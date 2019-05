Összekaptak a Blahán

Peter Pellegrini kormányfő nyilvánosan azt üzente a szintén smeres Ľuboš Blahának, fontolja meg, hogy a parlament európai bizottságának elnöke akar-e maradni, mert már tűrhetetlen, ahogy az Európai Unióról beszél.

Erre fel nemcsak Richard Raši, a párt alelnöke, hanem Robert Fico pártelnök is megvédte Blahát. Persze ezt ugyanolyan félrevezető módon tették, mint ahogy Blaha nyilatkozik az unióról.

Raši azt állítja, Blaha „egyértelműen uniópárti”, továbbá beszélt vele az internetes kiszólásairól, amire Blaha azt mondta neki, hogy úgymond egy kicsit „kidomborította” a dolgokat. Hát nemcsak kidomborította, hanem alaposan felnagyította és jókora túlzásokba esett, de még ezzel is keveset mondtunk. Mindez persze nem változtat a tényen, hogy mit is közölt Blaha. A parlament európai ügyekért felelős bizottságának elnöke ugyanis ezt írta: „Az EU gyűlöli Közép-Európát és a kultúránkat... Az EU mindenkit gyűlöl, aki nem liberális... Az EU-t visszataszítónak tartják az emberek… Az EU-nak semmi köze a dolgozó emberekhez… Az EU gyűlöli Oroszországot és megalázkodik Amerika előtt… Az EU dekadens kultúrájától undorodnak a normális emberek… Az EU eljátssza, hogy valami nagyszabású dolog, de csupán komplexusos lúzerek gyülekezete... Az embereknek elegük van az EU-ból...”

Ha Raši ezek után azt mondja, hogy Blaha egyértelműen uniópárti, akkor ugyanolyan túlzásba esik, mint Blaha az EU-val. Egyébként pedig Blahának nem ez az első ilyen megnyilvánulása, tavaly szeptemberben például arról értekezett a Facebookon, hogy „az EU egy neoliberális tank, amely átgázol Szlovákián”.

Fico szintén a Raši-féle védelmet választotta, azt állította, hogy Blaha soha semmilyen unióellenes lépést nem tett, és tisztában van vele, hogy az EU Szlovákia természetes élettere. Ha ez így van, akkor elég furcsa, hogy miket írt Blaha Szlovákia hivatalos nemzetbiztonsági stratégiájáról, amelyben az áll, hogy az EU-tagságunk „Szlovákia civilizációs hovatartozásának intézményesített megjelenése”, továbbá életmódunk és értékeink kifejeződése.

Idén januárban Blaha a dokumentumról ezt tette közzé: „Ezt az orosz-fóbiával átitatott amerikai propagandista pamfletet sosem lett volna szabad megszavaznia a szlovák parlamentnek”.

Pedig ennek a „pamfletnek” az előterjesztését és megszavazását maga Fico támogatta 2017-ben, még kormányfőként.

Exkormányfőként most Fico azt mondja, Blaha szóhasználata talán kicsit „színesebb és leleményesebb”, de egyébként nincs semmi gond a megnyilvánulásaival. Mindez azonban azt jelenti, hogy Blaha Ficót is vérig sértette, hiszen az ő kormánya fogadta el ezt az „oroszfóbiával átitatott amerikai propagandista pamfletet”. Hát akkor tegye zsebre Fico ezt a sértést, hiszen utána még meg is védte Blahát.

