Vigyázzunk egymásra

Nagyon tanulságos részt venni péntekenként a tisztességes Szlovákiáért zajló tüntetéseken. Ekkora tömegeknél már törvényszerű, hogy bár egy ügyért állnak ki közösen az emberek, nem mindent látnak egyformán, különbözően vélekednek egyes dolgokról.

Vannak, akiknek például nem tetszik, hogy az egyházak is teret kapnak a tribünön. Vagy pont fordítva, hogy a liberális, melegjogokat képviselő aktivisták is ott vannak. Szerintem ezért olyan fantasztikusak és hatásosak ezek a péntekek, mert ott állunk közösen, és nem hagyjuk, hogy ezek a különbségek a tisztesség útjába álljanak.

Nagyon nagy dolognak érzem, hogy a pozsonyi szervezők egyre jobban próbálnak arra figyelni, hogy a tüntetés nemcsak nemzeti, hanem polgári is legyen. Az események leírása a Facebookon szlovákul, angolul és magyarul is megjelenik. Az önkéntesek között, akik a tömegekre vigyáznak, magyarok is vannak. A tüntetések nem a nemzetről, hanem az országról szólnak.

Ezt a magyarok is értik, érzik, ezért vannak kétnyelvű vagy akár csak magyar transzparensek. De azt is teljesen értem, hogy néha a magyarok mégis kellemetlen helyzetbe kerülhetnek, például amikor szlovák trikolórt kínálnak nekik kitűzésre, vagy amikor az egész tér a szlovák nemzeti himnuszt énekli. Hová tartoznak ilyenkor a szlovákiai magyarok? Természetesen ebbe az országba, az övék is. De az csakis a saját, személyes döntésük, hogy kitűzik-e a szlovák trikolórt vagy éneklik-e a szlovák himnuszt.

A szlovákoknak sem mindig könnyű ezekkel a szimbólumokkal azonosulni. Én például sosem voltam büszke a szlovák himnuszra, és csak most jöttem rá, hogy miért. Gyerekkoromban a himnuszt meg az összes nemzeti szimbólumot Mečiar és az ekkori nacionalista csoportok kisajátították, gyakorlatilag ellopták tőlem. Nem vagyok egyedül ezzel az érzéssel, sok ismerősöm ugyanígy viszonyul a himnuszunkhoz. Viszont most, az utóbbi hetekben változóban van ez a felfogás, a himnusz új tartalmat kap. Az emberek bátrabban, hangosabban éneklik.

Az a jó ezekben a napokban, hogy senkinek sem kötelező énekelni a himnuszt. Se a magyaroknak, se a szlovákoknak. Senkinek nem kötelező kitűzni a trikolórt. Aki akar, teljesen más kitűzőt is viselhet, és a szlovák helyett uniós zászlót lengethet.

Az egymás iránti tisztelet biztonságos és magabiztos hangulatot teremt a tüntetéseken. Az emberek bíznak egymásban. Idegenek segítenek a gyerekeknek felmászni a köztéri virágos ládákra, hogy jobban lássák az eseményeket. Terhes nők, idős emberek, mind biztonságban voltak, az emberek figyeltek egymásra, csendben hallgatták a bölcs szónoklatokat. A tribünről elhangzott az is, hogy vigyázni kell a politikusokra is, ellenőrizni, hogy tényleg betartják-e az ígéreteiket, a törvényeket, és mindig, nemcsak most, mert aki egy demokráciában elalszik, az diktatúrában ébredhet. Ha kitartunk ebben a tisztességben, és ez lesz az új norma, egy demokratikusabb, egészségesebb, boldogabb országban fogunk élni.