroservis kombájnokért felelős termékspecialistája volt, aki a John Deere kombájnokat mutatta be. Mint elmondta, a legeladottabb kombájn a JD T-széria. A T-szériánál nagyobb teljesítménnyel bír az S-széria, amely nagyon egyszerű konstrukcióval rendelkezik. Az X9-széria egy automata kombájn, amely univerzális használatra rendeltetett, és akár 100 t/ha teljesítményre képes.

Jozef Pátrovič, az Agroservis precíziós megoldásokért felelős specialistája a John Deere kínálta komplex megoldásokról beszélt. A FarmSight revolúciós megoldást kínál a gazdáknak az ügyfélről való gondoskodás terén. Ezen belül is több megoldás közül választhat a kliens. A lényeg az, hogy az adatgyűjtésnek és adatátvitelnek köszönhetően a gép, a kezelője és a szervizközpont közt egy olyan kommunikációt tegyen lehetővé, amely növeli a gépek teljesítményét és a produktivitást.

A jövő már itt van

A következő előadó, Miskovič Zsolt, az Agroservis Kuhn-specialistája kicsit megtörte a John Deere gépek zöld dominanciáját, hiszen a piros színű Kuhn vetőgépekről szólt néhány szót, illetve arról, hogy azok hogyan képesek feldolgozni a begyűjtött információkat. Elmondta, a gép agyában az alapinformációk már megvannak, Isobus-kompatibilisek, és képesek feldolgozni a begyűjtött adatokat, illetve azokkal dolgozni. Majd áttért a Kuhn trágyaszórókra is, amelyekből a legegyszerűbbtől a legnagyobb méretig kaphatók az Agroservisnél. Hozzátette, az Agroservis azért választotta a Kuhnt a portfóliójába, mert ez a márka rendelkezik a legátgondoltabb rendszerrel. Miskovič Zsolt hozzátette, a jövő már itt van, és a jelenlegi gépek már rendelkeznek az alapfelszereltséggel, amely a precíziós mezőgazdasághoz szükséges.

Pirosról ismét zöldre váltottak

A következő előadó, Ing. Vladimír Vojtka, az Agroservis John Deere traktorokért felelős specialistája pirosról ismét zöldre váltott, miközben elhangzott, hogy bár a traktorok teljesen automatikusak lehetnek, mégsem kell attól tartani, hogy egy mesterséges intelligencia teljesen átveszi a kontrollt a gépek fölött. Bemutatta az 5G modellsor traktorait, amelyek a legkisebbek, de ezeknek is helyük van a pontos mezőgazdaságban, például a szőlészetben, vagy a gyümölcstermesztésben is. Őket a sorban az egyre nagyobbak, a 6M, majd a 7R és 8R modellsor követte. Ez utóbbi esetében kiemelkedett az automata sebváltóval rendelkező modell, amely tavaly debütált a hazai piacon.

Újdonság az Agroservistől!

Újdonságot is hozott a Zöld napokra az Agroservis. 2017-ben a John Deere megvette a Mazzottit. Az első önjáró permetezőt a Mazotti 1987-ben bocsátotta útjára gyárából, amely néhány év alatt szinte teljesen meghódította az olasz piacot. A jelen és a jövő kihívásaira fejlesztették ki a MAF sorozatot. Nyitrán a Zöld napok keretében sárga színben tündökölt az első alkalommal bemutatkozó MAF 5240 önjáró permetező, amely újdonság az Agroservis portfóliójában. Ha két szóval kellene jellemezni a gépet, akkor az bizonyára a hatékonyság és a termelékenység lenne. És persze a pontosság, hiszen itt minden beállítás tesztre szabható, legyen szó a sebességről, hasmagasságról, nyomtávról, vagy a permetlé-űrtartalomról.

De hogy miért is kerültek felsorolásra a kombájnok, a traktorok, illetve az azokhoz csatlakoztatható munkagépek a Zöld napokon? Mert ezek mind részei a precíziós gazdálkodásnak. Mint elhangzott, a precíziós mezőgazdaság időt és anyagiakat spórol meg a gazdáknak, hiszen az információknak köszönhetően a többi gép munkáját is egybe tudja hangolni a gazda, így nem kell tartani a hosszabb leállásoktól.

Előre figyelmeztetnek a lehetséges hibákra

Az információátvitelnek a szerviznél is óriási szerepe van. A JD Link a szerviz támogatására jött létre. Ez a szolgáltatás segít abban, hogy meghibásodás esetén a lehető legrövidebb legyen a leállás. Még munka közben figyelmeztet arra, hogy milyen meghibásodás lehetősége áll fenn, az értesítést elküldi a központba, így már előre fel lehet készülni a hibaelhárításra. A központból pedig automatikusan elküldik az információt, hogy mikor várható a gép ellenőrzése.

Az előadásokat követően következett a „gépek tánca”, vagyis a bemutató a terepen, munka közben. Összesen 23 gépkombináció mutatta be, mire képes a földeken. A szakmai napra, amelyet finom ételek, italok, illetve értékes tombola tett még kellemesebbé, mintegy 700 látogató volt kíváncsi.

Nem beszéltek zöldségeket…

Néhány évvel ezelőtt még furcsán hangzott, ma viszont már senki előtt nem számít ismeretlennek a precíziós mezőgazdaság fogalma. Az Agroservis időben, már néhány évvel ezelőtt intenzíven kezdett foglalkozni a témával. Tóth István szerint tették ezt azért, mert csakis ebben látják a jövőt. Lehetséges, hogy manapság még néhány gazda számára elérhetetlennek tűnik az átállás, de aki haladni szeretne a korral, annak mindenképp fel kell szállni a vonatra. „A mai fiatalok nagyon otthonosan mozognak a mobilok és a modern technika világában. Ugyanakkor melyik kisfiú ne álmodott volna arról, hogy ha nagy lesz, tűzoltó, vagy traktorista lesz… A John Deere a két víziót ötvözi, és elérhető valósággá változtatja azt. A termelés teljesen automatizált lehet, a jelenlegi mezőgazdasági gépeket már »nyakkendőben« is lehet vezetni. A precízió egy óriási előny azok számára, akik hosszú távon szeretnék folytatni a mezőgazdasági termelést. A gazdának sok információt kell begyűjtenie, nagyon pontosan be kell tartania a környezetvédelmi előírásokat, ráadásul időt és költségeket kell megspórolnia ahhoz, hogy ne veszteséget termeljen. Ezt kézi munkával, papírozással, hivatalokba futkosással, régi gépekkel lehetetlen megoldani a mai világban. Ráadásul az Európai Unió és a fogyasztók részéről is egyre nagyobb a nyomás a környezetvédelmet, biztonságos élelmiszereket illetően. Ha ezt nem vesszük tudomásul, ne csodálkozzunk azon, ha a szomszéd »elhúz mellettünk« a pontos, gyors, költségkímélő megoldásoknak köszönhetően” – vázolta Tóth István.

(A cikk szponzorált promóciót tartalmaz.)

