Matovič meséi

A botrányt a legnagyobb példányszámú szlovák hetilap robbantotta ki, leleplezőnek szánt cikket közölt arról, hogy Igor Matovič felesége értékpapírokat vásárolt a magas kamatot ígérő Arca befektetőcsoport egyik cégétől. Majd miután valószínűleg a férjétől értesült arról, hogy a társaság csődközelbe került, kamatostól tízmillió eurót mentett ki a cégből. Feltehetően a tulajdonosok közreműködésével, akik – törvénysértő módon, más befektetők rovására – azért kivételezhettek vele, mert a miniszterelnöktől reméltek valamiféle segítséget összeomlásuk elkerülése érdekében. A hetilap értesüléseivel múlt csütörtökön szembesítették az újságírók a kormányfőt, aki zavartan, majd arrogánsan közölte, hogy immár tizenkét éve nem foglalkozik felesége befektetéseivel, és ahhoz a sajtó munkatársainak sincs semmi köze.

Ezután két napig hallgatott. Állítása szerint azért, mert kíváncsi volt a koalíciós partnerek és a közvélemény reagálására. Múlt szombaton aztán ismét a nyilvánosság elé állt és közölte, hogy hazugságokkal támadják a feleségét, valójában három váltót vásárolt a nevezett társaságtól, összesen 600 ezer euró értékben, amiből egy centet sem vett fel. Ezért erről az összegről alighanem lemondhat, ha az Arcának befellegzik. Aztán nagy pátosszal előadta, hogy feleségének még szolgálati gépkocsija sincs, pedig törvényesen használhatna ilyen járművet. Matovič azzal is kérkedett, hogy csaknem két évtizede vállalkozóként milyen sok adót fizetett. Ezzel a saját múltját fényezte, ugyanis 2002 és 2004 között a bűnüldöző szervek szerint a Region Press tulajdonosaként súlyos adócsalásokat követett el. Az adóalapját például azzal csökkentette, hogy édesanyját is kihasználta, aki a kimutatás alapján átlagosan napi 600 kilométert tett meg az egyik cégautóval. Mesterkedéseiért csak azért nem vonták felelősségre, mert mire a nyomozás befejeződött, az ügy már elévült. Minderre Robert Fico emlékeztette a nyilvánosságot, adócsalónak, korrupt alaknak nevezte a miniszterelnököt, és most feljelentette az Arca társaságot – így kiderülhet a cég törvénysértése, miként Matovičné pénzmentő ügyeskedése is.

E hét elején Matovič újabb bejelentéssel rukkolt elő. Állítása szerint olyan személyek keresték fel, akik tudtak az Arca anyagi gondjairól, s erre már két éve figyelmeztették Robert Ficót, majd pedig Peter Pellegrinit is, de ők hallgattak. Így pedig a bajba keveredett tulajdonosok cinkosaivá, bűntársaivá váltak – jelentette be diadalmasan a miniszterelnök. Ugyanazt tette, mint a Smer elnöke, aki korábban minden számára kellemetlen ügy miatt Iveta Radičová kormányát kárhoztatta.

Viszont Matovič Fico másik hírhedt módszerét is követte, amikor nekirontott az újságíróknak, holott csupán arra kérték, mutasson banki kivonatot vagy más dokumentumot állításának igazolására. Amivel azt is bizonyíthatná, hogy valójában a felelősségre vonástól rettegő oligarchák igyekeznek gyengíteni őt és a kormánykoalíciót. Erre azt hajtogatja, hogy egy magánszemély pénzügyeihez semmi köze a sajtónak. Kevesen hitték el azt az érvelését is, hogy nem foglalkozik neje befektetéseivel és anyagi ügyeivel, ilyesmi szerinte szóba sem kerül odahaza. Utóbb aztán mégis kérdőre vonta a feleségét, ami hihetőbb, mint eddigi magyarázkodása. Ha a rendőrség indokoltnak tartja a nyomozást, kiderülhet, hogy mennyi a mese, az ellenzéki rágalom és mennyi a valóság Matovič mondókájában.

A kormányfő kitartóan hajtogatja, hogy aki bízik benne, az továbbra is hisz neki, aki nem, azzal meg nincs miről beszélnie. Az viszont intő jel számára is, hogy az OĽaNO 25,02 százalékos választási eredménye augusztus végére 18 százalékra olvadt az Actly ügynökség mérése szerint.