Pár nappal később mi is megtapasztaltuk, milyen az, amikor egész nap otthon kell lenni (igaz, nem teljes karanténban). Nálunk is megjelent a home office, az otthonról végzett munka. Eddig csak a lakosság 4-5 százaléka használta otthonát munkavégzésre, most ez megsokszorozódott. És ez csak az egyik oka annak, hogy jelentősen megnőtt a mobiltelefonálással, (mobil)internetezéssel, tévénézéssel töltött idő, hiszen aki otthon van, így próbálja agyonütni a hirtelen rászakadt „szabadidőt”.

A mobilszolgáltatók szilveszteri adatforgalomról tájékoztatnak, nem ritka az sem, hogy időként akadozik a hálózat, nehezebben tudunk telefonálni. Van olyan operátor, amelyik már az első napokban megduplázta ügyfelei adatforgalmát, mindenki a neten lóg. Ki azért, hogy elolvassa a legfrissebb híreket, ki szórakozásra, videónézésre használja az internetet, de a forgalomnövekedésben az is benne van, hogy otthonainkba költözött az irodai munka.

Amikor kiderült, hogy bezárnak a boltok – az élelmiszerüzleteket kivéve –, az emberek megrohamozták az élelmiszerüzleteket, szinte percek alatt keletkezett hiány bizonyos alapvető árucikkekből, sokan fél évre elegendő cukrot, lisztet, tésztát, fagyasztott árut, tartós élelmiszert stb. tettek a bevásárlókocsiba. Annak ellenére, hogy az ország vezetői többször kijelentették, az élelmiszerboltok nyitva lesznek és nem kell bespájzolni, hiszen ezzel csak azt érjük el, hogy ideiglenesen hiány keletkezik bizonyos termékekből. Hasonló trend volt az első napokban a mobiltelefonálási, internetezési szokásoknál is. Mindenki többet, szinte folyamatosan használta az okostelefonját, táblagépét, és ez olyannyira leterhelte és terheli a hálózatot, hogy sokszor már akadozik a csatlakozás, vagy ha nincs is kiesés, nehezebben tudunk telefonálni, és az eddig szupersebességű internet is lelassult. Ugyanaz a trend ismétlődött meg, mint az élelmiszerboltokban, nem figyel(t)ünk egymásra, hogy nem kell húsz kiló lisztet/cukrot, egyebet tenni a kosárba, elegendő két-három kiló, és másoknak is jut. Az internetről sem most kell letölteni a hatalmas méretű filmeket, videókat, hiszen a világháló most mindenkinek fontos, így nem kellene feleslegesen leterhelni a hálózatot. Lényeges lenne, hogy ilyen nehéz időkben tartani tudjuk a kapcsolatot és egymásban a lelket, ha másként nem lehet, telefonon. De ha lehet, akkor ezt este tegyük, amikor már kevesebben telefonálnak, végeztek az aznapi feladataikkal azok, akiknek a koronavírus-válság az otthonaikba telepítette a munkájukat. A szolgáltatók állítják, hogy a hálózat bírni fogja a megnövekedett forgalmat, ám ha nem figyelünk egymásra, akkor mindennaposak lehetnek a problémák, időnként néma maradhat a telefon, az internet is lelassulhat, vagy rövidebb-hosszabb ideig egyáltalán nem fog működni. Abban egyetérthetünk, hogy e nehéz időkben nincs arra szükségünk, hogy az olaszokhoz hasonlóan ingyen kapjuk a pornóapplikációt, az viszont nagyon is fontos, hogy stabil legyen a hálózat, hogy el tudjuk érni szeretteinket, használni tudjuk az internetet. Sosem volt még ennyire fontos a telefonos, internetes kapcsolat. Vigyázzunk rá!