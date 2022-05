Az ősziek szemrevételezése

Ebben az évben nagy regionális különbségek mutatkoznak a csapadékeloszlást illetően, ezért egyéni eljárást kell választani az egyes állományokban. Az őszi búzával végzett egyéni munka mellett lassan beköszönt a kukorica és a napraforgó stimulációjának az időszaka is. Kurtítjuk a tavaszi búzát és tavaszi árpát.

Ebben az évben nagy regionális különbségek mutatkoznak a csapadékeloszlást illetően, ezért egyéni eljárást kell választani az egyes állományokban. Az őszi búzával végzett egyéni munka mellett lassan beköszönt a kukorica és a napraforgó stimulációjának az időszaka is. Kurtítjuk a tavaszi búzát és tavaszi árpát.

Fordítsunk most egy kis figyelmet az auxinok használatára. Az őszi búza esetében az állományok APIKÁL-lal történő ritkítására szolgáló alkalmazási időszak a BBCH 30 fázisban kezdődik, és a szárba indulás közepén ér véget. Az auxinok esetében a növényeket rövidítő antigiberellinekkel ellentétben a szárba indulás első felében nem meghatározó a kalász hossza. Az APIKÁL-lal a sűrű állományokban csökkentjük a kalászban lévő szemek redukcióját, növeljük a kalász sorszámát és ezáltal az össztermőképességét. Megfelelő tápanyag-utánpótlással jelentősen növeljük az EMT-t és a nitrogéntartalmat. Ráadásul az APIKÁL a FULHUM-mal azonos huminszintű, ezért a gyökerekkel is ugyanolyan jól dolgozik, és ez idén tavasszal meghatározó lesz. Az auxinok használatának nagyobb dózisban – például az APIKÁL 0,5 l/ha adagban – egyetlen problémája van. Ha aszályos időszak jön, és auxint is alkalmaztunk, előfordulhat, hogy túlságosan megritkítjuk az állományokat. Ha nem túl sűrűek az állományok, és szárazság van, akkor a nagyobb dózisú APIKÁL alkalmazásával célszerű várni. Ez egy biztonsági játék. Az ajánlott használati intervallumban az APIKÁL mindig pozitív hatással van a kalász produktivitására.

Az őszi árpánál, különösen a hatsoros árpánál több éve kiváló eredményeket érünk el 0,5 l/ha APIKÁL és 0,5 l/ha Modus kombinációjával. Az őszi árpa sűrű állományai magasabb terméshozamúak, mint a legjobban reagáló búzafajták.

Az auxin hatásának többéves vizsgálati eredményei

2010 óta PS Lukavecen a búzafajtákon végzünk fiziológiai kísérleteket az ENERGEN APIKÁL auxintermékek kijuttatásával az első morforegulciós időszakban, és az ENERGEN AKTIVATOR PLUS-szal az utolsó gombaölő szeres kezelésnél. A jól begyökeresedett és erős növényzet mindig nagyon jól reagál a kezelésre. A reakció még a hidegebb tavasszal, bő nedvességgel is erős, mert több idő van a kalász differenciálódásának befolyásolására. Szárazságban az állományok reakciója körülbelül 1/3–1/2-del kisebb, de ez a kezelés gazdaságilag fontos, mert a szárazság miatti sorok csökkenése a kalászban általában magas. Főleg akkor magas a hatás, ha foszfordominanciájú, gyökéren kívüli tápanyaggal etetjük az állományt. A javító és kalászos fajták jelentősebben reagálnak. Azok a fajták, amelyek a hozamot a növénysűrűséggel biztosítják, 1/3-dal gyengébb reakciót mutatnak. A tápanyagellátás magasabb intenzitása minden évben nagyon jó eredményeket hozott, ellenkezőleg, a nagyon alacsony tápanyagszint (120 kg N/ha) a szárazságban csak a kalászos fajtáknál és a javító fajták produktív kalászainál hozott termésnövekedést. A nitrogén tápanyag-utánpótlás döntő szintje a jó vegetációs reakció érdekében 150 kg N/ha. És a gazdaságosság? Átlagosan a 850 CZK/ha a kedvezmény nélküli alapárjegyzéki ár mellett átlagosan 3-5 ezer CZK/ha többletet hoz fajtától függően.

Könnyű és kockázatmentes? Nem az, de nem is bonyolult és viszonylag egyszerű logikája van. Ne használja száraz körülmények között gyér növényzeten. Az átlagos növekmények fajtától, időjárástól és erősségtől függően 0,4 t/ha–1 t/ha közt mozognak. A legjobb években a kalászos fajták 3 grammal növelték az EMT-t.

A tavaszi árpa és tavaszi búza szárba indulása

Értelemszerűen minden kurtításhoz 0,1 liter/ha ENERGEN APIKÁL-t érdemes adni, ami ebben az adagban nem befolyásolja az állomány sűrűségét, de visszaadja a kalásznak azokat az asszimilátumokat, amelyeket a rövidítéssel elvittünk tőlük. A sűrűbb növényzetet nedvességbiztonságban ritkíthatjuk az APIKÁL dózisának 0,3 l/ha-ra való növelésével. Ez pozitívan befolyásolja a kalász differenciálódási folyamatát, és növeli a sorok számát a kalászban. Javasoljuk, hogy minden rövidítéshez 0,5 l/ha bórt adjunk, amely erősíti a szöveteket.

