A fák védelmében

A feromonos készítmények egész sorával rendelkezik, de a vállalat foglalkozik ezen kívül még a növényzet táplálását szolgáló mikrobiális készítményekkel is. A feromonos csapdák esetében ügyelnek arra, hogy azok ne legyenek 3 hónapnál régibbek. A feromonos csapdáknak az erdészetekben is nagy hasznát veszik. Nem csak a fakéreg alatt károsító rovarok ellen hat, de vannak olyan készítményei is, amelyek a vadakat tartják távol.

A kertészetekben is nagy hasznát veszik a fabalzsamnak és viasznak, valamint a mászó kártevők elleni ragasztóknak.

A CHEMSTOP – ECOFIX nem száradó ragasztó. Fóliára vagy a fák törzsére is felvihető, a mászó rovarokat, hernyókat, lárvákat akadályozzák abban, hogy a fák lombozatához jussanak (akácpajzstetű, kis téli araszoló stb.). Az erdészetben a gyapjas lepke, valamint a fenyőtükrösmoly ellen alkalmazható. Az akácpajzstetű ellen legjobb kora tavasszal, a téli araszoló ellen október elején, a hangyák ellen röviddel a termény érése előtt felvinni. A megújult CHEMSTOP – ECOFIX-et a kertészek a ritkább összetétel miatt is kedvelni fogják. Az egyszerűbb felvitelért már permet formájában is kapható a Chemstop Ecofix Spray.

A DENDROSAN természetes balzsam és viasz. Gyakran a fák kérgének a legkisebb repedései is lehetőséget nyújtanak a kártevők megtelepedésének. Ezt előzhetjük meg a balzsam és a viasz segítségével. A piacon gyakran találkozhatunk hasonló készítményekkel, ám ezek semmiképp nem helyettesíthetik az igazi oltóviaszt és balzsamot. Jól befedik ugyan a sérüléseket és lehetővé teszik az élő kötőszövetek gyógyulását. A balzsam elsősorban a fa és a kéreg közötti élő kötőszövet, a kambium védelmét szolgálja, amely nem mindegy, hogy milyen anyaggal kerül érintkezésbe. Mindkét termék a sérült felületet védi a fertőzéstől. A sérülés szélei nem száradnak ki, és könnyebben regenerálódnak a kötőszövetek.

A DENDROSAN viasz kicsit sűrűbb és világosabb, viaszos mézes illatú. Az oltásnál alkalmazzák. Vastagabb rétegben kell felvinni, amely az összeköttetést bevonja, de mégis lélegezni hagyja.

A DENDROSAN balzsam erős illata bizonyos mértékben a nemes vadakat is távol tartja. Spatulával könnyebben felvihető. Igazodik a fakéreg színéhez, ezért esztétikusabb. Többszöri felnyitás után sem szárad be a két termék, egy vékony film képződik a készítmény tetején, amely felkeverve feloldódik. A DENDROSAN balzsam a felvitel után ugyan megszárad, de rugalmas marad.

