Oltás pénzinjekcióval

Igor Matovič hét elején jelentette be annak a nyereményjátéknak az indítását, amelynek célja a lakosság oltakozási kedvének növelése azok között, akik ódzkodnak ettől a vakcinától. Vagy még mindig határozatlanok. Az utóbbiak száma mértékadó felmérések szerint legalább 200 ezerre tehető. Diadalittasan közölte a pénzügyminiszter azt is, hogy húsz óra leforgása alatt 160 ezren jelentkeztek be a megadott címre. Ugyanakkor a Markíza kereskedelmi tévé kedd esti értesülése szerint országos viszonylatban egyelőre mindössze ötszázzal nőtt a védőoltásra jelentkezők száma.

Messzemenő következtetéseket egyelőre nem érdemes levonni, viszont néhány tényezőt az illetékesek mindenképpen figyelembe vehetnének. Több szakértő úgy véli, ez a lottójáték eléggé bonyolult, hiszen például a nagyobb pénzösszeg nyerteseinek nem elég bejelentkezni a munkanapi és a vasárnapi sorsolásokat augusztus 15-étől élőben közvetítő szlovák köztévébe.

A műsorban ismertetett kódszámot is közölnie, állítólag egyszerű kérdésre pedig válaszolnia kellene.

Arról pedig megfeledkeztek a vakcinalottó ötletgazdái, hogy főleg az idősek közül nem mindenkinek van bankszámlája. Többen különböző csalások lehetőségére hívták fel a figyelmet, amit azonban a tárcavezető kizárt.

Tény az is, hogy a szlovákiaihoz hasonló ösztönzéssel máshol is próbálkoztak, egyelőre mérsékelt sikerrel. Nálunk a Pénzért értéket (Hodnota za peniaze) alakulat szakértői kiszámolták, átlag mennyibe kerül egy, a koronavírussal megfertőzött beteg kórházi kezelése a felépüléséig. Ennek alapján közölték: ha e hónap elejétől legalább hatezren jelentkeznek első, majd második oltásra, akkor megtérül a nyereményjátékra fordított 21 millió euró.

Mindezek tudatában a kedvező külföldi tapasztalatokat is jó lenne megszívlelni. Nagy-Britanniában és Izraelben elsősorban azért magas a beoltottak száma, mert a polgárok nagy többsége hisz a kormány és más illetékesek egészségügyi szempontból is megalapozott döntéseiben. Nem dőlt be a világhálókon hemzsegő legkülönbözőbb álés rémhíreknek.

Ehhez képest a hazai helyzet lesújtó. A legújabb felmérések szerint az Eduard Heger vezette kormány támogatottsága csupán 16 százalék körül mozog. Ami egyebek mellett a korábbi és jelenlegi kapkodások, a polgárokat, különösen a vállalkozókat megkeserítő és felháborító bejelentett, majd gyakran visszavont intézkedések tömkelegének a következménye. Legutóbb még az Alkotmánybíróság is tévesen közölte a határozatát, amivel csak az első oltást felvett, külföldről hazatérő személyeknek okozott nem kis bosszúságot. Ilyen légkörben az ellenzékiek szinte kéjes örömmel hergelik főleg a védőoltást elutasítókat, de a döntésben bizonytalanokat is. Robert Fico rasszista megnyilvánulástól sem riadt vissza, mert azt harsogta, hogy a közvetítői bónusznak majd a cigányok örülnek, akik ezzel több mint négyezer eurót is kaszálhatnak. Hasonszőrű cinkosok látszólag a beoltottak és a vakcinázást elutasítók megkülönböztetése ellen harcolnak. Valójában az eddig sem jelentéktelen zűrzavart, a kormányellenes hangulatot igyekeznek tovább fokozni. Gátlástalanul visszaélve sokak indulatával, amelyet elsősorban a kabinet ballépései gerjesztenek. Ezért is sokan bedőlnek a legképtelenebb „holtbiztos” ostobaságoknak, féligazságoknak, valamint az összeesküvéselméletek terjesztőinek.

Vészhelyzetben általában leegyszerűsödnek az alternatívák. Ilyen állapotba sodródik országunk is, ahol a rettegett delta-vírus és mutánsa már befészkelte magát.

Emiatt életmentő cselekedet lehet, ha önmagunk, egyszersmind szeretteink, továbbá mások védelmében, akár a nyereményjáték ösztönzésére a még mindig habozók és az ellenkezők közül minél többen jelentkeznek védőoltásra.

Ugyanis a tudomány jelenlegi ismeretei szerint csak így akadályozhatjuk meg, hogy az újra támadó járvány az eddigieknél sokkal több életet oltson ki Szlovákiában is.