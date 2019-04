A növény is tanulékony

Az EGT növényi stimulációs anyagokat gyártó vállalat, amely folyamatosan végez kutatásokat a növény viselkedését illetően, hogy az hogyan reagál az egyes készítményekre. Igyekszik a gyakorlatban is tanácsot adni a gazdáknak azok alkalmazását illetően. A februári összejövetelen Ing. Jaroslav Mach, az EGT képviselője bemutatta az általuk gyártott és forgalmazott készítményeket. Az Energen Germin FH főként a tavaszi startnál segít, energiát ad a növénynek a csírázásnál. Segíti a nitrogénnel való munkát, aktivizálja a hormonszintet.

Az Energen Fulhum Plus elsősorban a gyökérrendszer kialakítását szolgálja a vegetációs időszak első felében. Segít abban, hogy megtartsa a növény a gyökérzetét a szárazság idején is, valamint segít a növénynek felvenni és hasznosítani a nitrogént.

Az Energen Apikál segíti növelni az EMT-t. Gabonafélékbe, borsóba, szójába, napraforgóba, kukoricába és komlóba is ajánlott. Az Energen Apikál arra is hat, hogy eltávolítsa a parazitikus oldalhajtásokat a BBCH 29-32 növekedési fázisban, amennyiben a növény túl van sűrítve.

Az Energen Aktivátor Plus repcébe, mákba, mustárba és egyéb terményekbe is ajánlott a növekedés kezdetén. Segíti a mellékhajtások képződését. Amennyiben a búzában az utolsó gombaölő szeres kezeléssel alkalmazzuk egészen a tejesedésig, megmutatkozik a készítmény auxinhatása, egyben növeli az EMT-t is.

Az Energen Stimul Plus növeli a szemek nagyságát, jelentősen növeli a tápanyagfelvételt és annak felhasználást. Borsóba, szójába, kukoricába, napraforgóba, komlóba, de gabonafélékbe is ajánlott a fő fejlődési fázis idején.

Az Energen Cleanstorm univerzálisan alkalmazható minden terménybe, amely ki van téve a nagy szárazságnak, illetve a gombás fertőzés nagy nyomásának. Ragasztó és áztató hatású. Növeli a nitrogén felvételét és beépülését a növénybe, a cukor- és aromatikus anyagok képződését, növeli a szemek és a termés nagyságát, nagyon hatékony a hőmérséklet nagy ingadozása, illetve szárazság idején. 0,2 l/ha adagolása esetén növeli a szárazsággal szembeni ellenállóságot, 0,4 l/ha adagolás esetén növeli a cukrok szintézisét és a nitrogénnel való munkát, 0,6 l/ha adagolás esetén a növény egészségi állapotát is javítja.

Az Energen 3D Plus segíti megtartani a vizet a növényben, egyúttal 0,2-0,3 adagolásban segíti a nitrátreduktázist, illetve a nitrogénformák beépülését a növénybe. Erre nagyon jól reagál a gabona, vagy a nitrátkedvelő repce, ahol az ismételt adagolást megemelhetjük 0,2 l/ha-ra. A sörárpa esetében azonban egy kicsit eltérő metódust kell alkalmazni, itt ugyanis az Energen 3D Plus növelheti a nitrogéntartalmat. Ezért ajánlatosabb 0,1 l/ha adagolásban Energen Fruktus Plus készítményt választani, amelynek szintén vízmegtartó ereje van, viszont nem segíti a nitrogénnel való munkát. De ugyanúgy a repcébe, kukoricába, napraforgóba, komlóba, gyümölcsösbe, szőlőbe is ajánlott. Növeli a szemek és a termés nagyságát és a cukor szintézisét is.

Napjainkban hatalmas jelentősége van a vízmegtartó szerepnek. A szárazság fokozatosan redukálja a gyökérrendszert. Az anyagok, amelyek segítik a gyökérrendszer fejlődését, gyakran úgy vannak deklarálva, mint stresszellenes készítmények. Minden anyag, amely segíti a gyökérzet fejlődését, gyorsítja a víz szállítását, és növeli a párolgást a növényben. Ez szárazság idején sokszor kontraproduktívan hat, amennyiben nem tartalmazza azokat az anyagokat, amelyet az Energen is tartalmaz, vagyis amelyek megtartják a vizet a növényben.

Erről már a CSME fiziológiai katedrájának tanára, Ing. Kamil Kraus beszélt, aki leszögezte, igenis fel lehet készíteni a növényt a szárazságra. A növény ugyanis tanulékony, meg lehet neki mutatni, hogyan fest a szárazság, és ha ez az idő eljön, hogyan takarékoskodhat a vízzel. Természetesen ez egy bonyolult kémiai folyamat, amely során megfigyelték, hogy az Energen készítmények hozzáadásával nő a növényekben a prolin szintje. A prolin egy nem esszenciális aminosav, amely stressz hatására halmozódik fel. A prolin egyben „emlékeztető anyagként” is szolgál a növények számára a szárazság idején, és beindítja a növényekben a takarékoskodást, hogy kevesebb vizet bocsásson ki a légzéssel. A stresszhatás megszűnésével pedig segít a regenerációban. Tehát az Energen termékei preventíven hatnak, megmutatják a növénynek, milyen a szárazság okozta stressz, és megtanítják, hogyan kell gyorsan reagálnia ahhoz, hogy túlélje a növény a nehéz időszakot.

A következőkben Ing. Karel Říha a tavaszi kezelésekről tartott hosszas, de tartalmas előadást, majd az EGT képviselői még a pozitívumok mellett figyelmeztettek néhány rizikóra is az EGT fiziológiailag aktív anyagainak alkalmazását illetően, valamint bemutatták a korábbi kísérleti eredményeket, amelyet a gazdák termőterületein végeztek.

Czigler Mónika