Az őszi búza 2016-ban megmutatta a maximális potenciálját, hogyan reagál az auxinalkalmazásokra

A nitrogéntartalmú anyagok alacsonyabb szinten tartása és a növényben lévő víz megtartása a szárazság idején minden bizonnyal nagyon kívánatos hatás a sörárpa esetében. Ezeknek a hatásoknak köszönhetően az ENERGEN FRUKTUS PLUS a közelmúltban erősen pozícióra tett szert a sörárpában. A szárazabb régiókban a javasoljuk az ENERGEN FRUKTUS PLUS ismételt kijuttatását 0,2 l/ha adagban a sörárpába a szárba indulás kezdetétől a kalászba való gombaölő szer kijuttatásáig. A FRUKTUS ezen adagja a szárazságban helyettesíti az ENERGEN 3D PLUS-t. Ugyanolyan hatással van a növény vízvisszatartására, de a FRUKTUS nem növeli a növények nitrogéntartalmát. Ezzel kombinálva javasoljuk kihasználni a tápanyag-utánpótlás szinergikus hatását a gyökéren kívüli tápanyag-utánpótlásnak a foszfordominanciával, amely a kalász fejlődésére hat ugyanúgy, mint a búzában.

Tavaly átlagos volt a reakció az auxinalkalmazások használatára. De gazdaságilag nagyon érdekes.

A FRUKTUS alkalmazásának második stratégiája akkor hasznos, ha fennáll annak a veszélye, hogy a sörárpa nitrogéntartalma magas. Ott a szárba indulás második felétől a címerhányásig terjedő növekedési fázisban egyszeri 0,5-0,7 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS-t alkalmazhatunk a nitrogéntartalom csökkentésére, a szemek átesésének csökkentésére a rostán, valamint az EMT növelésére, illetve a vízmegtartásra a növényben. A FRUKTUS a potenciálisan magas nitrogéntartalmú állományokban az utolsó gombaölő szerrel kombinálható. A tavaszi búzával ugyanúgy dolgozunk, mint az őszi búzával.

Őszi káposztarepce

Az ENERGEN STIMUL PLUS-t 0,5 l/ha mennyiségben ajánljuk a növekedés teljes időtartamára, a virágzás végéig. A repce virágzás után 20% nitrogént fogyaszt. Ezért a végsőkig erős gyökerekkel kell rendelkezniük. A STIMUL erősen támogatja a gyökérrendszer kialakulását és fenntartását, 4x-esen növeli a nitrogén nitrát formájának feldolgozását, ami fontos a nitrátkedvelő repce számára és megtartja a vizet a növényben.

Kukorica

A kukorica egy olyan növény, amely az 5. leveles állapotban fokozatosan átmegy a C3-ból a C4-be. Ettől kezdve az időjárástól függően a legtöbb szisztémásan ható anyagot többé-kevésbé le tudja bontani. Ez nem vonatkozik a gyökéren kívüli tápanyag-utánpótlásra. Ezért előnyös, ha a 3. és 5. pár valódi levél között permetezzük a kukoricába az élettanilag aktív anyagokat. Emiatt ebben az időszakban az ENERGEN APIKÁL-t 1 liter/ha mennyiségben ajánljuk. Az APIKÁL rendelkezik a nitrogénnel való munkavégzés támogatásával, antistressz esernyővel, a FULHUM-mal azonos humintartalommal és egy adag auxinnal, ami növeli az apikális dominanciát. És miért 1 liter/ha? Mert a kukoricának megvan az érzékenységi határa, amelyen túl már tökéletesen reagál, és a kisebb adagok már nem olyan jelentősek.

Napraforgó

Ez egy olyan növény, amely ismét nagyobb adagot igényel, de toleráns a permetezés időpontját tekintve. 3-12 pár valódi levél állapotában tudjuk kezelni. 1 l/ha ENERGEN STIMUL PLUS-t ajánlunk. A hatás megér egy próbát. Természetesen a kukoricába és napraforgóba levéltrágyához cinket, bórt és kisebb mértékben egyéb mikroelemeket is adunk.

Az ENERGEN használata kukoricában és napraforgóban erősíti a gyökérrendszert és növeli a növények általános habitusát. Ez azt eredményezi, hogy az egyes növények a gyengébb szemeket nagyobb méretre képesek termelni. A bónusz a szárazság elleni védelem.

A gabonafélékben való auxin alkalmazásáról, felhasználásáról, terméshozamra gyakorolt hatásáról, valamint a kukoricára és a napraforgóra gyakorolt hatásukról a YouTube-on, az ENERGEN CZ csatornán részletes előadásokat talál.

Ing. Kamil Kraus, Ing. Petr Král és Ing. Jaroslav Mach – ENERGEN-termékek fejlesztése

