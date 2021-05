Nincsen sok választás

Éppen süvöltött a süvöltő, amikor Bandika és Ervin megtudta, hogy a júniusban esedékes iráni államfő-választáson 592 jelölt indul. Először úgy tettek, mintha nem is érdekelné őket a téma, ballagtak éppen a Szajna felé, dúdolgatták, hogy ne legyen titok, bányászlány vagyok, meg ilyenek. Aztán ahogy kezdett szétáradni szervezetükben az információ, egyre bizonytalanabbak lettek. Legalábbis Bandika, aki egy vízparti korlátban kapaszkodott meg, majd kijelentette, hogy nem tudná, mit csinálna, ha egy államfőválasztáson 592 jelöltből kellene választania. Bemennék a szavazóhelyiségbe, kapnék egy borítékot, meg egy combos paksamétát, az 592 jelölt 592 darab szavazólapjával? Aztán egyet kiválasztok, bedobom a borítékba meg az urnába, és mehetek? Ervin intett, hogy szerinte ez máshogyan működik, egyszerűbb a karikázás. Egyetlen darab szavazólapra nyomtatják az összes induló nevét, aztán a választó csak karikáz. Nem tudom viszont elképzelni, milyen sok plakát és szórólap készül egy 83 milliós lakosságú országban, ahol majdnem hatszázan indulnak a legfelsőbb állami posztért – sorolta aggályait. Amúgy meg lehet, hogy egy rakás jelöltet kizárnak, mert a vizsgálatok során kiderül, hogy nem szabályszerű az indulásuk, és így a jelöltek száma lecsökken mondjuk ötszázra. Vagy négyszázra. Annyiból azért már könnyebben tudnék választani én is, bólintott Bandika. Meg egy ilyen adat, hogy ebből az 592-ből negyvenen vannak a nők. Szóval negyven nő indul. Nem panaszkodhatnak hát a perzsák, hogy nincs kiből választaniuk. Persze, az is lehet, hogy csak néhány jelölt lesz igazán ismert, mondjuk három-négy, a többivel pedig nem is foglalkoznak. Ön szerint a sokból nehezebb választani, vagy a kevésből? – kérdezte Ervin.

Ekkor mondta be a rádió, hogy a Vasas a következő szezonban sem fog szerepelni az NB I-ben, nem sikerült az angyalföldieknek a feljutás. A DVSC és a Gyirmót jutott fel. Hát ez baj, dobott egy kavicsot a kanálisba Ervin, aki azt is nagyon fájlalja, hogy a Fulham kipottyant a Premier League-ből. Szegény japánokat is sajnálom, tavaly olimpiát akartak rendezni, nem hagyták nekik, idén meg nem akarnak olimpiát rendezni, de muszáj lesz nekik. Nem szeretem, amikor a sport összefonódik az erőszakkal – tekintett egy azúrkék Chevrolet Impala után Bandika. Szerintem ezt a hetet már nem lehet megmenteni, úgyhogy inkább hozok másfél tonna kulékavicsot – pattant fel a padról Ervin, majd útközben mégis meggondolta magát, ugyanis rájött, hogy mosott dunai gyöngykavicsra nagyobb szüksége van. Persze mire odaért a kavicsbányához, már inkább sétánykavicsban gondolkodott. Még jó, hogy a mai világban ilyen széles a választék, mondta a bányagondnoknak, aki nem értette, mit akar az ügyfél, úgyhogy mosolyogva bólintott, és azt mondta: hát igen.

A szerző a Vasárnap munkatársa