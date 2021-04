Most tényleg mindenki nyer

A jó hírt mindig telefonon közlik, ahogy azt is, hogy a nyeremény átvételéhez azért még rendelni kell ennyi meg ennyi értékben, vagy el kell menni egy termékbemutatóra, ahol kiderül, hogy a 150–200 „nyertes” közül csak egy kapja meg az ajándékot, a többire meg rásóznának valami haszontalan, túlárazott terméket. Nyilván nem dőlök be az ilyen átverési kísérleteknek, de egy idő után már fárasztó, hogy hetente vagyok ilyen „szerencsés”. Vagy sokszor amiatt csörög a telefon, hogy eladjanak nekem valamit, a vonal végén kihagyhatatlan ajánlatról beszélnek, könyvet, biztosítást, távközlési szolgáltatást, parfümöt (kipróbálás nélkül ki vesz ilyen illatszert?) próbálnak ránk sózni.

Az ilyen hívások már-már zaklatásnak minősülnek, és ezt érzékelte a szlovákiai távközlési hivatal is, ezért júniustól komolyabb ellenőrzést, várhatóan a jövő év elejétől pedig szigorúbb és egyértelműbb törvényi szabályozást tervez, hogy csökkentse a marketinghívások ( SMS-ek, e-mailek) számát. Bár most is szükséges, hogy az értékesítő cég megszerezze a hívott fél beleegyezését az ilyen megkeresésekbe, ám a legtöbb cég ezt úgy értelmezi, azzal, hogy fogadják a hívását, meg is van az engedély. Pedig ezt előzetesen, és bizonyíthatóan kell beszerezni.

A törvénytervezet szerint a jövőben két elem segítheti jelentősen csökkenteni az ilyen megkereséseket: az egyik, hogy lenne egy országos lista, amelyre mindenki feliratkozhat, ha nem akarja, hogy kéretlen (marketing)hívásokkal zaklassák, a másik, hogy csak speciális előhívószámon keresztül hívhatnának az ilyen cégek. Ha megcsörren a telefon, és látjuk a számot, máris tudnánk, hogy már megint megfogtuk az Isten lábát – és egyszerűen nem vennénk fel a hívást. Egy kis technikai megoldással pedig az is kivitelezhető lehet, hogy aki feliratkozik a „ne zaklassanak” listára, azt nem is lehet tárcsázni. Ezzel nemcsak az értékesítést végző szolgáltatók szerelhetők le, hanem az olyan pártok, szervezetek is, amelyek kampányok alatt hívásokkal zaklatnak, ki tudja, honnan megszerezve az ember számát. Tapasztaltuk már ezt a különféle választások előtt.

Az új törvény azt is eredményezheti, hogy az ilyen hívásokkal dolgozó cégek alkalmazottainak új állás után kell nézniük. Hosszú távon talán ez nem is akkora baj, hiszen ennél hálátlanabb munka kevés van a világon. A hívott fél a legtöbbször agresszív és telefonos zaklatásnak tartja a hívást.

Azt azonban hiába várjuk a törvénytől, hogy a kéretlen e-mailek is eltűnjenek (sőt, egyre több ilyen támadás várható a jövőben), azok feladói a legtöbb esetben nem törődnek a törvényességgel, a céljuk, hogy átverésekkel, zsarolóvírusokkal, adatlopással tegyenek szert extra bevételre. Ők még értéktelen, túlárazott kacatokat sem árulnak, egyszerűen csapdába csalják a címzettet, hogy fizessen.

Ha életbe lép a törvény, vége szakad a nagy szerencsémnek is, nem nyerek minden játékon, felmérésen, sorsoláson, amin részt se vettem. Alighanem mindenki örülni fog, akit hetente zaklattak kéretlen telefonhívásokkal, marketingkampányokkal.