Fontos beavatkozások a tavaszi árpa fejlődésébe

Az utóbbi években a tavaszi árpát nagymértékben sújtja a szárazság. Emiatt eldobja az oldalhajtásokat, és növekszik annak nitrogéntartalma. Az egy m2-re eső kalászok száma csökken, és csökken az EMT is a szemek feltöltődése idején.

Az utóbbi években a tavaszi árpát nagymértékben sújtja a szárazság. Emiatt eldobja az oldalhajtásokat, és növekszik annak nitrogéntartalma. Az egy m2-re eső kalászok száma csökken, és csökken az EMT is a szemek feltöltődése idején.

A tavasziak vetések esetében sokkal kisebb a korrekció lehetősége, mint az őszi veteményeknél, és sokkal nagyobb az esély arra, hogy stresszhatás éri őket. Arra kell törekednünk, hogy a kezdeti fázisban minél inkább felerősítsük a növényt, segítsük, hogy erős gyökérzetet fejlesszen, és minél több kiegyensúlyozott mellékhajtást hajtson. Ennek érdekében már a csávázásnál alkalmazhatunk segédanyagokat. Ezen a téren csúcsminőségnek számít az ENERGEN GERMIN FH 0,5 l/t adagolásban. A készítményt kombinálhatjuk az ENERGEN FULHUM PLUS készítménnyel szintén 0,5 l/t adagolásban.

Mivel magasabb árkategóriába tartoznak készítményeink, gyakran kérdezik az agronómusok, hogy miért részesítsék előnyben a mi készítményeinket a konkurenciával szemben? Úgy gondolom, minden stimulátor alkalmazása helyes, és a kedvező körülmények közt fejlődő növénynél nem látható a különbség a mi készítményeinkkel kezelt, illetve a konkurens termékek közt. Amint azonban kedvezőtlenné vállnak a körülmények, a különbség szemmel látható. Készítményeink olyan szerves anyagokat tartalmaznak, amelyek elősegítik a gyökérnövekedést, alacsony auxin tartalmúak, hosszantartó hatásúak, optimális koncentrációval, kiegészítő tápanyaggal, amelyek segítik a nitrogén felvételét és feldolgozását. A legjelentősebb azonban, ami megkülönbözteti a konkurenciától, a keményítő és a cukrok beépülésének elősegítése, és a gyors energiafelszabadulás a kelésnél. Másodsorban a fehérjék beépülésének elősegítése a szemekbe is nagy előny, ami össze van kötve a hormonális anyagok szintjének aktiválásával. A készítmény hatása jelentős kedvezőtlen körülmények mellett, ráadásul 2019-től a Germin-nek van egy új hatása, amely jelentősen befolyásolja a csírázás energiáját.

Kezdeti fejlődési fázis

A fiatal árpa nagyon meghálálja a minőségi tápanyagellátást a vetés előtt. Nem kell félnünk 100 kg/ha NPK-t adagolni, és azt 50-70 kg/ha karbamiddal kombinálni, vagy 100 kg/ha Amofos + 100 kg/ha LAD készítményt alkalmazni. A mellékhajtások kialakulásakor minden aggodalom nélkül alkalmazhatjuk a kiegészítő tápanyagellátást és stimulációt.

A közepesen erős növényekbe alkalmazhatunk a mellékhajtások kialakulásakor 15 %-os karbamidot 0,5 l/ha ENERGEN FULHUM PLUS kombinációjával, és 0,1 l/ha bórral. A gyenge növényekbe mindezt 2x megismételhetjük azzal, hogy csökkentjük az ENERGEN FULHUM PLUS adagját 0,3 l/ha-ra.

Fontos tudatosítani, hogy a mellékhajtások kialakulásának végéig a nitrogénellátást a hozamnövelés céljából alkalmazzuk, de a szálkásodás kezdetétől a nitrogén-képződés a sörárpa esetében nem kívánatos.

A sörárpa a szárazabb területen érdekes paradoxot eredményezhet. A magas nitrogén-utánpótlás a vegetáció elején azzal, hogy növeli a hozamot, erősen redukálhatja a szem nitrogéntartalmát. A szárazabb területeken az egyik megoldás a nagyobb vetéssűrűség, a felesleges mellékhajtásokat a szárazsággal együtt auxinos kezeléssel redukáljuk a szálkásodás kezdetén (ENERGEN APIKÁL 0,5 l/ha).

A szálkásodás kezdete és a tejesérés

A BBCH 29-31 fejlődési fázisában, vagyis a mellékhajtások kialakulásának végén, illetve a szálkásodás kezdetén ajánljuk az ENERGEN APIKÁL készítményt 0,1 l/ha adagban, amely növeli az apikális dominanciát és visszaadja a az asszimilátumok egy részét a kalásznak, amelyet többnyire elveszünk tőle az antiauxinos rövidítő hatással.

A szálkásodás és tejes érés idején, vagyis a fő fejlődési fázisban már elsősorban a gomba- és rovarölőszeres védelmet kell megoldani, esetleg kiegészítő levéltrágyát alkalmazni. A nitrogénellátás és a karbamid adagolása ekkor már nem ajánlatos a nitrogén felhalmozódása miatt a szemekben. Ezért nem ajánlatos az ENERGEN 3D PLUS készítményt sem alkalmazni, amely erősen növeli a szemek nitrogéntartalmát. A szárazabb területeken vessük be az ENERGEN FRUKTUS PLUS készítményt 0,1 l/ha adagolásban, amely nagyban segít legyőzni a szárazság okozta stresszt, majd megismételni azt 0,25 l/ha adagban. Emellett segít leválasztani a parazitikus oldalhajtásokat, és az asszimilátumokat a fő kalászba irányítja. Ezzel befolyásolja az EMT egészét, de kiegyensúlyozza a szemek nagyságát, és csökkenti a szemek kihullását a rostán keresztül. A FRUKTUS 0,5 l/ha adagban csökkenti a nitrogén tartalmát a szemekben.

Bővebb infó:

Ing. Róbert Vitáriuš, 0908 705 573, energensk@gmail.com

www.energen.info

Kamil Kraus, CSME Növények fiziológiájának katedrája

Jarda Mach, ENERGEN készítmények fejlesztése