Úszunk az olajban

Biztosan sokak fantáziáját megmozgatta a hír, hogy az olajárak az elmúlt héten egy időre átmentek negatív tartományba, vagyis az olaj tulajdonosai még fizettek is a vevőknek, csak hogy megszabaduljanak felesleges készleteiktől. Ez persze csak egy röpke piaci anomália volt, de tény, hogy az olaj világpiaci ára rég nem látott mélységekbe zuhant. Az olajexportőrök ma már csak álmodhatnak az 50, vagy akár a 100 dolláros hordónkénti árról, a legfontosabb olajtípusok ára ma 20 dollár alatt van, és az amerikai WTI olaj már nagyon közel jár ahhoz, hogy a 10 dolláros határ alá is benézzen.

A piaci árak mindig a kereslet és kínálat alakulásától függnek, és jelenleg az olajpiacon kereslet az nagyon nincs, kínálat viszont annál inkább.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a világ most úszik az olajban, amely senkinek sem kell. A fő nemzetközi tárolókapacitások egyre jobban telnek, és néhány hét múlva már egyszerűen nem lesz hol tárolni az olajat. Az amerikai Cushingban található hatalmas olajtároló komplexum már háromnegyedig megtelt, és már a maradék tárhelyet is előre eladták. Az olajkereskedők kétségbeesetten keresnek tárolóhelyet, az USA partjainál több tucat csordultig teli szupertankhajó horgonyoz. Ez vezetett a múlt heti negatív árakhoz, mert az olajspekulánsok készek voltak akár veszteséggel is megszabadulni az olajtól, hiszen egyszerűen nem volt hova tenniük azt.

Hogy a kereslet hová tűnt, azután nem kell sokáig kutatni. A globális koronavírus-járvány megbénította a világgazdaságot, ezért az olaj iránti kereslet mintegy harmada villámgyorsan eltűnt. A földön veszteglő repülőgépflottáknak nincs szüksége üzemanyagra, és a gépjárműforgalom is jelentősen visszaesett a bevezetett korlátozásoknak köszönhetően.

Az olajpiac gondjait tovább tetézte, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia éppen a koronavírus-járvány európai terjedésének pillanatát ítélte megfelelőnek arra, hogy árháborúba kezdjenek, és elöntsék a piacot többletolajjal. Néhány héttel később a legnagyobb olajtermelő országok beláttak a helyzet komolyságát, és megegyeztek a kitermelés csökkentéséről, de ekkorra már késő volt, a piacot elöntötte az olaj, amely iránt jelenleg nincs kereslet.

A jelenlegi túlkínálat nem marad fenn huzamosan, a magasabb költségekkel termelő olajmezők a jelenlegi világpiaci árak mellett ugyanis veszteségesek. Az amerikai olajkitermelő vállalatok január óta már leállították az olajkútjaik felét, és az elkövetkező hetekben továbbiak állnak le. Ehhez jön az OPEC-országok és Oroszország termeléscsökkentése, melynek célja az olajár stabilizálása. Hogy ez mennyire lesz sikeres, ma még korai eldönteni, a világgazdaságban még nagyon sok a bizonytalansági tényező. Egy hosszan elhúzódó globális recesszió azonban tartósan alacsony olajárakat fog eredményezni. Azoknak, akik nem olajexportból élnek, a mai helyzet kedvező, hiszen a töltőállomásokon az üzemanyagárak gyors csökkenésbe kezdtek. Szlovákiában a 95 oktános ólommentes benzin ára 1,1 eurós szintre süllyedt, és az sem kizárt, hogy 1 euró alá kerül. Utoljára ez 2009-ben fordult elő, amely nem mellesleg szintén egy globális gazdasági válság éve volt.

A helyzet annyiban ironikus, hogy ugyan olcsón tudunk tankolni, de nem nagyon van hova autózni... De legalább a töltőállomáson lehet egy pozitív pillanatunk ezekben a rossz hírekkel teli napokban.